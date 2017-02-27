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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8789879087918792

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 115
Гривня
10%
11
Долар
60%
69
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
9%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
9%
10
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:01

  baraka написав:2) американская фонда хорошо валится прямо сейчас и это вероятнее всего продолжится день-два-три


А доходность трежерис на многомесячных верхах... 5-летки вообще макс. со времен начала пандемии (и старта QE, соответственно). С чаяниями о дешевом долларе рекомендую начинать прощаться на ближайшие несколько лет. В этом месяце, напомню, еще и ускорение тейперинга с полным выходом из него в конце марта

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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:12

  Nazarkino написав:
  kwon написав:все, казахів вже зачищають, завтра в долини

Які долини,все тільки починається

*Відправлено з Чату

крипта трішки гепнулася
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:21

  d44 написав:Флудану трошки,трохи знайом з технологіями та виробниками, та інколи сиром себе люблю побавити :wink:
  Ой+ написав:Але зараз взагалі з цінами на енергоносії залишимось взагалі без своєї продукціїЮ але може ще якийсь час наїмося імпорту за ОВДП?
Ви помиляєтеся,проблема молочки в тому, що їй володіють місцеві, українці. Дай їм газ та електрику безкоштовно, дешевше не стане. Наприклад пиво більш енергозатратний та технологічно складніший продукт. Пиво треба зварити - тисячі тон рідини, потім швидко охолодити до 10-7 градусів, збродити у холоді, охолодженим - на що теж йде купа енергії, більше ніж на варку. І для пива ще треба виростити ячмінь (привіт "корма подорожчали","добрива", або "продали за кордон")) , зробити солод (на що теж йде енергія, окреме виробництво). Але пиво коштує завжди копійки, і головне однаково. Мабуть тому, що пивний бізнес в Україні належить міжнародним брендам. І щось не чутно скиглення виробників. Хоча їм і акциз підняли. Європа датує своїх молочників? Так, але це ж гроші витягнути з економіки, податок населення. Може поруч з дотаціями є умови для бізнесу? Може треба забезпечити внутрішній ринок? Може маржа менша, тому і ціни нижче? Чому я, громадянин, повинен субсидувати молочників? Поруч зі мною виробник перероблює молоко на сухе кашерне у Ізраїль :) , а сусід приймає делегацію, інспекцію свого виробництва з Казахстану. Що туди йде, сухе молоко, казеїн чи сухі сироваточні білки я не знаю. Але це йде з України. Коли я прошу їх продати мені 200 літрів молока для сиру, мені кажуть йди в ср@@у, в нас крім казахів, яким ми цікаві, ще так би умовний місцевий "Яготинський" тонами скуповує, тому менше ніж 1,5 тон не відпускаємо. Потім я дивлюсь новини, там умовний "Яготинський" кричить я хочу продавати більше масла за кордон, квоти скінчилися, держава, допоможи (ще й жалкується що курс впав з 28 до 24, збитки, як жити). Потім вони кричать, держава, обмеж імпорт молочки, бо я за свою в Україні три шкури здерти не можу з пересічного, знов збитики. При тому чомусь від умовного "Яготинського" тиша про те, що продавши масло за кордон, його продукція з пальмою, та "ароматом пряженого молока", не може вважатися молочною продукцією. Тому він її і продати за кордон не можеш. По цінам теж можна поговорити. Було підприємство поруч з містом, своє стадо, сири вже у продавців в місті зі своєю націнкою 200-220грн. Рейдернули...виробники молока з більшим стадом 8) Так що в молочці все як скрізь, поки не прийдуть іноземці, будемо байки чути про "не рентабельно", та "треба піднімати ціни"... Раптом що - перенесіть у "контекст продуктовий", просто тут часто згадують сир, не втримався, болюча для мене тема :(

https://news.finance.ua/ua/news/-/50662 ... -i-polshhi

Вот пользователь можно сказать с "полей" написал.
Крик души.
А ведь он прав стопроцентно.
И написано именно в контексте валюты на тему :почему гривна обречена на перманентную девальвацию,
а экономику все никак никто не может вывести из состояния деградации.

"Особенности национальной экономики".Всюду,куда не кинь-монополизм на высшем уровне,кумовство на региональном,все схвачено,все денежные потоки поделены,схемы налажены,таможня дает добро на контрабанду,а платить налоги считается не популярным.

Из той же линейки,можно продолжить:
---иностранцы после захода в такую специфическую экономику очень часто начинают играть по ее правилам - левые накладные на Пупкина,нал и т.п.
----отечественные умельцы давным давно справились с системой Прозорро и научились делать бабки даже при ее наличии
-------каналы в последние месяцы устами дежурных политологов просто прославляют олигархов,которые собрали под своими флагами - "всю королевскую рать",где плечь о плечь правые с левыми и т.п., и это не в полит дискуссии пункт, нет это к контексту валюты,можно догадаться каким будет курс гривны на пике полит цикла раскачки лодки
-----Гривну время от времени вытягивали то "бумаги", то "комоды", но время собирать камни все равно придет,несмотря на объем физиков,залезших в ОВГЗ, физики они всегда крайними норовят остаться, да и комоды уверенно смотрят вниз, а к лету,когда обвалятся энергоносители (не до стартовых уровней естественно),дорога нашим комодам будет одна- вниз
------литовский Джугас тут сегодня в вспоминался, всю осень у нас по 50 грн. 180-грамовая треуголка была (шестимесячный), продукты многие в т.ч. и наш национальный сахар, и естественно раст.масло - уже дороже не только поляков,но и столиц Западной Европы,еще пару лет в таком тренде и украинского сала просто не станет при сильной гривне
------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.
Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
-----и так по цепочке от цены на электрику для ФОПов и до прилавка маркета,в которой все и отменный аппетит монополиста,и коррупционка,и финансирование проектов, и "зеленка", и все-все.И оно потом ляжет на каждую копейку национальной промышленности,на цены производителей
----а впереди еще и тейперинг,и отток с хилых рынков
----и в этом году есть риски по 4.5 млрд.дол. русского долга по финишному решению, и риски ,что взыщут по упрощенке,а не через пару лет - таки есть
------а цены на рн,они ж ведь уже напоминают жесткое немецкое,учитывая то убожество,которым нафаршировали рынок под завязку,а это ж офигенный мультипликатор всей экономики,если завалится
----и 2024-го по северному потоку гривна дожидаться не станет, если не случатся экстраординарные реформы и спец.меры в экономике -валютный рынок среагирует раньше,-2022,или 2023-й

Поэтому трудно сказать,будет шоу в текущем,или уже наверняка в 2023-м.
Однако,дисбалансы исправлять и пар выпускать через гривну таки надо.
Иначе никак.
Кто то должен заплатить за весь этот аттракцион невиданной щедрости и пир на кассе супермаркета.
Куда не иди, впереди касса под расчет.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 05 січ, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:23

  zРадио написав: В этом месяце, напомню, еще и ускорение тейперинга с полным выходом из него в конце марта

А на графике дол/евро это должно как-то отражаться ? Уже 2 месяца прошло, а воз и ныне там.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Схильний дотримуватися думки, яку озвучив тут в кінці вересня. Необхідність імпортувати газ на початку весни призведе до того, що піки курсу першого півріччя, швидше всього, припадуть на початок весни.

Орксте, при всій повазі не повторюйте тези Медведчука.
За поточної погоди поточного відбору газу вистачить на 220 днів
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
а до весни лише 54!!!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:49

почему сейчас фонда валится?

10, 20 30 лет в норме
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:54

Denik
На след. неделе морозы возвращаются, ну какие 220 дней, все равно придется закупать.
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:01

  Игорь написав:
  zРадио написав: В этом месяце, напомню, еще и ускорение тейперинга с полным выходом из него в конце марта

А на графике дол/евро это должно как-то отражаться ? Уже 2 месяца прошло, а воз и ныне там.


Евро, если помните, хороню не я :lol: Тем не менее, тренд на снижение в район паритета к доллару вероятен за счет более длительной мягкой денежной политики ЕЦБ vs ФРС и за счет более слабого восстановления экономики ЕС vs США. Точный срок не могу назвать, но давайте, чтобы не было совсем вилами по воде - в нынешнем году. В пробитие 1 так скоро не верю - приближаясь к паритету, евро, наверняка, отскочит

  Denik написав:
  orest написав:Схильний дотримуватися думки, яку озвучив тут в кінці вересня. Необхідність імпортувати газ на початку весни призведе до того, що піки курсу першого півріччя, швидше всього, припадуть на початок весни.

Орксте, при всій повазі не повторюйте тези Медведчука.
За поточної погоди поточного відбору газу вистачить на 220 днів
https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/
а до весни лише 54!!!


Газ, не принадлежащий Нафтогазу, учитываете? Его еще около 3 млрд кубов в ПХГ. Средние температуры января и февраля ниже декабрьских, плюс март холоднее ноября учитываете? Макогон и Коболев прогнозируют дефицит 1,5 млрд кубов до конца отопительного сезона. Я не знаю, это они у Медведчука услышали, или просто со зла говорят?
zРадио
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