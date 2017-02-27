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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:10
Hotab написав: Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
Населення теж економить. В провінції рідня раніше мала багато кубів субсидії і , щоб її не зменшили, тримала відкриті кватирки постійно.
Але її все-таки зменшили і поступово взагалі не стало. А ціна сильно зросла.
Так він тепер в обід трохи газовим котлом , а вранці та ввечері кидає по оберемку дров до груби. Суттєво менше палить газу. І так багато хто робить, бо ціна , навіть ця, в селах непідйомна.
Знайома каже, що їй в селі за газ 3000 грн за грудень. Але там патиками нема як палити.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:14
edvardd написав:
Запорожье повы 27,55/27,60 на 14:00
сдал ещё по 27,55
насколько помню в 2021 курс гривны стал укрепляться после 7 января (прогавил возможность 6 января продать по 28,45)
не уверен за этот год, но возможно с понедельника в долины
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:15
Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
Верно. Уменьшение объемов внутреннего производства снизит валютное давление в связи с экономией энергоносителей на условные 20 центов, но при этом на условный доллар увеличит валютное давление в связи с необходимостью импорта того, что не произвели
PS: аргумент о том, что на транзитера ложатся расходы технического газа, связанные с выполнением транзитного контракта, не выдерживает никакой критики. Деник, не скатывайтесь в маргинес
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 06 січ, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:17
Hotab написав: Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
Населення теж економить. В провінції рідня раніше мала багато кубів субсидії і , щоб її не зменшили, тримала відкриті кватирки постійно.
Але її все-таки зменшили і поступово взагалі не стало. А ціна сильно зросла.
Так він тепер в обід трохи газовим котлом , а вранці та ввечері кидає по оберемку дров до груби. Суттєво менше палить газу. І так багато хто робить, бо ціна , навіть ця, в селах непідйомна.
а хтось взагалі гріє одну кімнату (сплять усі разом) а решту хати не гріє
зараз кондей краще газу
рост зупинився, чі пауза ?
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:27
flyman написав: Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
і що пропонуєш, субсидувати Фірташа, Пінчука, Ахметова... щоб заводи і їх фабрики не зупинялися?
І що пропонуєш зупинити все виробництво і типу житимемо за рахунок заробітчан?
Батько, а Україна - це Європа? Ні, синку, це фантастика.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:35
Hotab написав: Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
Населення теж економить. В провінції рідня раніше мала багато кубів субсидії і , щоб її не зменшили, тримала відкриті кватирки постійно.
Але її все-таки зменшили і поступово взагалі не стало. А ціна сильно зросла.
Так він тепер в обід трохи газовим котлом , а вранці та ввечері кидає по оберемку дров до груби. Суттєво менше палить газу. І так багато хто робить, бо ціна , навіть ця, в селах непідйомна.
Я навпаки палю більше, бо це халява, таких цін більше не буде.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:40
Zebra написав:
Я навпаки палю більше, бо це халява, таких цін більше не буде
а можно было купить доллары но халява па 27,50 не так очевидна.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:42
flyman написав: Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
і що пропонуєш, субсидувати Фірташа, Пінчука, Ахметова... щоб заводи і їх фабрики не зупинялися?
Просто такі радощі, що доведеться менше імпортувати, економія типу. Але на $1 млрд імпортованого газу при минулорічних цінах, вироблялося мабуть продукції $2-3 млрд на експорт (припущення).
Але імпортувати десь 10 млрд кубів усе одно доведеться. І там у Європі на спотових ринках благодійників немає, там одні біржові стерв'ятники, які знають, що по всій Європі будуть порожні сховища газу і в Україні в тому числі. Тому ні про які навіть 400 баксів можете не мріяти, буде добре, якщо по $500 дадуть заправитись газиком.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:43
edvardd написав:
Запорожье повы 27,55/27,60 на 14:00
сдал ещё по 27,55
поддержал. вчера 44% и сегодня 44%. Осталось 12% доллара, может быть завтра ливану, посмотрим.
Где же мои новые лучшие друзья Denka
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Кутю не забудьте крестным отнести.
Всех со Святым вечером.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:52
Игорь написав: edvardd написав:
Запорожье повы 27,55/27,60 на 14:00
сдал ещё по 27,55
поддержал. вчера 44% и сегодня 44%. Осталось 12% доллара, может быть завтра ливану, посмотрим.
глупцы ^ 2
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