https://news.finance.ua/ua/news/-/50667 ... rd-dolariv
Украина увеличила ЗВР до 31 млрд.
Ай как хорошо.
Ах как крепка гривна. Но стоить прочесть вот это, и начинаешь офигевать просто
159 млрд.дол. ЗВР при подушевом 17 тыс.дол.:
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ ПОЛЬШИ
Показатель Значение Период
Объем ВВП 594 USD млрд. 2020
Годовой темп роста ВВП -0.9 % 1 кв./21
Темпы роста ВВП 1.1 % 1 кв./21
ВВП на душу населения 16945 USD 2020
Уровень инфляции за год 4.4 % июн. 2021
Процентная ставка 0.1 % июл. 2021
Уровень безработицы 6.1 % май 2021
Заработная плата 5682 PLN/месяц | 1487.497 USD/мес 1 кв./21
Торговый баланс 185 EUR млн. | 0.219 млрд. USD май 2021
Текущий баланс 60 EUR млн. | 0.071 млрд. USD май 2021
Международные валютные резервы 159406 USD млн. | 159.406 млрд. USD июн. 2021
Государственный долг 1122147 PLN млн. | 293.768 млрд. USD