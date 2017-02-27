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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8789879087918792>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 115
Гривня
10%
11
Долар
60%
69
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
9%
10
ОВДП
2%
2
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Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:25

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Цитрин написав:
в чему особливість?

В порядковом числе года три двойки, раз в сто лет такое бывает.


2202
2212
2220
2221
2222
....
2229
2232
2242
2252
2262
2272
2282
2292

До встречи в 2202 году
Скоро.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:25

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Цитрин написав:в чему особливість?

В порядковом числе года три двойки, раз в сто лет такое бывает.


2202
2212
2220
2221
2222
....
2229
2232
2242
2252
2262
2272
2282
2292

это мы обсудим в 22** году :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:26

Середньорічна-зважена підсумок 2021 року

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 1889(2419)випадки на добу на 4 січня. Нам продовжує легшати! А у всьому іншому світі ОМІКРОН наступає :?:

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижні.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0035
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0003
Повні оберти МБ за тиждень - 2443,7742
Середні оберти за тиждень - 488,7548
Середні оберти за рік - 420,0451
СередньоТижневеЗважене - 27,2592

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0119
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0001
Повні оберти МБ за тиждень - 1315,8827
Середні оберти за тиждень - 328,9707
Середні оберти за рік - 418,5879
СередньоТижневеЗважене - 27,2317


Робочий тиждень короткий. Та ще четвер без межбанку.

Середні оберти за тиждень знову більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,4551 грн./доляр. Виросло! СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,1922 грн./дол. Це на 26,29 коп./дол. МЕНЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при ПРОДАЖІ доляра виросла і склала 0,96 відсотка. Доляр перекуплено. Можно потихеньку продавати той доляр.

Та треба уважно дивитись!!! Може коштовність доляра відскочить знову в зону перепроданості валюти...

На моменті доляр ПЕРЕКУПЛЕНО на 26,29 копійки по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 27,2317 грн./дол., а продавав дорожче. СередньоТижневеЗважене майже дорівнює величині СередньоРічної зваженої!!!

По показниках 2021 року курс доляра впав з 28,43 грн./дол. на початок року до 27,28 гон./дол. на кінець року. Тобто за рік впав на 4,045%.

І цікаво те, що під кінець року поточний курс НБУ майже збігся з СередньоРічним зваженим!!!

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 05 січ, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:32

flyman вапще то шутка была :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 21:35

  vitaliian написав:flyman вапще то шутка была :D

для шуток смайлики есть...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:00

  Shaman написав:
  vitaliian написав:flyman вапще то шутка была :D

для шуток смайлики есть...

"Это какой то позор"
valya
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:25

  valya написав:"Это какой то позор"

позір :oops:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:26

все, казахів вже зачищають, завтра в долини
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:39

  kwon написав:все, казахів вже зачищають, завтра в долини


нет

1) если их таки быстро зачистят - значит роисся может быстро на нас переключиться, это плохо, наши риски только выросли
2) американская фонда хорошо валится прямо сейчас и это, вероятнее всего, продолжится день-два-три
Востаннє редагувалось baraka в Сер 05 січ, 2022 22:57, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:52

  kwon написав:все, казахів вже зачищають, завтра в долини

Які долини,все тільки починається

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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