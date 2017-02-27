До встречи в 2202 году
Скоро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 січ, 2022 21:25
Додано: Сер 05 січ, 2022 21:25
Додано: Сер 05 січ, 2022 21:26
Середньорічна-зважена підсумок 2021 року
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижні.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0035
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0003
Повні оберти МБ за тиждень - 2443,7742
Середні оберти за тиждень - 488,7548
Середні оберти за рік - 420,0451
СередньоТижневеЗважене - 27,2592
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0119
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0001
Повні оберти МБ за тиждень - 1315,8827
Середні оберти за тиждень - 328,9707
Середні оберти за рік - 418,5879
СередньоТижневеЗважене - 27,2317
Робочий тиждень короткий. Та ще четвер без межбанку.
Середні оберти за тиждень знову більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,4551 грн./доляр. Виросло! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,1922 грн./дол. Це на 26,29 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра виросла і склала 0,96 відсотка. Доляр перекуплено. Можно потихеньку продавати той доляр.
Та треба уважно дивитись!!! Може коштовність доляра відскочить знову в зону перепроданості валюти...
На моменті доляр ПЕРЕКУПЛЕНО на 26,29 копійки по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2317 грн./дол., а продавав дорожче. СередньоТижневеЗважене майже дорівнює величині СередньоРічної зваженої!!!
По показниках 2021 року курс доляра впав з 28,43 грн./дол. на початок року до 27,28 гон./дол. на кінець року. Тобто за рік впав на 4,045%.
І цікаво те, що під кінець року поточний курс НБУ майже збігся з СередньоРічним зваженим!!!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 05 січ, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 січ, 2022 21:35
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:00
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:39
нет
1) если их таки быстро зачистят - значит роисся может быстро на нас переключиться, это плохо, наши риски только выросли
2) американская фонда хорошо валится прямо сейчас и это, вероятнее всего, продолжится день-два-три
Востаннє редагувалось baraka в Сер 05 січ, 2022 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:52
Які долини,все тільки починається
*Відправлено з Чату
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