Yuri_61 написав:Какие признаки предстоящего девала гривны? Имхо, наличие огромного количества долларов в кассе Ощадбанка новеньких, м серийными номерами подряд, пахнущие краской. Помню покупал такие в в 2013 году на всю имеющуюся гривну. Сейчас в ощаде полно таких новеньких долларов 2017 года выпуска. А какие вы знаете признаки девала гривны?
Найбільший борг за всю історію країни плюс початок зменшення навантаження друкарського верстату США. Я не спеціаліст, але здається зебоби уже всім держ конторам впарили овгз, а минулого року ще й у фізиків почали брати. А цього року уже відбирають у фопів, придумовують нові податки. Що значить скоро (через рік-два) кинуть всіх тримачів овгз через девал грн. Мені здається у них стратегія дотягнути до виборів, зробити фальсифікації і далі розкрадати податки народонаселення. Бо якщо буде девал до виборів, можливо деякі дауни передумають за них голосувати і фальсифікації будуть очевидними.
при ПАПі які були % по ОВДП ? отож, чи я би корова мукала...
Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?
або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
так пенсия ж не сравнима з зарплатой и дома скучно... Когда разница в 27% была с зарплатой начальника, то это было справедливо, ведь он отвечает за отдел, но когда в 2 раза подняли ему Зп за один раз, а всему отделу только на 17%, то это не справедливо.
Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?
або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
так пенсия ж не сравнима з зарплатой и дома скучно... Когда разница в 27% была с зарплатой начальника, то это было справедливо, ведь он отвечает за отдел, но когда в 2 раза подняли ему Зп за один раз, а всему отделу только на 17%, то это не справедливо.Пропадает стимул к работе напрочь.
Yuri_61 написав:Мне на 17%зарплату подняли, а начальнику моему в 2 раза, хотя лет двадцать подряд разница в зарплате была на 27%. Это потому, что мне стукнуло 60 лет и на мне решило предприятие сэкономить, считая, что у меня пенсия кроме зарплаты теперь появилась? И мне можно теперь не повышать зарплату, как остальным не повышать зарплату? Кто как думает? Как у вас поступают?
або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
Подозреваю, что он пошел к директору и пожаловался, что я буду больше него получать доход, если учесть мою пенсию. Не хочется в это верить, но такое повышение ему зарплаты совпало сразу после назначения мне пенсии.
Yuri_61 написав:Я расстроен очень из за этого. Считаю несправедливым такое.
тут другой вопрос как вы не дослужились до начальника 60 лет то Есть у нас на фирме разнорабочие алкоголики ходят просят у меня то 10 то 50 грн одолжить - я их посылаю вежливо, так вот среди них мужик 60 лет хвастается что дети уже хз сколько лет в Испании живут, на мой вопрос они что вам денег переслать не могут ? вразумительно ответить не может. Если че я своим не много по мере возможности и надобности помогаю, хотя и не в Испании живу.
Востаннє редагувалось yama в П'ят 07 січ, 2022 23:59, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
так пенсия ж не сравнима з зарплатой и дома скучно... Когда разница в 27% была с зарплатой начальника, то это было справедливо, ведь он отвечает за отдел, но когда в 2 раза подняли ему Зп за один раз, а всему отделу только на 17%, то это не справедливо.Пропадает стимул к работе напрочь.
Какую справедливость вы хотите при нашем диком капитализме? Рука-лицо. Спасение утопающих...