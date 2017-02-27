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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8766876787688769

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 87
Гривня
8%
7
Долар
60%
52
Євро
6%
5
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
9%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
9%
8
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 18:59

  juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how

Может вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:08

  sergikkc007 написав:
  juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how

Может вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?)

Не нарягайтесь, ясно, что ответа по сути я не ждал :-))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:15

  juristkostya написав:
  sergikkc007 написав:
  juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how

Может вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?)

Не нарягайтесь, ясно, что ответа по сути я не ждал :-))))))

А выглядит как в той истории, когда гналась три дня, что бы сказать, как он ей безразличен)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2022 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)

Прогнози на 15.01 приймаються до кінця дня 02.01
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:22

  pesikot написав:
  Realist написав:
А реального інсайту тут як не було так і не буде

А його і не буде, бо inside & insight - це абсолютно різні поняття
Бо inside - це то що із середини може випливти назовні
А insight - это вольная интерпретация чьих-то домыслов

  alex10 написав:
  juristkostya написав:
инсайТы - они всегда внутри вас, форум тут никак не поможет.

угу... падение уровня образования уже заметно стало на базовом уровне - правописание, напр. ))

Як чудово, що є форумчани які завжди готові підтримати порадою чи добрим словом. :-)
Зауваження приймаються, а смайлики після повідомлення alex10 дозволяють сприйняти його слова як жарт (чи я помилився?).
Життя мене навчило, що те що написано завжди може бути кимось оцінено. Тому часто гуглю слова які хочу використати. Бувають і проколи бо постійно вчусь. Але не цього разу.
У нас не банківська установа, щоб ми володіли та продукувати інсайД.
А от на інсайТ ми теоретично здатні.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:52

  Shaman написав:а такой опрос в качестве праздничного оффтопа - кто из форумчан работает в профильном направлении - экономика или финансы? и направление - торговля и промышленность, банки, и элита - инвесторы. хотя ИМХО инвесторы вообще в мире - это больше продажники, а в нашей стране - так точно :)

из того, что вижу, большинство форумчан, - это люди, у которых есть денежные средства, полученные тем или иным путем, которые необходимо вложить. думаю, чиновники, которых на форуме так не любят, тоже есть :D

просто у нас часто возникают споры о макроэкономических вопросах, и иногда высказываются вещи, которые совсем на голову не натянешь. в целом макроэкономика не имеет четкой структуры, как та же математика, и существуют разные теории, которые даже противоречат друг другу. но некоторые базовые вещи есть. как собственно есть и технические вещи, у которых вообще нет неоднозначных трактовок, - например, порядок начисления, уплаты и возмещения НДС.


и для споров все-таки нужен некоторый запас знаний ;) часто ссылаются на Кейнса, но многие его читали? я пока не осилил - тяжелая для чтения книга.
но то таке
я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.
кто еще готов представиться?

Специалист по "железу" (руководитель)в одной из финансовых установ, не экономист... с 2017 по 2019 год самый важный человек в Запорожской и Донецкой областях , после чего в знак "благодарности" был кинут на деньги, здоровье...безработный, имею 11 лет военного стажа...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 21:11

  Shaman написав:кто еще готов представиться?


Сфера діяльності 85.31 ("завуч")
vovakwasov
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З новим роком :!:



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