Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:09

Yuri_61 написав: Я расстроен очень из за этого. Считаю несправедливым такое. Я расстроен очень из за этого. Считаю несправедливым такое.

тут другой вопрос как вы не дослужились до начальника60 лет тоЕсть у нас на фирме разнорабочие алкоголики ходят просят у меня то 10 то 50 грн одолжить - я их посылаю вежливо, так вот среди них мужик 60 лет хвастается что дети уже хз сколько лет в Испании живут, на мой вопрос они что вам денег переслать не могут ? вразумительно ответить не может. Если че я своим не много по мере возможности и надобности помогаю, хотя и не в Испании живу.