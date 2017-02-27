juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how
Да много чего можно придумать, ТЕМ более почерпнуть идей из форумов как наш! : ) Посмотрим, напр., что напишут в озвученном законе о косвенных методах...
С декларированием и так уже "кинули как лоха" (цитируя проффесора) хомяков-кубышников, постоянно конвертировавших часть своих "БЕЛЫХ" трудовых доходов по мере их получения в твердую валюту в условиях постоянно падающего курса купона/гривны и недоверявших банкам из-за хронического банкопада в Украине. ПОЯСНЮ на примере: 20 т.грн. в 2007-ом, проконвертированные в $2500 по тому курсу (8 грн./$, хотя при Стельмахе курсы были и ниже) - не поясняют налоговой сегодня, откуда взялись 67 т.грн. (т.е., $2500 * 27 грн.) при "белых" доходах за последние ...ать лет в 20 т.грн./мес.!?: ведь у читателей фин.форума и у налоговиков - учет базовых активов ведется в разных валютах (у нас - в баксах, у них - в грн., НЕ выполняющей функций денеХ, т.е., средства сбережений и образования сокровищ)!
Так что, лучше все же не поддаваться на провокации и не делиться здесь своими идеями! Как-нить сами порешаем возникающие периодически проблемы (какие никто НЕ мог и предвидеть), не вперв0й это рожденным "в совке"!
Успіх написав:Ще б було добре, якщо б тут в кінці до автобіографії додавали свої досягнення (накшталт, як на зустрічі випускників) Отак: 1. Двоє дітей! 2. Власний міні-бізнес! 3. Дві квартири!(одна ще незавершена)
Специалист по "железу" (руководитель)в одной из финансовых установ, не экономист... с 2017 по 2019 год самый важный человек в Запорожской и Донецкой областях , после чего в знак "благодарности" был кинут на деньги, здоровье...безработный, имею 11 лет военного стажа...
Ну нарешті - за стільки років - пішов процес знайомства/автобіографії А то тільки я тут завжди, майже, все розказував
Ще б було добре, якщо б тут в кінці до автобіографії додавали свої досягнення (накшталт, як на зустрічі випускників) Отак: 1. Двоє дітей! 2. Власний міні-бізнес! 3. Дві квартири!(одна ще незавершена)
Хто наступний? Передаю йому естафету!
Успіх, меряться на форуме чем-либо, особенно материальными активами, - идея так себе.
Shaman написав: меряться на форуме чем-либо, особенно материальными активами, - идея так себе.
задумка была чуть в другом
А в чому ж була задумка?
я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.
Що це? Доллярчик все правильно зрозумів, це був меседж бравада усім який у мене довгий і товстий, ніхто такого не має((( Чи вам поки що немає чим хизуватись окрім голої ставки, так, дійсно треба ще мати голову для того щоб примножити і зберегти отримане на теплих місцях. Якщо люди сюди прийшли, то вони мають дотик до економіки, тут немає випадкових людей. Тут не затримуються молоді голохвастови, бо вони дуже швидко розуміють, що тут вони ніхто, треба шукати 20-ти річних панянок без розуму, щоб на їх фоні , хоч трохи пилюки в очі пустити, тут це точно не прокатить
juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how
Да много чего можно придумать, ТЕМ более почерпнуть идей из форумов как наш! : ) Посмотрим, напр., что напишут в озвученном законе о косвенных методах...
С декларированием и так уже "кинули как лоха" (цитируя проффесора) хомяков-кубышников, постоянно конвертировавших часть своих "БЕЛЫХ" трудовых доходов по мере их получения в твердую валюту в условиях постоянно падающего курса купона/гривны и недоверявших банкам из-за хронического банкопада в Украине. ПОЯСНЮ на примере: 20 т.грн. в 2007-ом, проконвертированные в $2500 по тому курсу (8 грн./$, хотя при Стельмахе курсы были и ниже) - не поясняют налоговой сегодня, откуда взялись 67 т.грн. (т.е., $2500 * 27 грн.) при "белых" доходах за последние ...ать лет в 20 т.грн./мес.!?: ведь у читателей фин.форума и у налоговиков - учет базовых активов ведется в разных валютах (у нас - в баксах, у них - в грн., НЕ выполняющей функций денеХ, т.е., средства сбережений и образования сокровищ)!
Так что, лучше все же не поддаваться на провокации и не делиться здесь своими идеями! Как-нить сами порешаем возникающие периодически проблемы (какие никто НЕ мог и предвидеть), не вперв0й это рожденным "в совке"!
Если это так, то выход один - взять пачку долларов и уехать куда-нибудь, пока не закончится. И так нужное количество раз. Нехай подавиться вража тварина!
juristkostya написав:Это вы написали why. А вопрос был how
Да много чего можно придумать, ТЕМ более почерпнуть идей из форумов как наш! : ) Посмотрим, напр., что напишут в озвученном законе о косвенных методах...
С декларированием и так уже "кинули как лоха" (цитируя проффесора) хомяков-кубышников, постоянно конвертировавших часть своих "БЕЛЫХ" трудовых доходов по мере их получения в твердую валюту в условиях постоянно падающего курса купона/гривны и недоверявших банкам из-за хронического банкопада в Украине. ПОЯСНЮ на примере: 20 т.грн. в 2007-ом, проконвертированные в $2500 по тому курсу (8 грн./$, хотя при Стельмахе курсы были и ниже) - не поясняют налоговой сегодня, откуда взялись 67 т.грн. (т.е., $2500 * 27 грн.) при "белых" доходах за последние ...ать лет в 20 т.грн./мес.!?: ведь у читателей фин.форума и у налоговиков - учет базовых активов ведется в разных валютах (у нас - в баксах, у них - в грн., НЕ выполняющей функций денеХ, т.е., средства сбережений и образования сокровищ)!
Так что, лучше все же не поддаваться на провокации и не делиться здесь своими идеями! Как-нить сами порешаем возникающие периодически проблемы (какие никто НЕ мог и предвидеть), не вперв0й это рожденным "в совке"!
400 000 грн , одне авто, одна квартира. Це максимум який можна було отримати чесним трудом за ці 30 років одній особі, за уявою влади, щось в цьому є, ви не находите?
somilitark написав:Що це? Доллярчик все правильно зрозумів, це був меседж бравада усім який у мене довгий і товстий, ніхто такого не має((( Чи вам поки що немає чим хизуватись окрім голої ставки, так, дійсно треба ще мати голову для того щоб примножити і зберегти отримане на теплих місцях. Якщо люди сюди прийшли, то вони мають дотик до економіки, тут немає випадкових людей. Тут не затримуються молоді голохвастови, бо вони дуже швидко розуміють, що тут вони ніхто, треба шукати 20-ти річних панянок без розуму, щоб на їх фоні , хоч трохи пилюки в очі пустити, тут це точно не прокатить
Ну обобщать не надо. Не все тут теоретики, немного и практиков осталось. Я вот в экономике, как свинья в апельсинах. На форуме вылавливаю интересную информацию и использую ее в своих корыстных целях в свободное от основной работы время.
Shaman написав: меряться на форуме чем-либо, особенно материальными активами, - идея так себе.
задумка была чуть в другом
А в чому ж була задумка?
я - экономист, который работал в основном на пром предприятиях, и немного в крупных трейдерах.
Що це? Доллярчик все правильно зрозумів, це був меседж бравада усім який у мене довгий і товстий, ніхто такого не має((( Чи вам поки що немає чим хизуватись окрім голої ставки, так, дійсно треба ще мати голову для того щоб примножити і зберегти отримане на теплих місцях. Якщо люди сюди прийшли, то вони мають дотик до економіки, тут немає випадкових людей. Тут не затримуються молоді голохвастови, бо вони дуже швидко розуміють, що тут вони ніхто, треба шукати 20-ти річних панянок без розуму, щоб на їх фоні , хоч трохи пилюки в очі пустити, тут це точно не прокатить
Сомик, выдыхай. ну нельзя так на желчь исходить - захлебнешься
ты лучше подумай, чего тебя так цепляет? может, надо что-то менее забористое?