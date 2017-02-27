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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 88058806880788088809>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 120
Гривня
9%
11
Долар
61%
73
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:52

  Niro написав:
  Yuri_61 написав:Какие признаки предстоящего девала гривны? Имхо, наличие огромного количества долларов в кассе Ощадбанка новеньких, м серийными номерами подряд, пахнущие краской. Помню покупал такие в в 2013 году на всю имеющуюся гривну. Сейчас в ощаде полно таких новеньких долларов 2017 года выпуска. А какие вы знаете признаки девала гривны?


Найбільший борг за всю історію країни плюс початок зменшення навантаження друкарського верстату США.
Я не спеціаліст, але здається зебоби уже всім держ конторам впарили овгз, а минулого року ще й у фізиків почали брати. А цього року уже відбирають у фопів, придумовують нові податки.
Що значить скоро (через рік-два) кинуть всіх тримачів овгз через девал грн.
Мені здається у них стратегія дотягнути до виборів, зробити фальсифікації і далі розкрадати податки народонаселення. Бо якщо буде девал до виборів, можливо деякі дауни передумають за них голосувати і фальсифікації будуть очевидними.

при ПАПі які були % по ОВДП ?
отож,
чи я би корова мукала...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:250долл. Как и нотариус . ~7к грн я платил не считая налогов.

Так, мінімум, треба буде віддати разом півкуя))
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:57

  Успіх написав:
  vitaliian написав:250долл. Как и нотариус . ~7к грн я платил не считая налогов.

Так, мінімум, треба буде віддати разом півкуя))

в тебе голова повернута на те щоб "віддати", а не заробити, збитий фокус
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:59

flyman
Треба ж все враховувати!
Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:02

  Успіх написав:flyman
Треба ж все враховувати!
Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К

то не продавай, і не осяде,
чи ти як купував, то не знав
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:04

Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд
разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?

або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
так пенсия ж не сравнима з зарплатой и дома скучно... Когда разница в 27% была с зарплатой начальника, то это было справедливо, ведь он отвечает за отдел, но когда в 2 раза подняли ему Зп за один раз, а всему отделу только на 17%, то это не справедливо.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:04

Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд
разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?

або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
так пенсия ж не сравнима з зарплатой и дома скучно... Когда разница в 27% была с зарплатой начальника, то это было справедливо, ведь он отвечает за отдел, но когда в 2 раза подняли ему Зп за один раз, а всему отделу только на 17%, то это не справедливо.Пропадает стимул к работе напрочь.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:08

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд
разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?

або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію

Подозреваю, что он пошел к директору и пожаловался, что я буду больше него получать доход, если учесть мою пенсию. Не хочется в это верить, но такое повышение ему зарплаты совпало сразу после назначения мне пенсии.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:09

  Yuri_61 написав:Я расстроен очень из за этого. Считаю несправедливым такое.

тут другой вопрос как вы не дослужились до начальника :?: 60 лет то :shock:
Есть у нас на фирме разнорабочие алкоголики ходят просят у меня то 10 то 50 грн одолжить - я их посылаю вежливо, так вот среди них мужик 60 лет хвастается что дети уже хз сколько лет в Испании живут, на мой вопрос они что вам денег переслать не могут ? вразумительно ответить не может. Если че я своим не много по мере возможности и надобности помогаю, хотя и не в Испании живу.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 07 січ, 2022 23:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:11

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
так пенсия ж не сравнима з зарплатой и дома скучно... Когда разница в 27% была с зарплатой начальника, то это было справедливо, ведь он отвечает за отдел, но когда в 2 раза подняли ему Зп за один раз, а всему отделу только на 17%, то это не справедливо.Пропадает стимул к работе напрочь.


Какую справедливость вы хотите при нашем диком капитализме? Рука-лицо. Спасение утопающих...
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