Место начальника отдела он 22 года занимает. Из за того что его не продвигают вверх, и я застрял на одной должности. А особо на предприятии и нет возможности карьерного роста. Мало должностных ступеней.
Niro написав:Найбільший борг за всю історію країни плюс початок зменшення навантаження друкарського верстату США. Я не спеціаліст, але здається зебоби уже всім держ конторам впарили овгз, а минулого року ще й у фізиків почали брати. А цього року уже відбирають у фопів, придумовують нові податки. Що значить скоро (через рік-два) кинуть всіх тримачів овгз через девал грн. Мені здається у них стратегія дотягнути до виборів, зробити фальсифікації і далі розкрадати податки народонаселення. Бо якщо буде девал до виборів, можливо деякі дауни передумають за них голосувати і фальсифікації будуть очевидними.
Якщо дивитися дуже детально, то Україні: - пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі... - пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали, - пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція - пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють. Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.
Denik написав:Якщо дивитися дуже детально, то Україні: - пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі... - пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали, - пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція - пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють. Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.
Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"
Yuri_61 написав:Место начальника отдела он 22 года занимает. Из за того что его не продвигают вверх, и я застрял на одной должности. А особо на предприятии и нет возможности карьерного роста. Мало должностных ступеней.
у меня их( должностных ступеней)вообще нет , только я и мой формальный бос коллега которому не до меня , он делает такую же работу как я, просто он на фирме ~20 лет, и у него тупо нет времени и желания меня контролировать. Выше меня только хозяева фирмы ... и зарплату мне повысили барабанная дробь !!! на 4% ! при этом в прошлом году дали 50% 13-й зарплаты , а в этом 45%
Успіх написав:flyman Треба ж все враховувати! Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К
блін...такий львівянин такий галичанин ... такий дрібязковий ... а за тиждень чи за вечір спустити тих 500 в казино в покер наприклад ? https://youtu.be/as6YPIocwJ0
Яке казино, там діти голодними очами на сосиски з туалетного папіру дивляться
Успіх написав:
vitaliian написав:Успіх этот случай не обязательно зубожиння, могли завезти дешёвых мочалок с Китая или 150 продавцов дополнительно начали ими торговать. Мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую. Проработать всю жизнь фотографом вряд ли выйдет, а для 80х годов было нормой.
І це все гарно звучить(перестрибувати) - але я все кажу, що це дуже ЛЕГКО робити тільки самотнім вовкам і вовчицям! А ви спробуйте пострибати, коли є сім'я Стрибнули кудись/в щось на 2-3міс. - ой не пішло.... Стрибнули знову кудись/в щось ще раз на 2-3міс - ой знову щось не те..... І знову кудись треба пробувати стрибати - але от халепа - подушка безпеки (у більшості людей в цьому місці, або й раніше) - ЗАКІНЧИЛАСЬ! А дома - вже починають діти жадно на батон і сосиски дивитись.... І жінка вже пів року буде вдома мозок виносити - "влаштуйся на нормальну роботу/піди хоч охоронцем в атб"
Сильно тут пострибає/поперестрибує пересічний?
(а цю☝️ легенду можна застосовувати до 80% пересічних!)
Denik написав:Якщо дивитися дуже детально, то Україні: - пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі... - пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали, - пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція - пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють. Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.
Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"
Автор77 написав:------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты. Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше. По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.
ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент
Не сомневаюсь,что все так и есть как вы пишите. Да только дело в том,наверное,что большинство магазинчиков таки имеет цену закупки конкретно выше Эпиковского мега эксклюзива, что и позволяет им жонглировать ценами иногда. Так что тут наценка ни при чем. А вы сравнивали саму цену вашу и Эпика? На сколько она конкурентна?
Впрочем Эпик настолько зажрался своим преимуществом - просто там есть все, и элементарно удобнее и комфортнее покупать, что ценники задирает просто конские.
Всю сантехнику для дома беру с оптовой базы у нас на Городоцкой ну там Грое,Воле,Виллер Бош и т.п., получается вроде как на 35-50% дешевле Эпика.
Поэтому точно там конские ценники - впрочем как и все у нас в Украине от де-факто монополиста на рынке розницы стройматериалов,и сопутствующих товаров.
Ну и традиционная жадность жирных котов. Когда у меня забрали возможность брать за черный нал у них на комплектации под минус 15-20-25% - одновременно снизили скидку моей знакомой -вдове АТОшника. У нее было 15%, оставили ей 7%. Мне после похода к директору мои 1% честной выгоды поменяли на 10%.
Как в старом анекдоте "это наша родина ,сынок". Наши торгаши реально зажрались, жалко им стало вдове АТОшника 15% оставить при общей конской наценке иногда и до 50 "плюс" %. Зарплаты традиционно платят копеечные они,в основном меньше 10 тыс.грн. - обычным трудягам, ну белая ксоть -нач.отделов и т.п. - повыше. Работяги даже слышал питаются с сухпайка, а начальство имеет какие то преференции в столовке. Одним словом - мини экономическая система Украины в масштабе одного гипермаркета.
Деградация. И конца и краю не видно. Поэтому и ставлю на обвал гривны и РН, для меня вопрос лишь в скорости (этот год ,или на пике политцикла двойного,т.е. в следующем), и что первое рванет, думаю гривна.
Просто экономика клановая - если финализировать - не жизнеспособна, и держится лишь на искусственном дыхании - на бабках гастеров, политых потом по 200-250 часов работы в месяц вместо 160 по труд.законодательству, вот на бумажках этих подозрительных, которыми вклады украинцев в банках по большому счету обеспечены, ведь все банки нафаршированы этой нечистью под завязку и т.п.