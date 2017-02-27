RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 880188028803880488058806>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 120
Гривня
9%
11
Долар
61%
73
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:пока о прогнозе курса никто не говорит


тогда это как половой акт без секса
prodigy
 
Повідомлень: 7078
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2919 раз.
Подякували: 2693 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:30

  prodigy написав:
  Shaman написав:пока о прогнозе курса никто не говорит


тогда это как половой акт без секса

а как тогда назвать фонтанирование курсами без обоснования?
половой акт без партнера? :D

всему свое время - будут понятны взаимосвязи - тогда посмотрим, можно ли их прогнозировать.
даже та часть параметров, которые я пытаюсь увязать, у многих вызывает непонимание - а это же только часть.

все хотят, чтобы кто-о говорил: завтра - по 27, а через месяц - по 29.
завтра все покупают доллар, через месяц продают - но так не бывает 8)
Shaman
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 29.09.19
Подякував: 244 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:37

  Shaman написав:
  Сибарит написав:...
Еще раз: я не готов по том малым порциям информации, которые до меня доходят, прогнозировать курс. Почти всегда явные фундаментальные факторы, которые кажутся определяющими, срабатывают не так, как мы ожидаем.
Наблюдая рост объема депосертификатов я могу сказать только, что у банков есть много лишних денег. Это все.

еще вопрос со * - что считается нормальной эмиссией? :D

предположим, торговый баланс нулевой, экономика растет. а кто-то еще в матрас прячет :D
сколько норм допечатать? и как? есть нормативы?

Загальна клькість грошей повинна обслуговувати економіку і створення ВВП.
Досвід говорить, що якщо немає девалу, то гривня також виконує функцію заощадження.
Тобто почали рік при умовному ВВП 1000 гривень і кількості грошей скажімо в 400 грн.
За рік отримали інфляцію 10% і ріст ВВП в 3%.
Кількість грошей повинна бути стала об'єму ВВП.
Тобто номінальний ВВП зріс на 13%, виходить по лінії ВВП і обслуговування економіки кількість грошей теж може збільшитись на 13%.
Плюс у тих суб'єктів, які можуть собі дозволити щось зекономити, теж може залишитись певна кількість в умовному матрасі або наприклад на рахунках в банках, без обслуговування безпосередньо створення ВВП.
Я так думаю, що це може бути 5%, не думаю що ринкова економіка може дати більше, хоча можливо ця величина може бути і 7%.
Виходить що за відносно гарний і високо інфляційний рік можна додрукувати 18%. 13 відсотків по зростанню ВВП і інфляції, 5% це замістити випавший з обігу прибуток підприємств і заощадження людей, які вирішили залишатись в гривні і бути патріотами.
Тому під 20 % зростання готівкі, або готівка плюс готівка в банках це не зрада зрадная, а це об'єктивна реальність 2021-го.
А можливо хтось вирішив здати валюту і вкластись в ОВДП, тоді приріст окремих монетарних показників в 25% за минулий рік це не рокета, це опис ситуації, що склалася :!:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12171
З нами з: 30.12.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 3281 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:45

  somilitark написав:
  Shaman написав:
  Сибарит написав:...
Еще раз: я не готов по том малым порциям информации, которые до меня доходят, прогнозировать курс. Почти всегда явные фундаментальные факторы, которые кажутся определяющими, срабатывают не так, как мы ожидаем.
Наблюдая рост объема депосертификатов я могу сказать только, что у банков есть много лишних денег. Это все.

еще вопрос со * - что считается нормальной эмиссией? :D

предположим, торговый баланс нулевой, экономика растет. а кто-то еще в матрас прячет :D
сколько норм допечатать? и как? есть нормативы?

Загальна клькість грошей повинна обслуговувати економіку і створення ВВП.
Досвід говорить, що якщо немає девалу, то гривня також виконує функцію заощадження.
Тобто почали рік при умовному ВВП 1000 гривень і кількості грошей скажімо в 400 грн.
За рік отримали інфляцію 10% і ріст ВВП в 3%.
Кількість грошей повинна бути стала об'єму ВВП.
Тобто номінальний ВВП зріс на 13%, виходить по лінії ВВП і обслуговування економіки кількість грошей теж може збільшитись на 13%.
Плюс у тих суб'єктів, які можуть собі дозволити щось зекономити, теж може залишитись певна кількість в умовному матрасі або наприклад на рахунках в банках, без обслуговування безпосередньо створення ВВП.
Я так думаю, що це може бути 5%, не думаю що ринкова економіка може дати більше, хоча можливо ця величина може бути і 7%.
Виходить що за відносно гарний і високо інфляційний рік можна додрукувати 18%. 13 відсотків по зростанню ВВП і інфляції, 5% це замістити випавший з обігу прибуток підприємств і заощадження людей, які вирішили залишатись в гривні і бути патріотами.
Тому під 20 % зростання готівкі, або готівка плюс готівка в банках це не зрада зрадная, а це об'єктивна реальність 2021-го.
А можливо хтось вирішив здати валюту і вкластись в ОВДП, тоді приріст окремих монетарних показників в 25% за минулий рік це не рокета, це опис ситуації, що склалася :!:

только если рост ВВП - это рост объемов, то вышеописанное действует.
а если просто рост цен - то рост денег вызовет падение курса на соответствующий %.

и что-то роста экономики в натуральных показателей я не наблюдаю ;)
Shaman
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 29.09.19
Подякував: 244 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:52

somilitark

Ход мыслей правильный, но оперируя цифрами, вы забыли, что промышленная инфляция превышает 50% (в том числе промышленная инфляция, исключающая экспорт). В этих условиях увеличение денежной массы на 18% едва ли покрывает возросшие потребности экономики в ликвидности. Вот вам и рецепт удержания курса. Но никакой неожиданности тут нет - это полностью соответствует политике инфляционного таргетирования, исповедуемой НБУ. Тут спорить не о чем. А вот полезна ли эта политика долгосрочно, или вредна - вопрос очень дискуссионный. Для развивающейся экономики низкого подушевого дохода ограничение денежного предложения - это цементирование бедности
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12059
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 6571 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Для развивающейся экономики низкого подушевого дохода ограничение денежного предложения - это цементирование бедности
я вчера высказывал мысль, что только благодаря росту цен мы стали жить лучше чем "в нулевых", потому что все остальные процессы так или иначе работали против роста доходов и уровня жизни.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10171
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1784 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:02

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Для развивающейся экономики низкого подушевого дохода ограничение денежного предложения - это цементирование бедности
я вчера высказывал мысль что только благодаря росту цен мы стали жить лучше чем "в нулевых", потому что все остальные процессы работали против роста доходов и уровня жизни.


Плюс еще виртуализация рабочих мест, поспособствовавшая активному развитию ИТ-аутсорсинга без выезда за границу - т.е. чистый экспорт. Причем такой, который распределяет доход между множеством выгодоприобретателей - наемными работниками (в ИТ доля ФОТ в опексах может достигать 60-80%, в то время, как в компаниях, экспортирующих сырье - 10-20%)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 07 січ, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12059
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 6571 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:04

  Shaman написав:только если рост ВВП - это рост объемов, то вышеописанное действует.
а если просто рост цен - то рост денег вызовет падение курса на соответствующий %.

и что-то роста экономики в натуральных показателей я не наблюдаю ;)

Знову іде відмова від логіки і сліпе бачення в усьому рокети. А що доларової інфляції не було в 21-му? :lol:
Я сказав за рост номінального ВВП, до чого тут номінальні об'єми?
Є умовний Долярчик, йому треба купити для обігу 1000 шкарпеток.
Шкарпетки зросли в ціні. До чого тут зростання об'ємів? Плюс і об'єми зростали, хоча сусліка бачать далеко не всі.
Для того щоб закупити партію товара, йому треба було рік назад придбати їх по 5 гривень, тобто викласти за них рік назад 5000 грн.
Шкарпетки здорощали на 10%, плюс Долярчик став більше продавати на 3%. На 13 % йому треба більше грошей і крапка.
То що ви десь там не побачили фізичних об'ємів, то це ваші проблеми ждунів рокетників.
Рік назад зібрали 27 лямів тон кукурузи по 180 у.о. за тонну, в цьому році зібрали 42 лями тонн по 300+, де ви могли бачити кукурузу? В бутіках? Чи на кільцевій столиці?
ВВП це широкє поняття, точно ширше ніж тепленький офіс і монітор, коли купив штуку баксів за рік і хочеш "розбагатіти")))
Ще раз повторюю, проблема рокетчиків, що вони слухають зрадофільну пропаганду, а не керуються логікою і фактами.
А потім багато років звинувачують в не злетівший рокеті кого завгодно, тільки не власне невігластво :mrgreen:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12171
З нами з: 30.12.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 3281 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Ще раз повторюю, проблема рокетчиків, що вони слухають зрадофільну пропаганду, а не керуються логікою і фактами.
А потім багато років звинувачують в не злетівший рокеті кого завгодно, тільки не власне невігластво

Погоджуюсь на 100%.
Сам вліз на початку року в бетон, який за рік подорожчав на 30%.
viewtopic.php?p=5370373#p5370373
А рокетчики хай далі чекають та сидять в "бульбашці фільтрів", створеній російською пропагандою.
Denik
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 23.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 895 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:18

  zРадио написав:. Для развивающейся экономики низкого подушевого дохода ограничение денежного предложения - это цементирование бедности

Да скільки хочеш є грошової пропозиції у банків.
Плюс ЄБРР-и можуть насипати і гривні і валюти під умовно смішні відсотки.
Ніш немає, де можна заробити і отримати сталий дохід.
Є програма 5-7-9 і вона працює.
Ви досі літаєте в хмарах і не чуєте нікого.
В нас не буде революційного зростання. Допоки йде війна. Ось і все що треба знати про грошову пропозицію, а заклики роздати гривневі кредити усім підряд це і є зло, це призведе до біди і кратних девалів, що ще погіршить сьогоднішні умовні злидні. Так що було зараз погано, а стане зовсім біда, краще поступовий сталий розвиток, ніж обвали. Ми нормально зростаємо, не треба нагоняти зраду, не було б війни, було б веселіше, чому ви ніколи не згадуєте про об'єктивні речі, а тільки голі лозунги без прив'язки до реальності?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12171
З нами з: 30.12.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 3281 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 880188028803880488058806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: spekyliant7 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2935, 2936, 2937
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29364 17733835
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 22:23
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17033947
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 136, 137, 138
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1374 5302645
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 січ, 2022 12:17
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (110)
07.01.2022 22:04
Рынок ОВГЗ (2430)
07.01.2022 21:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.