Додано: Сер 05 січ, 2022 17:13

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............05.01.2022..........06.01.2022дата розрахунку..............04.01.2022...........05.01.2022Євро.................................30,7739................31,0421...+0.87%Долар США......................27,2976...................+0.58%После полудня гривна потеряла еще полкопейки.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0005.01.2022................Гривна потеряла 16 копеек за счет, в основном, динамики вчерашнего вечера.МКГ*............7.1876............7.1455...........Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вверх и за полчаса выросли на 3 копейки. НБУ это движение аккуратно притормаживал, т.к. вчерашние происки Рыжика могли поспособствовать саморазогреву. Не думаю, что продал много, т.к. рынок все еще производит впечатление тонкого. Но это не точно. Незадолго до 11 держатели валюты наконец-то решились продавать и котировки опустились на 1.5 копейки. После этого опять развернулись и выросли на копейку. Еще раз попытавшись опуститься на полкопейки и сразу же вернувшись обратно, незадолго до 12 уравновесились.В мире доллар немного упал и продолжает смотреть вниз.Справочный курс встретили котировками 27.4450 - 27.4650, что на 2.5 копейки выше открытия.После 12 выросли на 1.5 копейки, опустились на 2 копейки и ушли на обед. Наскоро перекусив, приподнялись на копейку и уперлись в барьер, заботливо подставленный регулятором. Вскоре регулятор отступил на 2 копейки. Котировки устремились следом, но осилили только копейку. После этого отступили на полкопейки и вернулись обратно.Официальный курс в 15-00 встретили котировками 27.4600 - 27.4800, что на 4 копейки выше открытия.После 15 выросли на полкопейки, чуть постояли, опустились на копейку и остановились. Последние 40 минут движений не было.Официальный курс встретили котировками 27.4550 - 27.4750. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.Дневной график:Этот день в истории:2021 - 28.4028 (-3) -952020 - 23.6862 (0) +3772019 - 27.7094 (+19)2018 - 28.2033 (+19)Несмотря на внушительный рост курса, гривна пока не выглядит слишком слабой на фоне прошлых лет. Значительная динамика в начале года тоже не редкость.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.