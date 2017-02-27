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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:17
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:44
Цитрин написав: Сибарит написав:
Могу только заметить, что большая часть эмиссии произошла за счет выкупа валюты на МБ, т.е. эта эмиссия обеспечена валютой.
Но после эмиссии валюта ушла по выплатам внешнего долга, а гривна осталась. Или я ошибаюсь?
нет, не ушла - сумма которую мы обсуждаем - ее выкупил НБУ и она сейчас увеличила ЗВР.
если бы минфин покупал валюту, то НБУ продал бы валюту и забрал бы излишек гривны.
если очень путанно, могу попробовать по-другому пояснить
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Shaman
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:47
Сибарит написав: Shaman написав:
я почему и написал про прямые контакты минфин-НБУ - походу НБУ дал гривну под полученный валютный займ от кого там, я детально не слежу за этим.
Я не уверен, что такая операция проводилась напрямую. У минфина есть своя потребность в валюте, у него есть своя валюта, которая учитывается в резервах.
По анализу ликвидности я вижу и расходы казначейства и поступления в казначейство.
Еще раз: я не готов по том малым порциям информации, которые до меня доходят, прогнозировать курс. Почти всегда явные фундаментальные факторы, которые кажутся определяющими, срабатывают не так, как мы ожидаем.
Наблюдая рост объема депосертификатов я могу сказать только, что у банков есть много лишних денег. Это все.
если обратили внимание, я тоже говорю только об излишней гривневой ликвидности - к чему это приведет - наблюдаем
я просто пока набираю массив данных, который может оказывать влияние на курс, и пытаюсь анализировать соотношение показателей - пока о прогнозе курса никто не говорит
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Shaman
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:51
vitaliian написав:Shaman
почему не 1941? 2014 я намеренно во внимание не беру, там геополитика, война, Крымнаш риск дальнейшего развала страны и эскалации. Вместе с русским капиталом бежали Чивокуня и Курченко, банкопады после рефинанса, что то ещё о чём уже не помню, несколько серьезных факторов сошлись воедино.
я говорю не о факторах, а о конкретных численных показателях, которые есть сейчас и были в те периоды. и пытаюсь соотнести их значения и динамику с факторами, которые Вы перечислили
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Shaman
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