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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 січ, 2022 15:54
Игорь написав: edvardd написав:
Запорожье повы 27,55/27,60 на 14:00
сдал ещё по 27,55
поддержал. вчера 44% и сегодня 44%. Осталось 12% доллара, может быть завтра ливану, посмотрим.
Где же мои новые лучшие друзья Denka
и Somilitark
? - коллеги я вижу ревал на горизонте
Безумству храбрых поем мы славу
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07
Успіх написав: Яни написав:
Уважаемые форумчане, нужен совет более опытных, скажем так. Стоит ли ждать более выгодного для покупки курса доллара в близжайшие полгода? Есть некая гривневая сумма, не могу решить между депозитом в грн или перевести в доллар. Не успела купить в октябре, думала, что просядет ниже значительно. Как думаете?
Найкраще - зробити зараз 50/50!
Але, якщо Ви ризикові(як я), то чекайте на депо до літа, а там перевзутись в долярчики.
ІМХО.
п.с.Особисто в мене на моменті:
- в бетоні ~ 60%
- в гривні на депо ~ 9%
- в готівковій гривні ~ 1%
- в бізнесі ~ 30%- в долярчиках - 0% ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:19
Прораб написав: flyman написав: Zebra написав:
Падіння споживання газу - це і падіння економіки, яка газ не споживає за нерентабельності, зупинка виробництв.
і що пропонуєш, субсидувати Фірташа, Пінчука, Ахметова... щоб заводи і їх фабрики не зупинялися?
І що пропонуєш зупинити все виробництво і типу житимемо за рахунок заробітчан?
Батько, а Україна - це Європа? Ні, синку, це фантастика.
в нас це відбувається 30 років,
що не можна було вижимати олігархам, пішло на брухт,
модернізацією та енергоефективністю мало займалися,
людям платили і платять копійки,
народ масово їде на заробітки,
а ти та зРадіо та їм подібні висловлють стурбованість.
Як там автопром?
Як там сири і молочка?
Чи зараз 100500 причин, чому дорожчі чим імпорт? (Сама перша - дорога гривня, тре живильний девал.)
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