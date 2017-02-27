baraka написав:2) американская фонда хорошо валится прямо сейчас и это вероятнее всего продолжится день-два-три
А доходность трежерис на многомесячных верхах... 5-летки вообще макс. со времен начала пандемии (и старта QE, соответственно). С чаяниями о дешевом долларе рекомендую начинать прощаться на ближайшие несколько лет. В этом месяце, напомню, еще и ускорение тейперинга с полным выходом из него в конце марта
d44 написав:Флудану трошки,трохи знайом з технологіями та виробниками, та інколи сиром себе люблю побавити
Ой+ написав:Але зараз взагалі з цінами на енергоносії залишимось взагалі без своєї продукціїЮ але може ще якийсь час наїмося імпорту за ОВДП?
Ви помиляєтеся,проблема молочки в тому, що їй володіють місцеві, українці. Дай їм газ та електрику безкоштовно, дешевше не стане. Наприклад пиво більш енергозатратний та технологічно складніший продукт. Пиво треба зварити - тисячі тон рідини, потім швидко охолодити до 10-7 градусів, збродити у холоді, охолодженим - на що теж йде купа енергії, більше ніж на варку. І для пива ще треба виростити ячмінь (привіт "корма подорожчали","добрива", або "продали за кордон")) , зробити солод (на що теж йде енергія, окреме виробництво). Але пиво коштує завжди копійки, і головне однаково. Мабуть тому, що пивний бізнес в Україні належить міжнародним брендам. І щось не чутно скиглення виробників. Хоча їм і акциз підняли. Європа датує своїх молочників? Так, але це ж гроші витягнути з економіки, податок населення. Може поруч з дотаціями є умови для бізнесу? Може треба забезпечити внутрішній ринок? Може маржа менша, тому і ціни нижче? Чому я, громадянин, повинен субсидувати молочників? Поруч зі мною виробник перероблює молоко на сухе кашерне у Ізраїль , а сусід приймає делегацію, інспекцію свого виробництва з Казахстану. Що туди йде, сухе молоко, казеїн чи сухі сироваточні білки я не знаю. Але це йде з України. Коли я прошу їх продати мені 200 літрів молока для сиру, мені кажуть йди в ср@@у, в нас крім казахів, яким ми цікаві, ще так би умовний місцевий "Яготинський" тонами скуповує, тому менше ніж 1,5 тон не відпускаємо. Потім я дивлюсь новини, там умовний "Яготинський" кричить я хочу продавати більше масла за кордон, квоти скінчилися, держава, допоможи (ще й жалкується що курс впав з 28 до 24, збитки, як жити). Потім вони кричать, держава, обмеж імпорт молочки, бо я за свою в Україні три шкури здерти не можу з пересічного, знов збитики. При тому чомусь від умовного "Яготинського" тиша про те, що продавши масло за кордон, його продукція з пальмою, та "ароматом пряженого молока", не може вважатися молочною продукцією. Тому він її і продати за кордон не можеш. По цінам теж можна поговорити. Було підприємство поруч з містом, своє стадо, сири вже у продавців в місті зі своєю націнкою 200-220грн. Рейдернули...виробники молока з більшим стадом Так що в молочці все як скрізь, поки не прийдуть іноземці, будемо байки чути про "не рентабельно", та "треба піднімати ціни"... Раптом що - перенесіть у "контекст продуктовий", просто тут часто згадують сир, не втримався, болюча для мене тема
Вот пользователь можно сказать с "полей" написал. Крик души. А ведь он прав стопроцентно. И написано именно в контексте валюты на тему :почему гривна обречена на перманентную девальвацию, а экономику все никак никто не может вывести из состояния деградации.
"Особенности национальной экономики".Всюду,куда не кинь-монополизм на высшем уровне,кумовство на региональном,все схвачено,все денежные потоки поделены,схемы налажены,таможня дает добро на контрабанду,а платить налоги считается не популярным.
Из той же линейки,можно продолжить: ---иностранцы после захода в такую специфическую экономику очень часто начинают играть по ее правилам - левые накладные на Пупкина,нал и т.п. ----отечественные умельцы давным давно справились с системой Прозорро и научились делать бабки даже при ее наличии -------каналы в последние месяцы устами дежурных политологов просто прославляют олигархов,которые собрали под своими флагами - "всю королевскую рать",где плечь о плечь правые с левыми и т.п., и это не в полит дискуссии пункт, нет это к контексту валюты,можно догадаться каким будет курс гривны на пике полит цикла раскачки лодки -----Гривну время от времени вытягивали то "бумаги", то "комоды", но время собирать камни все равно придет,несмотря на объем физиков,залезших в ОВГЗ, физики они всегда крайними норовят остаться, да и комоды уверенно смотрят вниз, а к лету,когда обвалятся энергоносители (не до стартовых уровней естественно),дорога нашим комодам будет одна- вниз ------литовский Джугас тут сегодня в вспоминался, всю осень у нас по 50 грн. 180-грамовая треуголка была (шестимесячный), продукты многие в т.ч. и наш национальный сахар, и естественно раст.масло - уже дороже не только поляков,но и столиц Западной Европы,еще пару лет в таком тренде и украинского сала просто не станет при сильной гривне ------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты. Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой -----и так по цепочке от цены на электрику для ФОПов и до прилавка маркета,в которой все и отменный аппетит монополиста,и коррупционка,и финансирование проектов, и "зеленка", и все-все.И оно потом ляжет на каждую копейку национальной промышленности,на цены производителей ----а впереди еще и тейперинг,и отток с хилых рынков ----и в этом году есть риски по 4.5 млрд.дол. русского долга по финишному решению, и риски ,что взыщут по упрощенке,а не через пару лет - таки есть ------а цены на рн,они ж ведь уже напоминают жесткое немецкое,учитывая то убожество,которым нафаршировали рынок под завязку,а это ж офигенный мультипликатор всей экономики,если завалится ----и 2024-го по северному потоку гривна дожидаться не станет, если не случатся экстраординарные реформы и спец.меры в экономике -валютный рынок среагирует раньше,-2022,или 2023-й
Поэтому трудно сказать,будет шоу в текущем,или уже наверняка в 2023-м. Однако,дисбалансы исправлять и пар выпускать через гривну таки надо. Иначе никак. Кто то должен заплатить за весь этот аттракцион невиданной щедрости и пир на кассе супермаркета. Куда не иди, впереди касса под расчет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 05 січ, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Схильний дотримуватися думки, яку озвучив тут в кінці вересня. Необхідність імпортувати газ на початку весни призведе до того, що піки курсу першого півріччя, швидше всього, припадуть на початок весни.
zРадио написав: В этом месяце, напомню, еще и ускорение тейперинга с полным выходом из него в конце марта
А на графике дол/евро это должно как-то отражаться ? Уже 2 месяца прошло, а воз и ныне там.
Евро, если помните, хороню не я Тем не менее, тренд на снижение в район паритета к доллару вероятен за счет более длительной мягкой денежной политики ЕЦБ vs ФРС и за счет более слабого восстановления экономики ЕС vs США. Точный срок не могу назвать, но давайте, чтобы не было совсем вилами по воде - в нынешнем году. В пробитие 1 так скоро не верю - приближаясь к паритету, евро, наверняка, отскочит
Denik написав:
orest написав:Схильний дотримуватися думки, яку озвучив тут в кінці вересня. Необхідність імпортувати газ на початку весни призведе до того, що піки курсу першого півріччя, швидше всього, припадуть на початок весни.
Газ, не принадлежащий Нафтогазу, учитываете? Его еще около 3 млрд кубов в ПХГ. Средние температуры января и февраля ниже декабрьских, плюс март холоднее ноября учитываете? Макогон и Коболев прогнозируют дефицит 1,5 млрд кубов до конца отопительного сезона. Я не знаю, это они у Медведчука услышали, или просто со зла говорят?