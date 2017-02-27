Додано: Нед 02 січ, 2022 13:38

juristkostya написав: Это вы написали why. А вопрос был how Это вы написали why. А вопрос был how

Да много чего можно придумать, ТЕМ более почерпнуть идей из форумов как наш! : ) Посмотрим, напр., что напишут в озвученном законе о косвенных методах...С декларированием и так уже "кинули как лоха" (цитируя проффесора) хомяков-кубышников, постоянно конвертировавших часть своих "БЕЛЫХ" трудовых доходов по мере их получения в твердую валюту в условиях постоянно падающего курса купона/гривны и недоверявших банкам из-за хронического банкопада в Украине. ПОЯСНЮ на примере: 20 т.грн. в 2007-ом, проконвертированные в $2500 по тому курсу (8 грн./$, хотя при Стельмахе курсы были и ниже) - не поясняют налоговой сегодня, откуда взялись 67 т.грн. (т.е., $2500 * 27 грн.) при "белых" доходах за последние ...ать лет в 20 т.грн./мес.!?: ведь у читателей фин.форума и у налоговиков - учет базовых активов ведется в разных валютах (у нас - в баксах, у них - в грн., НЕ выполняющей функций денеХ, т.е., средства сбережений и образования сокровищ)!Так что, лучше все же не поддаваться на провокации и не делиться здесь своими идеями! Как-нить сами порешаем возникающие периодически проблемы (какие никто НЕ мог и предвидеть), не вперв0й это рожденным "в совке"!