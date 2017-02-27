Shaman написав:т.е. излишек - около 45 ярдов грн. Это деньги, которые в конце года из казначейства попали в банковскую систему.
Деньги прошли через казначейство, но цепочка тут сложнее. В казначейство большая часть этих денег пришла из банков в виде привлечения облигаций и налогов. Часть этих денег изначально принадлежала не банкам, а другим субьектам хозяйствования. Маршруты тут достаточно сложные. Достаточно грубо можно утверждать, что деньги пришли из других активов, которые не учитываются в ликвидности. Сравнивать объемы стоит не со средними, а с началом года. При переходе через год есть традиционное увеличение.
Складывать сертификаты и остатки на коррсчетах не стоит, хоть и то, и другое - быстрые деньги. На коррсчетах учитываются деньги, находящиеся в обороте, а на сертификатах - излишки. Кстати, среднее значение остатков на коррсчетах чуть больше, чем средний норматив по этим остаткам (обязательные резервы).
Да, навес лишней ликвидности велик. Его увеличение говорит о том, что эмитированные за год деньги не нашли себе достойного применения и были временно изъяты из оборота до востребования. Невозможность заставить эти деньги работать, безусловно, огорчает, но радует тот факт, что они не выталкиваются во всякие авантюры, приводящие к надуванию пузырей.
Сводных таблиц по валюте я не встречал. Можно попытаться пройтись по отчетности банков и просуммировать их остатки. Мне лень. Да и данные получатся трехмесячной давности. Объемы наличной валюты сколь-нибудь адекватной оценке не поддаются. Во всех оценках, которые мне иногда попадались, явно торчат уши продвигаемых идей.
для полного анализ нужны бы все отчеты по итогам декабря, но с нашей оперативностью мы их получим ближе к концу января
если грубо - за год получили 65 ярдов грн за валюту и 35 ярдов рефинанса, из них 70 ярдов ушло в кеш - это в дополнение к имеющимся деньгам.
дисбаланс в том, что в декабре произошло существенное изменение параметров.
т.е. весь год деньги аккумулировались в казначействе. точнее там еще был шахер-махер каз-во - НБУ по полученным займам в валюте - этот обмен проходил вообще нигде не светясь.
а декабре весь массив грн перешел из казначейства в банковскую систему - 78 ярдов, в кеш ушло только 27 ярдов. а 50 ярдов пока гуляет неприкаянно - корсчета - депосертификаты. может снова в ОВГЗ уйдет
в целом за 2021 прирост денежной базы явно 70 ярдов - за счет кеша и неявно 50 ярдов - за счет роста депосертификатов. в целом это 10-20 % - смотря как считать.
а вот чтобы просчитать курс - не хватает данных, как изменилось кол-во долларов в стране.
Shaman это курс доллара в сша можно посчитать количеством долларов, а у нас когда идет девал доллары резко пропадают из продажи, как будто их нуль по стране. И каждый девал одно и то же, еще ни от одного девала не спасли ни матрасы, ни заробитчане, ни аграрии. Когда начинается бегство капитала, там счет идет на десятки ярдов долларов, которые все хотят одномоментно купить. При этом продать готовы несколько миллионов в день. Сколько утекло из звр в 2008-2009?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 січ, 2022 15:26, всього редагувалось 4 разів.
Shaman написав:дисбаланс в том, что в декабре произошло существенное изменение параметров.
Изменение параметров происходит постоянно. Календарь - вещь условная, но весьма полезная для планирования. Год - удобная единица. Поэтому в конце года высвобождается много денег из завершившихся проектов, а в начале года начинается много новых.
Shaman написав:т.е. весь год деньги аккумулировались в казначействе. точнее там еще был шахер-махер каз-во - НБУ по полученным займам в валюте - этот обмен проходил вообще нигде не светясь.
а декабре весь массив грн перешел из казначейства в банковскую систему - 78 ярдов
Не было никогда в казначействе таких сумм одновременно. Таким образом правительство деньги из оборота не изымает. Остатки на ЕКС сейчас обычно небольшие, поступления тратятся "с колес".
Shaman написав:а вот чтобы просчитать курс - не хватает данных, как изменилось кол-во долларов в стране.
Даже если эти данные появятся, это не позволит просчитать курс. Валютный совет - это принцип регулирования курса, а не метод его вычисления в любых условиях. Не работает это простое соотношение, когда оно целенаправленно не поддерживается нацбанком. Могу только заметить, что большая часть эмиссии произошла за счет выкупа валюты на МБ, т.е. эта эмиссия обеспечена валютой.
Shaman написав:т.е. весь год деньги аккумулировались в казначействе. точнее там еще был шахер-махер каз-во - НБУ по полученным займам в валюте - этот обмен проходил вообще нигде не светясь.
а декабре весь массив грн перешел из казначейства в банковскую систему - 78 ярдов
Не было никогда в казначействе таких сумм одновременно. Таким образом правительство деньги из оборота не изымает. Остатки на ЕКС сейчас обычно небольшие, поступления тратятся "с колес".
на остатках не было, а поступление денег из казначейства есть - Вы же сами это видите по анализу ликвидности
я почему и написал про прямые контакты минфин-НБУ - походу НБУ дал гривну под полученный валютный займ от кого там, я детально не слежу за этим.
Сибарит написав:
Shaman написав:а вот чтобы просчитать курс - не хватает данных, как изменилось кол-во долларов в стране.
Даже если эти данные появятся, это не позволит просчитать курс. Валютный совет - это принцип регулирования курса, а не метод его вычисления в любых условиях. Не работает это простое соотношение, когда оно целенаправленно не поддерживается нацбанком. Могу только заметить, что большая часть эмиссии произошла за счет выкупа валюты на МБ, т.е. эта эмиссия обеспечена валютой.
эмиссия обеспечена деньгами, но когда начнут обратный выкуп валюты у НБУ - куда двинется курс? вопрос со *
vitaliian написав:Shaman это курс доллара в сша можно посчитать количеством долларов, а у нас когда идет девал доллары резко пропадают из продажи, как будто их нуль по стране. И каждый девал одно и то же, еще ни от одного девала не спасли ни матрасы, ни заробитчане, ни аграрии. Когда начинается бегство капитала, там счет идет на десятки ярдов долларов, которые все хотят одномоментно купить. При этом продать готовы несколько миллионов в день. Сколько утекло из звр в 2008-2009?
а сколько утекло? - надо брать и смотреть
2008 год далеко, более интересно смотреть, что происходило в 2014 - там и девал был посильней
Shaman почему не 1941? 2014 я намеренно во внимание не беру, там геополитика, война, Крымнаш риск дальнейшего развала страны и эскалации. Вместе с русским капиталом бежали Чивокуня и Курченко, банкопады после рефинанса, что то ещё о чём уже не помню, несколько серьезных факторов сошлись воедино.
Цитрин написав:Но после эмиссии валюта ушла по выплатам внешнего долга, а гривна осталась. Или я ошибаюсь?
Что-то ушло, что-то пришло. Там были поступления от МВФ, которые в какой-то момент закрыли потребности в валюте под выплаты. Нельзя взять один фрагмент их всех денежных потоков и по нему делать глобальные выводы. А общая картина нам не видна.
Shaman написав:я почему и написал про прямые контакты минфин-НБУ - походу НБУ дал гривну под полученный валютный займ от кого там, я детально не слежу за этим.
Я не уверен, что такая операция проводилась напрямую. У минфина есть своя потребность в валюте, у него есть своя валюта, которая учитывается в резервах. По анализу ликвидности я вижу и расходы казначейства и поступления в казначейство.
Еще раз: я не готов по том малым порциям информации, которые до меня доходят, прогнозировать курс. Почти всегда явные фундаментальные факторы, которые кажутся определяющими, срабатывают не так, как мы ожидаем. Наблюдая рост объема депосертификатов я могу сказать только, что у банков есть много лишних денег. Это все.
ціна газу зросла в тому числі Через значну аварію рф яка сталась в 2021 році
В отчете «Ренессанс Капитала», на который ссылается «Интерфакс», говорится, что авария на Новоуренгойском ГПЗ «Газпрома» приведет к снижению добычи концерном газа на 8 млрд куб. м и газового конденсата на 5 млн т в 2021 году (29% от ожидаемой добычи группы за этот год), приводят расчет аналитики. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/06/08/2021/ ... 180b906801
рф практично не має що качати в Европу, вплви цієї аварії замовчують і схильні применшувати, а інші списують це на шантаж рфією Европи і так далі. От інформативна стаття по газу в Україні https://rus.lb.ua/blog/oleksandr_ganush ... _gazu.html Але вище скопійоване ніяк не допоможе Україні з північним потоком , крім того , особисто я вважаю що коли Північний потік 2 запустять у рф будуть розвязані руки щодо дій в Україні ...ніякі диверсії не зашкодять транспорту газу у Європу. А Європа від газу РФ не відмовиться . З іншого боку рф через свою політику ( і можливо аварію, доречі думаючи глобально можемо припустити що аварія це диверсія хоча більш приземленою виглядає теорія що рф поступово втрачає можливість нормального технічного обслуговування інфраструктури через втрату технологій і кадрів, і насправді вже нічого не може зробити сама навіть повноцінно обслуговувати свою ж "трубу" , а та вся пропаганда про гіперзвукові ракети то все суцільний фейк або невдалі потуги модернізувати радянські залишки , вже на справді не можуть навіть підтримувати радянський рівень технологій) втрачає газовий ринок Європи , його поступово і впевнено займе ( розчищає для себе) США із скрапленим газом
США стремятся к мировому лидерству в сфере СПГ, но удержать его будет непросто - WSJ Текущие условия на рынке создают идеальные условия для создания американских терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), с учетом по-прежнему высоких цен на газ в Европе и Азии, а также политической ситуации, пишет The Wall Street Journal.
Ср, 28.07.2021 11:01 Рынок газа США нарастили экспорт СПГ на 42% Его объемы составляли более 271 млн куб. м в сутки Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) США в первом полугодии текущего года вырос на 42% в годовом выражении и составил 9,6 млрд куб. футов в сутки (более 271 млн кубометров), свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) американского Минэнерго. Росту экспорта СПГ в первой половине текущего года способствовали высокие цены на этот вид топлива на фоне повышенного спроса в Азии и Европе из-за холодной погоды, а также незапланированные остановки производства на ряде предприятий по всему миру. Весной спрос продолжил расти в связи с низкими запасами СПГ как в европейском, так и азиатском регионе, что также подталкивало цены вверх. Затем поддержку спросу оказало повышение температуры (и необходимость тратить больше энергии на кондиционирование помещений). При этом спотовые цены на американский СПГ на Henry Hub, хоть и достигли рекордных за более чем 2,5 года значений, находились ниже уровня цен в Европе и Азии, что способствовало увеличению экспорта из США. Помимо этого, свою роль сыграл ввод новых СПГ-мощностей, что увеличило экспортный потенциал страны на 2,7 млрд куб. футов в сутки. Согласно июльскому прогнозу EIA, в 2021 году США будут поставлять на рынок порядка 9,56 млрд куб. футов в сутки СПГ (более 270 млн кубометров), в 2022 году - 10,15 млрд куб. футов (287 млн кубометров в сутки). В прошлом году экспорт сжиженного природного газа США составил 6,53 млрд куб. футов (184 млн кубометров).в сутки
24 Декабря 2021, 08:21 Блумберг сообщил о 15 танкерах с СПГ, направляющихся из США в Европу
да пока что это копейки так как один танкер это всего лишь [b]за 2020 год один СПГ-газовоз транспортировал в среднем 0,59 млн т, отмечают эксперты Offshore Energy. [/b]
Средняя вместимость газовоза в 2020 году составляла 158 тыс. куб. м, .....В результате к началу 2021 года на мировом рынке работало более 600 морских танкеров-газовозов.
За последние три года ввод в эксплуатацию новых СПГ-газовозов достиг рекордного уровня: в строй вступили 134 судна.
... надо считать тема требует более детального изучения : - как быстро и много газовозов готовы построить в США - и как много "станций " по приему такого газа - и как быстро можно сделать ? Это все тянет на большую аналитику которую я наверное не осилю (или не хочу). Но можете считать сами.
Кому выгодно ? Выгодно поставщикам СПГ кто самые большие поставщики СПГ в мире ? Катар США и Австралия . Австралия там с Китаем вроде бы не особо дружит или наоборот . ===================== unicdima видали річні премії ====================================================
Zebra написав:
Denik написав:Так. Але дровами тисячі років опалювали житло
Поки населення планети було в 10-1000 разів менше.
не турбуйтесь - найкращі \ найрозумніші\найвпливовіші вже зайняті вирішенням цього питання ==============
Сибарит написав:А еще тогда на лошадях ездили, которые срали на дорогу. Хотите к этому вернуться?
гениально ! вы в курсе что высушенный навоз потрясающе горит ! а еще его можно использовать в строительстве - экологически чистый материал