Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:04

vitaliian написав: Yuri_61 пора ветку психологической поддержки открывать... пора ветку психологической поддержки открывать...

Форумчане, вы стали для менять как родные. Как плохо мне. Разницу в 27% можно понять, он же начальник отдела, но в 2раза ему поднять зарплату, а мне на, 17% только, когда двадцать лет подряд подымали зарплату мне и ему пропорционально, т.е. разница в зарплатах моей и его были эти 27%, а сейчас ему в в 2В 2 раз подняли ему ЗП. Это обидно. Видимо почитали мою песню. И решили что не годится, подчиненному больше или равный доход получать, как и его начальник.