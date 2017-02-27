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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8794879587968797

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 117
Гривня
9%
11
Долар
61%
71
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
9%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
9%
10
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:54

  Игорь написав:
  edvardd написав:Запорожье повы 27,55/27,60 на 14:00
сдал ещё по 27,55

поддержал. вчера 44% и сегодня 44%. Осталось 12% доллара, может быть завтра ливану, посмотрим.
Где же мои новые лучшие друзья Denka и Somilitark ? - коллеги я вижу ревал на горизонте :mrgreen:

Безумству храбрых поем мы славу :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07

Так в мене цілий рік по скирді з долярчиків +/- отак >>>

  Успіх написав:
  Яни написав:Уважаемые форумчане, нужен совет более опытных, скажем так. Стоит ли ждать более выгодного для покупки курса доллара в близжайшие полгода? Есть некая гривневая сумма, не могу решить между депозитом в грн или перевести в доллар. Не успела купить в октябре, думала, что просядет ниже значительно. Как думаете?

Найкраще - зробити зараз 50/50!
Але, якщо Ви ризикові(як я), то чекайте на депо до літа, а там перевзутись в долярчики.
ІМХО.
п.с.
Особисто в мене на моменті:
- в бетоні ~ 60%
- в гривні на депо ~ 9%
- в готівковій гривні ~ 1%
- в бізнесі ~ 30%
- в долярчиках - 0% :roll:

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:19

  Прораб написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.

і що пропонуєш, субсидувати Фірташа, Пінчука, Ахметова... щоб заводи і їх фабрики не зупинялися?

І що пропонуєш зупинити все виробництво і типу житимемо за рахунок заробітчан?
Батько, а Україна - це Європа? Ні, синку, це фантастика.

в нас це відбувається 30 років,
що не можна було вижимати олігархам, пішло на брухт,
модернізацією та енергоефективністю мало займалися,
людям платили і платять копійки,
народ масово їде на заробітки,
а ти та зРадіо та їм подібні висловлють стурбованість.

Як там автопром?
Як там сири і молочка?
Чи зараз 100500 причин, чому дорожчі чим імпорт? (Сама перша - дорога гривня, тре живильний девал.)
flyman
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  #<1 ... 8794879587968797
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