А його і не буде, бо inside & insight - це абсолютно різні поняття Бо inside - це то що із середини може випливти назовні А insight - это вольная интерпретация чьих-то домыслов
alex10 написав:
juristkostya написав:
инсайТы - они всегда внутри вас, форум тут никак не поможет.
угу... падение уровня образования уже заметно стало на базовом уровне - правописание, напр. ))
Як чудово, що є форумчани які завжди готові підтримати порадою чи добрим словом. Зауваження приймаються, а смайлики після повідомлення alex10 дозволяють сприйняти його слова як жарт (чи я помилився?). Життя мене навчило, що те що написано завжди може бути кимось оцінено. Тому часто гуглю слова які хочу використати. Бувають і проколи бо постійно вчусь. Але не цього разу. У нас не банківська установа, щоб ми володіли та продукувати інсайД. А от на інсайТ ми теоретично здатні.
Shaman написав:а такой опрос в качестве праздничного оффтопа - кто из форумчан работает в профильном направлении - экономика или финансы? и направление - торговля и промышленность, банки, и элита - инвесторы. хотя ИМХО инвесторы вообще в мире - это больше продажники, а в нашей стране - так точно
из того, что вижу, большинство форумчан, - это люди, у которых есть денежные средства, полученные тем или иным путем, которые необходимо вложить. думаю, чиновники, которых на форуме так не любят, тоже есть
просто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.
и для споров все-таки нужен некоторый запас знаний часто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга. но то таке я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах. кто еще готов представиться?
Специалист по "железу" (руководитель)в одной из финансовых установ, не экономист... с 2017 по 2019 год самый важный человек в Запорожской и Донецкой областях , после чего в знак "благодарности" был кинут на деньги, здоровье...безработный, имею 11 лет военного стажа...