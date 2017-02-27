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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8767876887698770

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 90
Гривня
9%
8
Долар
58%
52
Євро
7%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
6%
5
Нерухомість
9%
8
ОВДП
1%
1
Ваш варіант
10%
9
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:38

  juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how


Да много чего можно придумать, ТЕМ более почерпнуть идей из форумов как наш! : ) Посмотрим, напр., что напишут в озвученном законе о косвенных методах...

С декларированием и так уже "кинули как лоха" (цитируя проффесора) хомяков-кубышников, постоянно конвертировавших часть своих "БЕЛЫХ" трудовых доходов по мере их получения в твердую валюту в условиях постоянно падающего курса купона/гривны и недоверявших банкам из-за хронического банкопада в Украине. ПОЯСНЮ на примере: 20 т.грн. в 2007-ом, проконвертированные в $2500 по тому курсу (8 грн./$, хотя при Стельмахе курсы были и ниже) - не поясняют налоговой сегодня, откуда взялись 67 т.грн. (т.е., $2500 * 27 грн.) при "белых" доходах за последние ...ать лет в 20 т.грн./мес.!?: ведь у читателей фин.форума и у налоговиков - учет базовых активов ведется в разных валютах (у нас - в баксах, у них - в грн., НЕ выполняющей функций денеХ, т.е., средства сбережений и образования сокровищ)!

Так что, лучше все же не поддаваться на провокации и не делиться здесь своими идеями! Как-нить сами порешаем возникающие периодически проблемы (какие никто НЕ мог и предвидеть), не вперв0й это рожденным "в совке"!
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 14:37

  Успіх написав:Ще б було добре, якщо б тут в кінці до автобіографії додавали свої досягнення (накшталт, як на зустрічі випускників) :D
Отак:
1. Двоє дітей!
2. Власний міні-бізнес!
3. Дві квартири!(одна ще незавершена)

Хто наступний? Передаю йому естафету! :D


3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки.
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 15:07

  Успіх написав:
  edvardd написав:
  Shaman написав:кто еще готов представиться?

Специалист по "железу" (руководитель)в одной из финансовых установ, не экономист... с 2017 по 2019 год самый важный человек в Запорожской и Донецкой областях , после чего в знак "благодарности" был кинут на деньги, здоровье...безработный, имею 11 лет военного стажа...

Ну нарешті - за стільки років - пішов процес знайомства/автобіографії :D
А то тільки я тут завжди, майже, все розказував :mrgreen:

Ще б було добре, якщо б тут в кінці до автобіографії додавали свої досягнення (накшталт, як на зустрічі випускників) :D
Отак:
1. Двоє дітей!
2. Власний міні-бізнес!
3. Дві квартири!(одна ще незавершена)

Хто наступний? Передаю йому естафету! :D

Успіх, меряться на форуме чем-либо, особенно материальными активами, - идея так себе.

задумка была чуть в другом 8)
Shaman
 
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  #<1 ... 8767876887698770
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