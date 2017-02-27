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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 120
Гривня
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11
Долар
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Євро
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Інші валюти
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Место начальника отдела он 22 года занимает. Из за того что его не продвигают вверх, и я застрял на одной должности. А особо на предприятии и нет возможности карьерного роста. Мало должностных ступеней.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:35

  flyman написав:
  Успіх написав:flyman
Треба ж все враховувати!
Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К

то не продавай, і не осяде,
чи ти як купував, то не знав

Коли я купував, то був на 90% схильний до оренди!
А зараз - 50/50 :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:37

  Успіх написав:flyman
Треба ж все враховувати!
Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К

блін...такий львівянин такий галичанин ... такий дрібязковий ... а за тиждень чи за вечір спустити тих 500 в казино в покер наприклад ?
https://youtu.be/as6YPIocwJ0
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Niro написав:Найбільший борг за всю історію країни плюс початок зменшення навантаження друкарського верстату США.
Я не спеціаліст, але здається зебоби уже всім держ конторам впарили овгз, а минулого року ще й у фізиків почали брати. А цього року уже відбирають у фопів, придумовують нові податки.
Що значить скоро (через рік-два) кинуть всіх тримачів овгз через девал грн.
Мені здається у них стратегія дотягнути до виборів, зробити фальсифікації і далі розкрадати податки народонаселення. Бо якщо буде девал до виборів, можливо деякі дауни передумають за них голосувати і фальсифікації будуть очевидними.

Якщо дивитися дуже детально, то Україні:
- пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі...
- пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали,
- пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція
- пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють.
Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:47

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Yuri_61 написав:и я застрял на одной должности. А особо на предприятии и нет возможности карьерного роста. Мало должностных ступеней


:D
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 23:59

  Denik написав:Якщо дивитися дуже детально, то Україні:
- пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі...
- пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали,
- пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція
- пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють.
Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.


Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:01

  Yuri_61 написав:Место начальника отдела он 22 года занимает. Из за того что его не продвигают вверх, и я застрял на одной должности. А особо на предприятии и нет возможности карьерного роста. Мало должностных ступеней.

у меня их( должностных ступеней)вообще нет , только я и мой формальный бос коллега которому не до меня , он делает такую же работу как я, просто он на фирме ~20 лет, и у него тупо нет времени и желания меня контролировать. Выше меня только хозяева фирмы ... и зарплату мне повысили барабанная дробь !!! на 4% ! при этом в прошлом году дали 50% 13-й зарплаты , а в этом 45% :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:04

  yama написав:
  Успіх написав:flyman
Треба ж все враховувати!
Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К

блін...такий львівянин такий галичанин ... такий дрібязковий ... а за тиждень чи за вечір спустити тих 500 в казино в покер наприклад ?
https://youtu.be/as6YPIocwJ0


Яке казино, там діти голодними очами на сосиски з туалетного папіру дивляться

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх этот случай не обязательно зубожиння, могли завезти дешёвых мочалок с Китая или 150 продавцов дополнительно начали ими торговать. Мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую. Проработать всю жизнь фотографом вряд ли выйдет, а для 80х годов было нормой.

І це все гарно звучить(перестрибувати) :) - але я все кажу, що це дуже ЛЕГКО робити тільки самотнім вовкам і вовчицям!
А ви спробуйте пострибати, коли є сім'я ;)
Стрибнули кудись/в щось на 2-3міс. - ой не пішло....
Стрибнули знову кудись/в щось ще раз на 2-3міс - ой знову щось не те.....
І знову кудись треба пробувати стрибати - але от халепа - подушка безпеки (у більшості людей в цьому місці, або й раніше) - ЗАКІНЧИЛАСЬ!
А дома - вже починають діти жадно на батон і сосиски дивитись....
І жінка вже пів року буде вдома мозок виносити - "влаштуйся на нормальну роботу/піди хоч охоронцем в атб" :)

Сильно тут пострибає/поперестрибує пересічний?

(а цю☝️ легенду можна застосовувати до 80% пересічних!)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:06

Да какая разніца

  zРадио написав:
  Denik написав:Якщо дивитися дуже детально, то Україні:
- пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі...
- пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали,
- пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція
- пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють.
Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.


Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"

а як же - "Да какая разніца"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:18

  yama написав:
  Автор77 написав:------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.
Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше.
По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром :) . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.

ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgreen:


Валютный рынок в контексте ДС

Не сомневаюсь,что все так и есть как вы пишите.
Да только дело в том,наверное,что большинство магазинчиков таки имеет цену закупки конкретно выше Эпиковского мега эксклюзива, что и позволяет им жонглировать ценами иногда.
Так что тут наценка ни при чем.
А вы сравнивали саму цену вашу и Эпика?
На сколько она конкурентна?

Впрочем Эпик настолько зажрался своим преимуществом - просто там есть все, и элементарно удобнее и комфортнее покупать,
что ценники задирает просто конские.

Всю сантехнику для дома беру с оптовой базы у нас на Городоцкой ну там Грое,Воле,Виллер Бош и т.п., получается вроде как на 35-50% дешевле Эпика.

Поэтому точно там конские ценники - впрочем как и все у нас в Украине от де-факто монополиста на рынке розницы стройматериалов,и сопутствующих товаров.

Ну и традиционная жадность жирных котов.
Когда у меня забрали возможность брать за черный нал у них на комплектации под минус 15-20-25% - одновременно снизили скидку моей знакомой -вдове АТОшника.
У нее было 15%, оставили ей 7%.
Мне после похода к директору мои 1% честной выгоды поменяли на 10%.

Как в старом анекдоте "это наша родина ,сынок".
Наши торгаши реально зажрались, жалко им стало вдове АТОшника 15% оставить при общей конской наценке иногда и до 50 "плюс" %.
Зарплаты традиционно платят копеечные они,в основном меньше 10 тыс.грн. - обычным трудягам, ну белая ксоть -нач.отделов и т.п. - повыше.
Работяги даже слышал питаются с сухпайка, а начальство имеет какие то преференции в столовке.
Одним словом - мини экономическая система Украины в масштабе одного гипермаркета.

Деградация.
И конца и краю не видно.
Поэтому и ставлю на обвал гривны и РН,
для меня вопрос лишь в скорости (этот год ,или на пике политцикла двойного,т.е. в следующем), и что первое рванет, думаю гривна.

Просто экономика клановая - если финализировать - не жизнеспособна,
и держится лишь на искусственном дыхании - на бабках гастеров, политых потом по 200-250 часов работы в месяц вместо 160 по труд.законодательству,
вот на бумажках этих подозрительных,
которыми вклады украинцев в банках по большому счету обеспечены,
ведь все банки нафаршированы этой нечистью под завязку и т.п.
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