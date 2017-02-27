тогда это как половой акт без секса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:30
а как тогда назвать фонтанирование курсами без обоснования?
половой акт без партнера?
всему свое время - будут понятны взаимосвязи - тогда посмотрим, можно ли их прогнозировать.
даже та часть параметров, которые я пытаюсь увязать, у многих вызывает непонимание - а это же только часть.
все хотят, чтобы кто-о говорил: завтра - по 27, а через месяц - по 29.
завтра все покупают доллар, через месяц продают - но так не бывает
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:37
Загальна клькість грошей повинна обслуговувати економіку і створення ВВП.
Досвід говорить, що якщо немає девалу, то гривня також виконує функцію заощадження.
Тобто почали рік при умовному ВВП 1000 гривень і кількості грошей скажімо в 400 грн.
За рік отримали інфляцію 10% і ріст ВВП в 3%.
Кількість грошей повинна бути стала об'єму ВВП.
Тобто номінальний ВВП зріс на 13%, виходить по лінії ВВП і обслуговування економіки кількість грошей теж може збільшитись на 13%.
Плюс у тих суб'єктів, які можуть собі дозволити щось зекономити, теж може залишитись певна кількість в умовному матрасі або наприклад на рахунках в банках, без обслуговування безпосередньо створення ВВП.
Я так думаю, що це може бути 5%, не думаю що ринкова економіка може дати більше, хоча можливо ця величина може бути і 7%.
Виходить що за відносно гарний і високо інфляційний рік можна додрукувати 18%. 13 відсотків по зростанню ВВП і інфляції, 5% це замістити випавший з обігу прибуток підприємств і заощадження людей, які вирішили залишатись в гривні і бути патріотами.
Тому під 20 % зростання готівкі, або готівка плюс готівка в банках це не зрада зрадная, а це об'єктивна реальність 2021-го.
А можливо хтось вирішив здати валюту і вкластись в ОВДП, тоді приріст окремих монетарних показників в 25% за минулий рік це не рокета, це опис ситуації, що склалася
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:45
только если рост ВВП - это рост объемов, то вышеописанное действует.
а если просто рост цен - то рост денег вызовет падение курса на соответствующий %.
и что-то роста экономики в натуральных показателей я не наблюдаю
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:52
somilitark
Ход мыслей правильный, но оперируя цифрами, вы забыли, что промышленная инфляция превышает 50% (в том числе промышленная инфляция, исключающая экспорт). В этих условиях увеличение денежной массы на 18% едва ли покрывает возросшие потребности экономики в ликвидности. Вот вам и рецепт удержания курса. Но никакой неожиданности тут нет - это полностью соответствует политике инфляционного таргетирования, исповедуемой НБУ. Тут спорить не о чем. А вот полезна ли эта политика долгосрочно, или вредна - вопрос очень дискуссионный. Для развивающейся экономики низкого подушевого дохода ограничение денежного предложения - это цементирование бедности
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я вчера высказывал мысль, что только благодаря росту цен мы стали жить лучше чем "в нулевых", потому что все остальные процессы так или иначе работали против роста доходов и уровня жизни.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:02
Плюс еще виртуализация рабочих мест, поспособствовавшая активному развитию ИТ-аутсорсинга без выезда за границу - т.е. чистый экспорт. Причем такой, который распределяет доход между множеством выгодоприобретателей - наемными работниками (в ИТ доля ФОТ в опексах может достигать 60-80%, в то время, как в компаниях, экспортирующих сырье - 10-20%)
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 07 січ, 2022 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:04
Знову іде відмова від логіки і сліпе бачення в усьому рокети. А що доларової інфляції не було в 21-му?
Я сказав за рост номінального ВВП, до чого тут номінальні об'єми?
Є умовний Долярчик, йому треба купити для обігу 1000 шкарпеток.
Шкарпетки зросли в ціні. До чого тут зростання об'ємів? Плюс і об'єми зростали, хоча сусліка бачать далеко не всі.
Для того щоб закупити партію товара, йому треба було рік назад придбати їх по 5 гривень, тобто викласти за них рік назад 5000 грн.
Шкарпетки здорощали на 10%, плюс Долярчик став більше продавати на 3%. На 13 % йому треба більше грошей і крапка.
То що ви десь там не побачили фізичних об'ємів, то це ваші проблеми ждунів рокетників.
Рік назад зібрали 27 лямів тон кукурузи по 180 у.о. за тонну, в цьому році зібрали 42 лями тонн по 300+, де ви могли бачити кукурузу? В бутіках? Чи на кільцевій столиці?
ВВП це широкє поняття, точно ширше ніж тепленький офіс і монітор, коли купив штуку баксів за рік і хочеш "розбагатіти")))
Ще раз повторюю, проблема рокетчиків, що вони слухають зрадофільну пропаганду, а не керуються логікою і фактами.
А потім багато років звинувачують в не злетівший рокеті кого завгодно, тільки не власне невігластво
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Погоджуюсь на 100%.
Сам вліз на початку року в бетон, який за рік подорожчав на 30%.
viewtopic.php?p=5370373#p5370373
А рокетчики хай далі чекають та сидять в "бульбашці фільтрів", створеній російською пропагандою.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:18
Да скільки хочеш є грошової пропозиції у банків.
Плюс ЄБРР-и можуть насипати і гривні і валюти під умовно смішні відсотки.
Ніш немає, де можна заробити і отримати сталий дохід.
Є програма 5-7-9 і вона працює.
Ви досі літаєте в хмарах і не чуєте нікого.
В нас не буде революційного зростання. Допоки йде війна. Ось і все що треба знати про грошову пропозицію, а заклики роздати гривневі кредити усім підряд це і є зло, це призведе до біди і кратних девалів, що ще погіршить сьогоднішні умовні злидні. Так що було зараз погано, а стане зовсім біда, краще поступовий сталий розвиток, ніж обвали. Ми нормально зростаємо, не треба нагоняти зраду, не було б війни, було б веселіше, чому ви ніколи не згадуєте про об'єктивні речі, а тільки голі лозунги без прив'язки до реальності?
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