Додано: Сер 05 січ, 2022 23:21

d44 написав: Флудану трошки,трохи знайом з технологіями та виробниками, та інколи сиром себе люблю побавити Ой+ написав: Але зараз взагалі з цінами на енергоносії залишимось взагалі без своєї продукціїЮ але може ще якийсь час наїмося імпорту за ОВДП? Але зараз взагалі з цінами на енергоносії залишимось взагалі без своєї продукціїЮ але може ще якийсь час наїмося імпорту за ОВДП? Ви помиляєтеся,проблема молочки в тому, що їй володіють місцеві, українці. Дай їм газ та електрику безкоштовно, дешевше не стане. Наприклад пиво більш енергозатратний та технологічно складніший продукт. Пиво треба зварити - тисячі тон рідини, потім швидко охолодити до 10-7 градусів, збродити у холоді, охолодженим - на що теж йде купа енергії, більше ніж на варку. І для пива ще треба виростити ячмінь (привіт "корма подорожчали","добрива", або "продали за кордон")) , зробити солод (на що теж йде енергія, окреме виробництво). Але пиво коштує завжди копійки, і головне однаково. Мабуть тому, що пивний бізнес в Україні належить міжнародним брендам. І щось не чутно скиглення виробників. Хоча їм і акциз підняли. Європа датує своїх молочників? Так, але це ж гроші витягнути з економіки, податок населення. Може поруч з дотаціями є умови для бізнесу? Може треба забезпечити внутрішній ринок? Може маржа менша, тому і ціни нижче? Чому я, громадянин, повинен субсидувати молочників? Поруч зі мною виробник перероблює молоко на сухе кашерне у Ізраїль , а сусід приймає делегацію, інспекцію свого виробництва з Казахстану. Що туди йде, сухе молоко, казеїн чи сухі сироваточні білки я не знаю. Але це йде з України. Коли я прошу їх продати мені 200 літрів молока для сиру, мені кажуть йди в ср@@у, в нас крім казахів, яким ми цікаві, ще так би умовний місцевий "Яготинський" тонами скуповує, тому менше ніж 1,5 тон не відпускаємо. Потім я дивлюсь новини, там умовний "Яготинський" кричить я хочу продавати більше масла за кордон, квоти скінчилися, держава, допоможи (ще й жалкується що курс впав з 28 до 24, збитки, як жити). Потім вони кричать, держава, обмеж імпорт молочки, бо я за свою в Україні три шкури здерти не можу з пересічного, знов збитики. При тому чомусь від умовного "Яготинського" тиша про те, що продавши масло за кордон, його продукція з пальмою, та "ароматом пряженого молока", не може вважатися молочною продукцією. Тому він її і продати за кордон не можеш. По цінам теж можна поговорити. Було підприємство поруч з містом, своє стадо, сири вже у продавців в місті зі своєю націнкою 200-220грн. Рейдернули...виробники молока з більшим стадом Так що в молочці все як скрізь, поки не прийдуть іноземці, будемо байки чути про "не рентабельно", та "треба піднімати ціни"... Раптом що - перенесіть у "контекст продуктовий", просто тут часто згадують сир, не втримався, болюча для мене тема Флудану трошки,трохи знайом з технологіями та виробниками, та інколи сиром себе люблю побавитиВи помиляєтеся,проблема молочки в тому, що їй володіють місцеві, українці. Дай їм газ та електрику безкоштовно, дешевше не стане. Наприклад пиво більш енергозатратний та технологічно складніший продукт. Пиво треба зварити - тисячі тон рідини, потім швидко охолодити до 10-7 градусів, збродити у холоді, охолодженим - на що теж йде купа енергії, більше ніж на варку. І для пива ще треба виростити ячмінь (привіт "корма подорожчали","добрива", або "продали за кордон")) , зробити солод (на що теж йде енергія, окреме виробництво). Але пиво коштує завжди копійки, і головне однаково. Мабуть тому, що пивний бізнес в Україні належить міжнародним брендам. І щось не чутно скиглення виробників. Хоча їм і акциз підняли. Європа датує своїх молочників? Так, але це ж гроші витягнути з економіки, податок населення. Може поруч з дотаціями є умови для бізнесу? Може треба забезпечити внутрішній ринок? Може маржа менша, тому і ціни нижче? Чому я, громадянин, повинен субсидувати молочників? Поруч зі мною виробник перероблює молоко на сухе кашерне у Ізраїль, а сусід приймає делегацію, інспекцію свого виробництва з Казахстану. Що туди йде, сухе молоко, казеїн чи сухі сироваточні білки я не знаю. Але це йде з України. Коли я прошу їх продати мені 200 літрів молока для сиру, мені кажуть йди в ср@@у, в нас крім казахів, яким ми цікаві, ще так би умовний місцевий "Яготинський" тонами скуповує, тому менше ніж 1,5 тон не відпускаємо. Потім я дивлюсь новини, там умовний "Яготинський" кричить я хочу продавати більше масла за кордон, квоти скінчилися, держава, допоможи (ще й жалкується що курс впав з 28 до 24, збитки, як жити). Потім вони кричать, держава, обмеж імпорт молочки, бо я за свою в Україні три шкури здерти не можу з пересічного, знов збитики. При тому чомусь від умовного "Яготинського" тиша про те, що продавши масло за кордон, його продукція з пальмою, та "ароматом пряженого молока", не може вважатися молочною продукцією. Тому він її і продати за кордон не можеш. По цінам теж можна поговорити. Було підприємство поруч з містом, своє стадо, сири вже у продавців в місті зі своєю націнкою 200-220грн. Рейдернули...виробники молока з більшим стадомТак що в молочці все як скрізь, поки не прийдуть іноземці, будемо байки чути про "не рентабельно", та "треба піднімати ціни"... Раптом що - перенесіть у "контекст продуктовий", просто тут часто згадують сир, не втримався, болюча для мене тема

Вот пользователь можно сказать с "полей" написал.Крик души.А ведь он прав стопроцентно.И написано именно в контексте валюты на тему :почему гривна обречена на перманентную девальвацию,а экономику все никак никто не может вывести из состояния деградации."Особенности национальной экономики".Всюду,куда не кинь-монополизм на высшем уровне,кумовство на региональном,все схвачено,все денежные потоки поделены,схемы налажены,таможня дает добро на контрабанду,а платить налоги считается не популярным.Из той же линейки,можно продолжить:---иностранцы после захода в такую специфическую экономику очень часто начинают играть по ее правилам - левые накладные на Пупкина,нал и т.п.----отечественные умельцы давным давно справились с системой Прозорро и научились делать бабки даже при ее наличии-------каналы в последние месяцы устами дежурных политологов просто прославляют олигархов,которые собрали под своими флагами - "всю королевскую рать",где плечь о плечь правые с левыми и т.п., и это не в полит дискуссии пункт, нет это к контексту валюты,можно догадаться каким будет курс гривны на пике полит цикла раскачки лодки-----Гривну время от времени вытягивали то "бумаги", то "комоды", но время собирать камни все равно придет,несмотря на объем физиков,залезших в ОВГЗ, физики они всегда крайними норовят остаться, да и комоды уверенно смотрят вниз, а к лету,когда обвалятся энергоносители (не до стартовых уровней естественно),дорога нашим комодам будет одна- вниз------литовский Джугас тут сегодня в вспоминался, всю осень у нас по 50 грн. 180-грамовая треуголка была (шестимесячный), продукты многие в т.ч. и наш национальный сахар, и естественно раст.масло - уже дороже не только поляков,но и столиц Западной Европы,еще пару лет в таком тренде и украинского сала просто не станет при сильной гривне------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой-----и так по цепочке от цены на электрику для ФОПов и до прилавка маркета,в которой все и отменный аппетит монополиста,и коррупционка,и финансирование проектов, и "зеленка", и все-все.И оно потом ляжет на каждую копейку национальной промышленности,на цены производителей----а впереди еще и тейперинг,и отток с хилых рынков----и в этом году есть риски по 4.5 млрд.дол. русского долга по финишному решению, и риски ,что взыщут по упрощенке,а не через пару лет - таки есть------а цены на рн,они ж ведь уже напоминают жесткое немецкое,учитывая то убожество,которым нафаршировали рынок под завязку,а это ж офигенный мультипликатор всей экономики,если завалится----и 2024-го по северному потоку гривна дожидаться не станет, если не случатся экстраординарные реформы и спец.меры в экономике -валютный рынок среагирует раньше,-2022,или 2023-йПоэтому трудно сказать,будет шоу в текущем,или уже наверняка в 2023-м.Однако,дисбалансы исправлять и пар выпускать через гривну таки надо.Иначе никак.Кто то должен заплатить за весь этот аттракцион невиданной щедрости и пир на кассе супермаркета.Куда не иди, впереди касса под расчет.