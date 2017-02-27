Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:53



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/06/08/2021/ ... 180b906801 В отчете «Ренессанс Капитала», на который ссылается «Интерфакс», говорится, что авария на Новоуренгойском ГПЗ «Газпрома» приведет к снижению добычи концерном газа на 8 млрд куб. м и газового конденсата на 5 млн т в 2021 году (29% от ожидаемой добычи группы за этот год), приводят расчет аналитики.Подробнее на РБК:

США стремятся к мировому лидерству в сфере СПГ, но удержать его будет непросто - WSJ

Текущие условия на рынке создают идеальные условия для создания американских терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), с учетом по-прежнему высоких цен на газ в Европе и Азии, а также политической ситуации, пишет The Wall Street Journal.

Ср, 28.07.2021 11:01 Рынок газа

США нарастили экспорт СПГ на 42%

Его объемы составляли более 271 млн куб. м в сутки

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) США в первом полугодии текущего года вырос на 42% в годовом выражении и составил 9,6 млрд куб. футов в сутки (более 271 млн кубометров), свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) американского Минэнерго.

Росту экспорта СПГ в первой половине текущего года способствовали высокие цены на этот вид топлива на фоне повышенного спроса в Азии и Европе из-за холодной погоды, а также незапланированные остановки производства на ряде предприятий по всему миру. Весной спрос продолжил расти в связи с низкими запасами СПГ как в европейском, так и азиатском регионе, что также подталкивало цены вверх. Затем поддержку спросу оказало повышение температуры (и необходимость тратить больше энергии на кондиционирование помещений).

При этом спотовые цены на американский СПГ на Henry Hub, хоть и достигли рекордных за более чем 2,5 года значений, находились ниже уровня цен в Европе и Азии, что способствовало увеличению экспорта из США. Помимо этого, свою роль сыграл ввод новых СПГ-мощностей, что увеличило экспортный потенциал страны на 2,7 млрд куб. футов в сутки.

Согласно июльскому прогнозу EIA, в 2021 году США будут поставлять на рынок порядка 9,56 млрд куб. футов в сутки СПГ (более 270 млн кубометров), в 2022 году - 10,15 млрд куб. футов (287 млн кубометров в сутки). В прошлом году экспорт сжиженного природного газа США составил 6,53 млрд куб. футов (184 млн кубометров).в сутки



24 Декабря 2021, 08:21

Блумберг сообщил о 15 танкерах с СПГ, направляющихся из США в Европу

Средняя вместимость газовоза в 2020 году составляла 158 тыс. куб. м,

.....В результате к началу 2021 года на мировом рынке работало более 600 морских танкеров-газовозов.

За последние три года ввод в эксплуатацию новых СПГ-газовозов достиг рекордного уровня: в строй вступили 134 судна.

Zebra написав: Denik написав: Так. Але дровами тисячі років опалювали житло Так. Але дровами тисячі років опалювали житло

Поки населення планети було в 10-1000 разів менше. Поки населення планети було в 10-1000 разів менше.

Сибарит написав: А еще тогда на лошадях ездили, которые срали на дорогу. Хотите к этому вернуться? А еще тогда на лошадях ездили, которые срали на дорогу. Хотите к этому вернуться?

ціна газу зросла в тому числі Через значну аварію рф яка сталась в 2021 роцірф практично не має що качати в Европу, вплви цієї аварії замовчують і схильні применшувати, а інші списують це на шантаж рфією Европи і так далі.От інформативна стаття по газу в УкраїніАле вище скопійоване ніяк не допоможе Україні з північним потоком , крім того , особисто я вважаю що коли Північний потік 2 запустять у рф будуть розвязані руки щодо дій в Україні ...ніякі диверсії не зашкодять транспорту газу у Європу. А Європа від газу РФ не відмовиться .З іншого боку рф через свою політику ( і можливо аварію, доречі думаючи глобально можемо припустити що аварія це диверсіяхоча більш приземленою виглядає теорія що рф поступово втрачає можливість нормального технічного обслуговування інфраструктури через втрату технологій і кадрів, і насправді вже нічого не може зробити сама навіть повноцінно обслуговувати свою ж "трубу" , а та вся пропаганда про гіперзвукові ракети то все суцільний фейк або невдалі потуги модернізувати радянські залишки , вже на справді не можуть навіть підтримувати радянський рівень технологій) втрачає газовий ринок Європи , його поступово і впевнено займе ( розчищає для себе) США із скрапленим газомі даліда пока что это копейки так как один танкер это всего лишьодин СПГ-газовоз транспортировал в среднем 0,59 млн т, отмечают эксперты Offshore Energy. [/b]... надо считать тема требует более детального изучения :- как быстро и много газовозов готовы построить в США- и как много "станций " по приему такого газа- и как быстро можно сделать ?Это все тянет на большую аналитику которую я наверное не осилю (или не хочу). Но можете считать сами.Кому выгодно ?Выгодно поставщикам СПГкто самые большие поставщики СПГ в мире ? Катар США и Австралия .Австралия там с Китаем вроде бы не особо дружитили наоборот .=====================видали річні премії====================================================не турбуйтесь - найкращі \ найрозумніші\найвпливовіші вже зайняті вирішенням цього питання==============гениально ! вы в курсе что высушенный навоз потрясающе горит ! а еще его можно использовать в строительстве - экологически чистый материал