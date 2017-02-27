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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8786878787888789

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 110
Гривня
10%
11
Долар
58%
64
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 16:38

Держбюджет-2021: За січень-грудень 2021 року до загального фонду надійшло 1,084 трлн грн
https://www.mof.gov.ua/uk/news/derzhbiu ... n_grn-3265
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:13

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............05.01.2022..........06.01.2022
дата розрахунку..............04.01.2022...........05.01.2022
Євро.................................30,7739................31,0421...+0.87%
Долар США......................27,2976................27,4551...+0.58%
После полудня гривна потеряла еще полкопейки.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.01.2022................27,4507
Гривна потеряла 16 копеек за счет, в основном, динамики вчерашнего вечера.

МКГ*............7.1876............7.1455...........-0.59%

Открылись на 2.5 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, уверенно пошли вверх и за полчаса выросли на 3 копейки. НБУ это движение аккуратно притормаживал, т.к. вчерашние происки Рыжика могли поспособствовать саморазогреву. Не думаю, что продал много, т.к. рынок все еще производит впечатление тонкого. Но это не точно. Незадолго до 11 держатели валюты наконец-то решились продавать и котировки опустились на 1.5 копейки. После этого опять развернулись и выросли на копейку. Еще раз попытавшись опуститься на полкопейки и сразу же вернувшись обратно, незадолго до 12 уравновесились.
В мире доллар немного упал и продолжает смотреть вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.4450 - 27.4650, что на 2.5 копейки выше открытия.

После 12 выросли на 1.5 копейки, опустились на 2 копейки и ушли на обед. Наскоро перекусив, приподнялись на копейку и уперлись в барьер, заботливо подставленный регулятором. Вскоре регулятор отступил на 2 копейки. Котировки устремились следом, но осилили только копейку. После этого отступили на полкопейки и вернулись обратно.
Официальный курс в 15-00 встретили котировками 27.4600 - 27.4800, что на 4 копейки выше открытия.

После 15 выросли на полкопейки, чуть постояли, опустились на копейку и остановились. Последние 40 минут движений не было.
Официальный курс встретили котировками 27.4550 - 27.4750. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2021 - 28.4028 (-3) -95
2020 - 23.6862 (0) +377

2019 - 27.7094 (+19)
2018 - 28.2033 (+19)
Несмотря на внушительный рост курса, гривна пока не выглядит слишком слабой на фоне прошлых лет. Значительная динамика в начале года тоже не редкость.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О ставках у соседей. В Польше местный ЦБ поднял ставочку вчера с 1.75 до 2.25
Источник https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne ... chiwum.htm
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:51

  flyman написав:
  komp написав:
  flyman написав:інфляція долара 6%, гривні 10%, різниця всього 4% за рік,
невеличкий девал на 5% можливий і бажаний (28.4 на 29.8 y2y)

А накопленную разницу в предыдущие годы куда девать?

тре рахувати, чи вона нагнала девал від 2013 року, наскільки пригадую, останній раз, коли робив калькуляцію, був коеф. 2,73 (273% інфляції від 2013 р.) без врахування інфляції долара (тобто приймалось що її нема), з поправкою буде менше, може 2.5.
Тобто умовно курс з ПА8 мав би бути ПА20 по паритету інфляції гривні/долара
ПАПа і Лєра200 постаралися.

Я считаю иначе, в 2002 я торговал печеньем оптом, самым обычным галетным Мария, весовым 8кг в гофроящике. Тогда оптовая цена была 2,48 розничная 2,75-3 грн. Сейчас это же печенье стоит 45 грн, то есть в 15 раз дороже. Курс 2002 5,05*15=75,75
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:56

Рубль валится при растущей нефти. Такая реакция на казахские события (интересно, что тенге при этом стабилен), инсайд о войне или просто на московии озеровцы дограбили годовой бюджет и теперь выводят в оффшоры? Склоняюсь к 3-му
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:04

  hxbbgaf написав:Рубль валится при растущей нефти. Такая реакция на казахские события (интересно, что тенге при этом стабилен), инсайд о войне или просто на московии озеровцы дограбили годовой бюджет и теперь выводят в оффшоры? Склоняюсь к 3-му

Инвесторы понимают что задвигать ультиматумы НАТО это мегаборзость и потихоньку собирают чемоданы. Особенно после того как лавров погавкал про "военный ответ".
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 січ, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:05

  Denik написав:Перевезення залізницею перевищили докризовий 2019 рік.
https://www.railinsider.com.ua/u-2021-r ... 143-mln-t/
Нагадати, яким був курс 2 роки тому?

у гривню.,зараз,та нууу :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:08

  hxbbgaf написав:Рубль валится при растущей нефти.

Цікаво, як він буде валитися при падаючій нафті :)
vovakwasov
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