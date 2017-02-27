Четверг на валютном рынке прошел достаточно активно, но в формате «перетягивания курсового каната» между интересами и задачами крупных игроков. По факту — почти ничья (падение на 0,5 копейки), если рассматривать курс только с позиции сегодняшнего дня. Открылись — 27,50/27,52 гривен за доллар, закрыли сессию — по 27,495/27,515.
Если же рассматривать котировки с вчерашнего закрытия, сегодняшнего старта и конечных цифр вечера 6-го января — опять имеем девальвацию гривны на 4 копейки, с вчерашнего закрытия 27,455/27,475 до сегодняшнего завершения сессии на уровне 27,495/27,515. Вырос почти на 5 копеек и официальный курс: на 6.01.2022 = 27,4551 гривен за доллар, на 10.01.2022 уже 27,5032 гривны. Так что особо хвастаться нечем.
Нацбанк сегодня на рынок не выходил и дал участникам торгов вдоволь погонять курс в достаточно узком коридоре. Но в целом, спрос превышал предложение и большинство опрошенных нами участников торгов сохраняют свои девальвационные ожидания на ближайшее время.
Начались торги с утреннего старта 27,50/27,52 гривны за доллар, к 11 часам доллар вырос до 27,52/27,54 гривен и выше уже особо и не поднимался. После выходов крупных покупателей — котировки кратковременно поднимались, но появление крупных продавцов закрывало часть спроса и курс возвращался к ранее достигнутым позициям.
В итоге, к полудню доллар просел до 27,485/27,505 гривен, а после обеда «крутился» вокруг уровней 27,475−27,49/27,495−27,51. Завершилась сессия по доллару котировками 27,495/27,515 гривен.
Участники рынка остались в некотором недоумении в части перспектив по гривне на ближайшее время, но основная масса все же опасается дальнейшего подорожания валюты.
Главные события 6 января на валютном рынке:
Доллар к концу дня остановился на отметке 27,495/27,515 гривен, а евро — в пределах 31,13/31,15 гривен.
Нацбанк сегодня не выходил на торги.
Справочный курс НБУ на 12:00 в четверг находился на отметке 27,5032 гривен, а официальный курс на 10 января 2022 года установлен на уровне 27,4977 гривен за доллар.
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,49/27,51 евро — 31,12/31,15
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1294/1,1295.
orest написав:1.споживання газу падає, частково через економію, більше через збільшення кількості твердопаливних котелень і ще більшої вирубки лісів. Паралельно ріст твердопаливних котелень, з причин економії не обладнаних необхідними очисними засобами, значно погіршує якість повітря в густонаселених містах, з усіма наслідками для здоровя...
Так. Але дровами тисячі років опалювали житло
orest написав:2. видобуток зросте до 21 млрд куб з ЯКОГО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ? До 2022 року внутрішнього видобутку не було???
Із 20. Навіть +1 млрд. куб. м. - в поточній ситуації це багато.
orest написав:3. щоб родина теоретичного Назара Стодолі з гіпотетичних Коноплянок Чернівецької області отримала газ газогони на всьому протязі руху, різного діаметру і призначення, мають бути наповнені газом? Чи вистачить рішення судді печерного суду, чи може потрібно тільки достатня кількість висококонцентрованих обіцянок зп вчителям по 4000 євро, скумбрії по 8 грн і перемог українських паралімпійців? Скільки млн куб газу треба щоб просто заповнити систему?
Система вже заповнена.
orest написав:4. яким чином імпортувати НЕ НА ПРЯМУ З КРАЇНИ, З ЯКОЮ У НАС 8 РОКІВ ВЖЕ ВІЙНА, навіть тих висмоктаних з пальця 4 млрд куб, якщо транзиту не буде? Яке технічне рішення цього завдання? па раша до мінімуму обрізала подачу газу в ЄС, підігруючи Берліну в процесі енергетичного згвалтування Європи. Газ іде в Китай, який конвертує свої гігантські ЗВР в зерно, нафту, газ, руду і інші ресурси і сировини...
Якщо в Україні не буде "віртуального реверсу" то в Придністров'ї газу як і електроенергії та роботи не буде взагалі. Скільки днів там "руський мір" проживе після цього???
О слава могутнім богам священного Оману і їх священному першослужителю всевпізнаваному Гогілашвілі, от ми і знайшли ЧАСТИНУ непідйомного газу... П.С. Всім смачної куті і дзвінкої коляди...
За грудень міжнародні резерви України зросли на 1,4% і на 1 січня 2022 року становили 30,94 млрд доларів.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Упродовж 2021 року вони зросли на 1,8 млрд доларів, або на 6%. Збільшення зумовило отримання Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти Нацбанком на валютному ринку.
У грудні резерви України зросли на 342,5 млн доларів 1,1% завдяки валютними надходженнями на користь уряду. Передусім, йдеться про операції з управління держборгом, від яких у грудні надійшло 1,4 млрд доларів.
З них 858,3 млн доларів надійшли від розміщення внутрішніх держоблігацій, ще 105 млн доларів – від Світового банку. На обслуговування та погашення боргу в іноземній валюті витрачено 847,7 млн дол, з яких 588,2 млн дол – за ОВДП.
Також вплинули інтервенції НБУ на валютному міжбанку. Для згладжування надмірних коливань, регулятор викупив 84 млн дол та продав 236,5 млн дол у грудні. Відтак чистий продаж валюти становив 152,5 млн дол.
Обсяг резервів зумовила й переоцінка фінансових інструментів, вартість яких у грудні зменшилася на 22,9 млн дол.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує 4,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й НБУ.
Протягом року динаміка резервів була зумовлена валютними надходженнями на користь уряду, зокрема – отриманням 1,9 млрд СПЗ у межах розподілу від МВФ, другим траншом від МВФ обсягом 500 млн СПЗ у листопаді та транш від Єврокомісії у 600 млн євро.
Загалом із зовнішніх та внутрішніх джерел у 2021 році Україна отримала 11,2 млрд доларів, що майже компенсувало платежі з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (11,5 млрд доларів).
Протягом року пропозиція валюти на ринку переважно перевищувала попит завдяки сприятливій світовій кон’юнктурі для основних товарів українського експорту. За підсумками року чиста купівля валюти Національним банком перевищила 2,4 млрд дол.
холява написав:А еще не захотели про себя написать .....а ЗРЯ
к сожалению я не работаю по специальности.
vitaliian написав:Я считаю иначе, в 2002 я торговал печеньем оптом, самым обычным галетным Мария, весовым 8кг в гофроящике. Тогда оптовая цена была 2,48 розничная 2,75-3 грн. Сейчас это же печенье стоит 45 грн, то есть в 15 раз дороже. Курс 2002 5,05*15=75,75
еще бы вспомнить сколько "средняя" зарплата тогда была ?
vitaliian написав:
Цитрин написав:
vovakwasov написав:Не забувайте, що поточний рік особливий. Особисто я схильний до думки, що гривня далі буде слабнути впродовж і січня і лютого.
Сибарит написав:... НБУ вчера продал 100 млн. Остатки на коррсчетах значительно уменьшились. Видя практически полное отсутствие деловой активности, банки снова нарастили объем суточных сертификатов. Также был досрочно возвращен тендерный рефинанс, объем возврата очень близок к тому, что был выдан в четверг. Суточный рефинанс также был полностью погашен. Я не возьмусь утверждать, что был возвращен именно тот рефинанс, который был выдан в четверг, но общая картина косвенно подтверждает, что рефинанс был взят для рисования красивой статистики под елочку, а реального дефицита ликвидности у банков не наблюдается. Также на сокращение ликвидности работали интервенция НБУ и обналичка. Противостояли общей тенденции только весьма приличные для начала года расходы казначейства.
Как было заметно в ходе торгов, во вторник объем МБ уменьшился с очень скромных 384.8 млн в четверг до совсем уж малых 299.6 млн. Обороты чистые и более типичны для ТОМной сесии, чем для полноценной. Клиентские обороты также существенно упали, спрос умеренно превышал предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
и все-таки гривневый навесик все больше. на депосертификатах - 215 ярдов и 41 ярд на корсчетах, всего 256 ярдов. я понимаю, что вся сумма не может пойти на межбанк, но в течение 2021 года средние остатки депо - 145 ярдов, на корсчетах - 55 ярдов, всего - 210 ярдов.
т.е. излишек - около 45 ярдов грн. Это деньги, которые в конце года из казначейства попали в банковскую систему.
теперь скучно-технический вопрос - с грн все понятно. есть какие-то отчеты по валюте? ЗВР помесячно понятно. сколько валюты на остатках в банках?
сколько валюты в кеше - это наверное надо самому оценивать