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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:18
Успіх написав: Автор77 написав:
База для мелкого и среднего бизнеса в очередной раз - стрелка вниз.
.......
Население уже не верит в то,что все развернется в позитив.
Курс во многом держится именно из-за недостатка средств у бизнеса,и у среднего класса
Саме так!
Лайкос👍 за правду!
знайома, яка раніше заробляла близько 600євро в Польщі, цього року каже, що мала біля $1000 щомісяця,
поки заробітчани ще сюди приїзжають з валютою, закриття чахлих дрібних бізнесів ФОПів мало впливатимуть на курс.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:44
Запорожье повы 27,55/27,60 на 14:00
сдал ещё по 27,55
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:48
orest написав:
З тезами медведчука Ви тут абсолютно даремно. Описуючи залишки газу в ПГС Ви регулярно забуваєте про те, що там є газ, який підняти не можливо і газ, який є не наш. Крім того, я не раз писав, що не можна проводити жодних аналогій по використанню газу цієї зими і минулих, та детально описував чому. Теж, я писав, що навіть якщо газу і вистачить, то сховища залишаться, фактично, порожніми і на наступний сезон потрібно буде закачати 15-20 млрд куб. Значна частина цього обсягу - імпорт. Навіть по 400-500 дол це буде дуже суттєвим чинником для створення значного перекосу в торговому балансі.
Оресте, Ви знов повторюєте тези Медведчука. При підвищенні цін споживання газу падає з травня 2021 року. Я думаю, що річне споживання на моменті є десь 25 млрд. куб. метрів. Значне падіння споживання газу зокрема відбувається і через скорочення транзиту - якщо транзит скоротився втричі з пікових рівнів - то витрати технічного газу впадуть від 5 до 9 разів - через зменшення швидкості потоку газу у трубі і витрат енергії на тертя. Видубуток за рахунок приватних компаній зросте десь до 21 млрд. куб.м.
Потреба в імпорті становитиме десь 4 млрд. куб.м., що приблизно відповідає сплаті за транзит. Причому основна потреба буде у приватних компаній-експортерів для яких газ всього лише сировина для експорту.
В наступному опалювальному сезоні відбуватиметься подальше заміщення газу ТЕЦ вугільною, атомною та ВДЕ генерацію, зокрема через введення в експлуатацію ПС 330 кВ Західна.
На курс це ніяк не вплине!!!
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Denik
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:54
Про 4 млрд. куб. м - "непідйомного" газу. Це - стратегічний резерв. Він 100% поза ринком.
Але його можна підняти у випадку війни з Росією при знищених мостах через Дніпро та неможливості перевезень вугілля для ТЕС або, наприклад, врятувати Німеччину від віялових відключень за умови різання на металобрухт обох потоків.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:56
Denik написав: orest написав:
З тезами медведчука Ви тут абсолютно даремно. Описуючи залишки газу в ПГС Ви регулярно забуваєте про те, що там є газ, який підняти не можливо і газ, який є не наш. Крім того, я не раз писав, що не можна проводити жодних аналогій по використанню газу цієї зими і минулих, та детально описував чому. Теж, я писав, що навіть якщо газу і вистачить, то сховища залишаться, фактично, порожніми і на наступний сезон потрібно буде закачати 15-20 млрд куб. Значна частина цього обсягу - імпорт. Навіть по 400-500 дол це буде дуже суттєвим чинником для створення значного перекосу в торговому балансі.
Оресте, Ви знов повторюєте тези Медведчука. При підвищенні цін споживання газу падає з травня 2021 року. Я думаю, що річне споживання на моменті є десь 25 млрд. куб. метрів. Значне падіння споживання газу зокрема відбувається і через скорочення транзиту - якщо транзит скоротився втричі з пікових рівнів - то витрати технічного газу впадуть від 5 до 9 разів - через зменшення швидкості потоку газу у трубі і витрат енергії на тертя. Видубуток за рахунок приватних компаній зросте десь до 21 млрд. куб.м.
Потреба в імпорті становитиме десь 4 млрд. куб.м., що приблизно відповідає сплаті за транзит. Причому основна потреба буде у приватних компаній-експортерів для яких газ всього лише сировина для експорту.
В наступному опалювальному сезоні відбуватиметься подальше заміщення газу ТЕЦ вугільною, атомною та ВДЕ генерацію, зокрема через введення в експлуатацію ПС 330 кВ Західна.
На курс це ніяк не вплине!!!
ще, не забувайте, анонсована зе програма підвищення енергоефективності, думаю ефект від неї теж буде, якби порохоботи і ольгінці не рвали на собі тельняшки
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:56
Яни написав:
Уважаемые форумчане, нужен совет более опытных, скажем так. Стоит ли ждать более выгодного для покупки курса доллара в близжайшие полгода? Есть некая гривневая сумма, не могу решить между депозитом в грн или перевести в доллар. Не успела купить в октябре, думала, что просядет ниже значительно. Как думаете?
В березні буде значно нижче ніж зараз.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:00
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:03
75stasstas75 написав:Denik
На след. неделе морозы возвращаются, ну какие 220 дней, все равно придется закупать.
А що вони йшли кудась морози, чи проблеми з газом iснують? Тиждень при +10-+12 ще більше додали смажити. Напевно, РВ.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:04
Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
і що пропонуєш, субсидувати Фірташа, Пінчука, Ахметова... щоб заводи і їх фабрики не зупинялися?
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:07
Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
Населення теж економить. В провінції рідня раніше мала багато кубів субсидії і , щоб її не зменшили, тримала відкриті кватирки постійно.
Але її все-таки зменшили і поступово взагалі не стало. А ціна сильно зросла.
Так він тепер в обід трохи газовим котлом , а вранці та ввечері кидає по оберемку дров до груби. Суттєво менше палить газу. І так багато хто робить, бо ціна , навіть ця, в селах непідйомна.
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