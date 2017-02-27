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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8803880488058806>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 120
Гривня
9%
11
Долар
61%
73
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:03

  vitaliian написав:Наш путь рост цен при стабильном курсе, а когда (долларовые) цены выходят за пределы здравого смысла-[url]встречаем девал.[/url] В 2008 помню потёк радиатор на моей почти новой машине, радиатор плюс работа стоили больше 1куе. (6000 грн) Некоторые цены до абсурда доходили.


Цього разу коли треба його зустрічати на вашу думку?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:04

  vitaliian написав:мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую.

Так і роблю))
Застрибнув в бетон))
Тепер дивлюсь - трохи не у той бетон застрибнув)) - треба було в комерцію стрибати з іпотечним плечем ;) :D
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:04

  vitaliian написав:Yuri_61 пора ветку психологической поддержки открывать...

Форумчане, вы стали для менять ка
к родные. Как плохо мне. Разницу в 27% можно понять, он же начальник отдела, но в 2раза ему поднять зарплату, а мне на, 17% только, когда двадцать лет подряд подымали зарплату мне и ему пропорционально, т.е. разница в зарплатах моей и его были эти 27%, а сейчас ему в в 2
В 2 раз подняли ему ЗП. Это обидно. Видимо почитали мою песню. И решили что не годится, подчиненному больше или равный доход получать, как и его начальник.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 07 січ, 2022 22:13, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:05

  remark написав:
  vitaliian написав:Наш путь рост цен при стабильном курсе, а когда (долларовые) цены выходят за пределы здравого смысла-[url]встречаем девал.[/url] В 2008 помню потёк радиатор на моей почти новой машине, радиатор плюс работа стоили больше 1куе. (6000 грн) Некоторые цены до абсурда доходили.


Цього разу коли треба його зустрічати на вашу думку?

Когда девал не знает никто. К лишним деньгам должна приложиться сумма факторов, которая вызовет отток капитала.

Yuri_61 вы в 60 не поняли главное, не в деньгах счастье. Именно это вас мучает, а не зарплата начальника.

  Успіх написав:
  vitaliian написав:мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую.

Так і роблю))
Застрибнув в бетон))
Тепер дивлюсь - трохи не у той бетон застрибнув)) - треба було в комерцію стрибати з іпотечним плечем ;) :D

И не в котлован, а в готовое. На моменте уже имели бы доход с аренды
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 січ, 2022 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:08

  Yuri_61 написав:
  vitaliian написав:Yuri_61 пора ветку психологической поддержки открывать...

Форумчане, вы стали для меня ка
к родные. Как плохо мне. Разницу в 27% можно понять, он же начальник отдела, но в 2раза ему поднятьзарплату, а мне на17% только, когда двадцать лет подряд подымали зарплату мне и ему пропорционально, т.е. разница в зарплатах моей и его были эти 27%, а сейчас ему в в 2
Раза подняли ЗП. Это обидно. Видимо почитали мою песню. И решили сто не годиться, сто подчиненн вы будет больше или равный доход получать, как и его начальник.


Мабуть він Ревіт вивчив, а ви ще в Автокаді креслите?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:17

За крок до перевороту думок!©

  vitaliian написав:Успіх этот случай не обязательно зубожиння, могли завезти дешёвых мочалок с Китая или 150 продавцов дополнительно начали ими торговать. Мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую. Проработать всю жизнь фотографом вряд ли выйдет, а для 80х годов было нормой.

І це все гарно звучить(перестрибувати) :) - але я все кажу, що це дуже ЛЕГКО робити тільки самотнім вовкам і вовчицям!
А ви спробуйте пострибати, коли є сім'я ;)
Стрибнули кудись/в щось на 2-3міс. - ой не пішло....
Стрибнули знову кудись/в щось ще раз на 2-3міс - ой знову щось не те.....
І знову кудись треба пробувати стрибати - але от халепа - подушка безпеки (у більшості людей в цьому місці, або й раніше) - ЗАКІНЧИЛАСЬ!
А дома - вже починають діти жадно на батон і сосиски дивитись....
І жінка вже пів року буде вдома мозок виносити - "влаштуйся на нормальну роботу/піди хоч охоронцем в атб" :)

Сильно тут пострибає/поперестрибує пересічний?

(а цю☝️ легенду можна застосовувати до 80% пересічних!)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 07 січ, 2022 22:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:17

Судя по ответам на опросник, гривне мало кто доверяет. Вот я тоже. Хотя после того, как ее курс уронили в 3 раза, она ещё долгого будет в районе 26-27 колебаться.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:18

Судя по ответам на опросник, гривне мало кто доверяет. Вот я тоже. Хотя после того, как ее курс уронили в 3 раза, она ещё долгого будет в районе 26-27 колебаться.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:19

  Yuri_61 написав:Судя по ответам на опросник, гривне мало кто доверяет. Вот я тоже. Хотя после того, как ее курс уронили в 3 раза, она ещё долгого будет в районе 26-27 колебаться.

Ещё смотря каким темпом будут печатать деньги.
  Успіх написав:А дома - вже починають діти жадно на батон і сосиски дивитись....
сейчас социальная проблема - лишний вес, голодающие дети гораздо реже встречаются.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 07 січ, 2022 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:22

  Yuri_61 написав:Форумчане, вы стали для менять как родные. Как плохо мне. Разницу в 27% можно понять, он же начальник отдела, но в 2раза ему поднять зарплату, а мне на, 17% только, когда двадцать лет подряд подымали зарплату мне и ему пропорционально, т.е. разница в зарплатах моей и его были эти 27%, а сейчас ему в в 2
В 2 раз подняли ему ЗП. Это обидно. Видимо почитали мою песню. И решили что не годится, подчиненному больше или равный доход получать, как и его начальник.


У нас на работе тоже нытиков никто не любит, их не повышают и всячески отодвигают от корыта.
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