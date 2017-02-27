somilitark написав:Ви досі літаєте в хмарах і не чуєте нікого. В нас не буде революційного зростання. Допоки йде війна
В дополнение к ВВП существует и оценка региональных продуктов (ВРП). Посмотрите динамику по регионам, где риск российского вторжения миниальный - области ЗУ. Спойлер - там будет все плюс-минус на общенациональном уровне. ПИИ в разрезе регионов тоже посмотреть можно
somilitark написав: Ось і все що треба знати про грошову пропозицію, а заклики роздати гривневі кредити усім підряд це і є зло, це призведе до біди і кратних девалів
Это зависит от целей кредитования. Если финансировать потребительский спрос, сконцентрированный на импорте, как это происходит сегодня, то ваше утверждение со временем реализуется на практике. Если же финансировать капиталоемкое производство, то в перспективе это, напротив, укрепит национальную валюту за счет уменьшения импортозависимости, а заодно создаст много рабочих мест, увеличив покупательскую способность внутреннего рынка
somilitark написав:що ще погіршить сьогоднішні умовні злидні
Первый признак злыдней - наличие трудовой эмиграции в больших масштабах. Что-то не видно ее снижения на фоне успехов, которые вы приписываете политике обменного курса
Shaman написав:только если рост ВВП - это рост объемов, то вышеописанное действует. а если просто рост цен - то рост денег вызовет падение курса на соответствующий %.
и что-то роста экономики в натуральных показателей я не наблюдаю
Знову іде відмова від логіки і сліпе бачення в усьому рокети. А що доларової інфляції не було в 21-му? Я сказав за рост номінального ВВП, до чого тут номінальні об'єми? Є умовний Долярчик, йому треба купити для обігу 1000 шкарпеток. Шкарпетки зросли в ціні. До чого тут зростання об'ємів? Плюс і об'єми зростали, хоча сусліка бачать далеко не всі. Для того щоб закупити партію товара, йому треба було рік назад придбати їх по 5 гривень, тобто викласти за них рік назад 5000 грн. Шкарпетки здорощали на 10%, плюс Долярчик став більше продавати на 3%. На 13 % йому треба більше грошей і крапка. То що ви десь там не побачили фізичних об'ємів, то це ваші проблеми ждунів рокетників. Рік назад зібрали 27 лямів тон кукурузи по 180 у.о. за тонну, в цьому році зібрали 42 лями тонн по 300+, де ви могли бачити кукурузу? В бутіках? Чи на кільцевій столиці? ВВП це широкє поняття, точно ширше ніж тепленький офіс і монітор, коли купив штуку баксів за рік і хочеш "розбагатіти"))) Ще раз повторюю, проблема рокетчиків, що вони слухають зрадофільну пропаганду, а не керуються логікою і фактами. А потім багато років звинувачують в не злетівший рокеті кого завгодно, тільки не власне невігластво
ще є один цікавий момент: населення по держстату (природні ріст/спад) цього року менше на 1% чим рік тому (без врахування іміграції) і на це тре теж робити поправку
zРадио написав:. Для развивающейся экономики низкого подушевого дохода ограничение денежного предложения - это цементирование бедности
Да скільки хочеш є грошової пропозиції у банків. Плюс ЄБРР-и можуть насипати і гривні і валюти під умовно смішні відсотки. Ніш немає, де можна заробити і отримати сталий дохід. Є програма 5-7-9 і вона працює. Ви досі літаєте в хмарах і не чуєте нікого. В нас не буде революційного зростання. Допоки йде війна. Ось і все що треба знати про грошову пропозицію, а заклики роздати гривневі кредити усім підряд це і є зло, це призведе до біди і кратних девалів, що ще погіршить сьогоднішні умовні злидні. Так що було зараз погано, а стане зовсім біда, краще поступовий сталий розвиток, ніж обвали. Ми нормально зростаємо, не треба нагоняти зраду, не було б війни, було б веселіше, чому ви ніколи не згадуєте про об'єктивні речі, а тільки голі лозунги без прив'язки до реальності?
Вообще как Китай в 2000-х, но пусть будет как Турция до момента ноябрьского обрушения ставки султаном - не самый плохой пример, в конце концов. Расти в коронакризис из крупных стран удалось только двум названным
Вообще как Китай в 2000-х, но пусть будет как Турция до момента ноябрьского обрушения ставки султаном - не самый плохой пример, в конце концов. Расти в коронакризис из крупных стран удалось только двум названным
Наш путь рост цен при стабильном курсе, а когда (долларовые) цены выходят за пределы здравого смысла- встречаем девал. В 2008 помню потёк радиатор на моей почти новой машине, радиатор плюс работа стоили больше 1куе. (6000 грн) Некоторые цены до абсурда доходили.
Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?
somilitark написав:Знову іде відмова від логіки і сліпе бачення в усьому рокети. А що доларової інфляції не було в 21-му? Я сказав за рост номінального ВВП, до чого тут номінальні об'єми? Є умовний Долярчик, йому треба купити для обігу 1000 шкарпеток. Шкарпетки зросли в ціні. До чого тут зростання об'ємів? Плюс і об'єми зростали, хоча сусліка бачать далеко не всі. Для того щоб закупити партію товара, йому треба було рік назад придбати їх по 5 гривень, тобто викласти за них рік назад 5000 грн. Шкарпетки здорощали на 10%, плюс Долярчик став більше продавати на 3%. На 13 % йому треба більше грошей і крапка. То що ви десь там не побачили фізичних об'ємів, то це ваші проблеми ждунів рокетників.
Товар подорожчав - це факт!(на 20-50-90% за 1рік часу) А продажі - швидше впали, ніж зросли Тож правда десь посередині
Успіх написав:
vitaliian написав:Допустим вы в 2019м продавали мочалки по 3 грн а сейчас продаёте по 4,5 разве плохо? ...... Бедность вызывает отсутствие денег, а не дорожай. Дорожай как раз признак того что деньги есть. Не у всех, но это другой вопрос
1. Але, в 2019 - продавець продавав 10 мочалок в день по 3грн і біг в кіоск за булочкою на обід за 7,5грн, а тепер - продавши 7(сім) мочалок в день (а то і менше) - біжить за булочкою пА 10,5грн! 2. Толку нам з вами, що гроші збільшились в тих, в кого їх і так було дохріна, як пересічним і далі нічого не перепало?!
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 07 січ, 2022 22:01, всього редагувалось 2 разів.
Успіх этот случай не обязательно зубожиння, могли завезти дешёвых мочалок с Китая или 150 продавцов дополнительно начали ими торговать. Мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую. Проработать всю жизнь фотографом вряд ли выйдет, а для 80х годов было нормой.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 січ, 2022 22:04, всього редагувалось 1 раз.