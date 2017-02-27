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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8799880088018802

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Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 119
Гривня
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11
Долар
61%
72
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:17

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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:44

  Цитрин написав:
  Сибарит написав:Могу только заметить, что большая часть эмиссии произошла за счет выкупа валюты на МБ, т.е. эта эмиссия обеспечена валютой.


Но после эмиссии валюта ушла по выплатам внешнего долга, а гривна осталась. Или я ошибаюсь?

нет, не ушла - сумма которую мы обсуждаем - ее выкупил НБУ и она сейчас увеличила ЗВР.

если бы минфин покупал валюту, то НБУ продал бы валюту и забрал бы излишек гривны.

если очень путанно, могу попробовать по-другому пояснить :oops:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:47

  Сибарит написав:
  Shaman написав:я почему и написал про прямые контакты минфин-НБУ - походу НБУ дал гривну под полученный валютный займ от кого там, я детально не слежу за этим.

Я не уверен, что такая операция проводилась напрямую. У минфина есть своя потребность в валюте, у него есть своя валюта, которая учитывается в резервах.
По анализу ликвидности я вижу и расходы казначейства и поступления в казначейство.

Еще раз: я не готов по том малым порциям информации, которые до меня доходят, прогнозировать курс. Почти всегда явные фундаментальные факторы, которые кажутся определяющими, срабатывают не так, как мы ожидаем.
Наблюдая рост объема депосертификатов я могу сказать только, что у банков есть много лишних денег. Это все.

если обратили внимание, я тоже говорю только об излишней гривневой ликвидности - к чему это приведет - наблюдаем ;)

я просто пока набираю массив данных, который может оказывать влияние на курс, и пытаюсь анализировать соотношение показателей - пока о прогнозе курса никто не говорит 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:51

  vitaliian написав:Shaman почему не 1941? 2014 я намеренно во внимание не беру, там геополитика, война, Крымнаш риск дальнейшего развала страны и эскалации. Вместе с русским капиталом бежали Чивокуня и Курченко, банкопады после рефинанса, что то ещё о чём уже не помню, несколько серьезных факторов сошлись воедино.

я говорю не о факторах, а о конкретных численных показателях, которые есть сейчас и были в те периоды. и пытаюсь соотнести их значения и динамику с факторами, которые Вы перечислили
Shaman
 
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