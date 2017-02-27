Додано: Суб 08 січ, 2022 00:18

yama написав: Автор77 написав: ------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.

Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой ------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше.

По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.



ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше.По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром. Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент

Не сомневаюсь,что все так и есть как вы пишите.Да только дело в том,наверное,что большинство магазинчиков таки имеет цену закупки конкретно выше Эпиковского мега эксклюзива, что и позволяет им жонглировать ценами иногда.Так что тут наценка ни при чем.А вы сравнивали саму цену вашу и Эпика?На сколько она конкурентна?Впрочем Эпик настолько зажрался своим преимуществом - просто там есть все, и элементарно удобнее и комфортнее покупать,что ценники задирает просто конские.Всю сантехнику для дома беру с оптовой базы у нас на Городоцкой ну там Грое,Воле,Виллер Бош и т.п., получается вроде как на 35-50% дешевле Эпика.Поэтому точно там конские ценники - впрочем как и все у нас в Украине от де-факто монополиста на рынке розницы стройматериалов,и сопутствующих товаров.Ну и традиционная жадность жирных котов.Когда у меня забрали возможность брать за черный нал у них на комплектации под минус 15-20-25% - одновременно снизили скидку моей знакомой -вдове АТОшника.У нее было 15%, оставили ей 7%.Мне после похода к директору мои 1% честной выгоды поменяли на 10%.Как в старом анекдоте "это наша родина ,сынок".Наши торгаши реально зажрались, жалко им стало вдове АТОшника 15% оставить при общей конской наценке иногда и до 50 "плюс" %.Зарплаты традиционно платят копеечные они,в основном меньше 10 тыс.грн. - обычным трудягам, ну белая ксоть -нач.отделов и т.п. - повыше.Работяги даже слышал питаются с сухпайка, а начальство имеет какие то преференции в столовке.Одним словом - мини экономическая система Украины в масштабе одного гипермаркета.Деградация.И конца и краю не видно.Поэтому и ставлю на обвал гривны и РН,для меня вопрос лишь в скорости (этот год ,или на пике политцикла двойного,т.е. в следующем), и что первое рванет, думаю гривна.Просто экономика клановая - если финализировать - не жизнеспособна,и держится лишь на искусственном дыхании - на бабках гастеров, политых потом по 200-250 часов работы в месяц вместо 160 по труд.законодательству,вот на бумажках этих подозрительных,которыми вклады украинцев в банках по большому счету обеспечены,ведь все банки нафаршированы этой нечистью под завязку и т.п.