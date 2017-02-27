somilitark написав:

Shaman написав: только если рост ВВП - это рост объемов, то вышеописанное действует.

а если просто рост цен - то рост денег вызовет падение курса на соответствующий %.



и что-то роста экономики в натуральных показателей я не наблюдаю только если рост ВВП - это рост объемов, то вышеописанное действует.а если просто рост цен - то рост денег вызовет падение курса на соответствующий %.и что-то роста экономики в натуральных показателей я не наблюдаю

Знову іде відмова від логіки і сліпе бачення в усьому рокети. А що доларової інфляції не було в 21-му?Я сказав за рост номінального ВВП, до чого тут номінальні об'єми?Є умовний Долярчик, йому треба купити для обігу 1000 шкарпеток.Шкарпетки зросли в ціні. До чого тут зростання об'ємів? Плюс і об'єми зростали, хоча сусліка бачать далеко не всі.Для того щоб закупити партію товара, йому треба було рік назад придбати їх по 5 гривень, тобто викласти за них рік назад 5000 грн.Шкарпетки здорощали на 10%, плюс Долярчик став більше продавати на 3%. На 13 % йому треба більше грошей і крапка.То що ви десь там не побачили фізичних об'ємів, то це ваші проблеми ждунів рокетників.Рік назад зібрали 27 лямів тон кукурузи по 180 у.о. за тонну, в цьому році зібрали 42 лями тонн по 300+, де ви могли бачити кукурузу? В бутіках? Чи на кільцевій столиці?ВВП це широкє поняття, точно ширше ніж тепленький офіс і монітор, коли купив штуку баксів за рік і хочеш "розбагатіти")))Ще раз повторюю, проблема рокетчиків, що вони слухають зрадофільну пропаганду, а не керуються логікою і фактами.А потім багато років звинувачують в не злетівший рокеті кого завгодно, тільки не власне невігластво