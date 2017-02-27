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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8806880788088809

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 120
Гривня
9%
11
Долар
61%
73
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50667 ... rd-dolariv
Украина увеличила ЗВР до 31 млрд.
Ай как хорошо.
Ах как крепка гривна. Но стоить прочесть вот это, и начинаешь офигевать просто
159 млрд.дол. ЗВР при подушевом 17 тыс.дол.:


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ ПОЛЬШИ

Показатель Значение Период
Объем ВВП 594 USD млрд. 2020
Годовой темп роста ВВП -0.9 % 1 кв./21
Темпы роста ВВП 1.1 % 1 кв./21
ВВП на душу населения 16945 USD 2020
Уровень инфляции за год 4.4 % июн. 2021
Процентная ставка 0.1 % июл. 2021
Уровень безработицы 6.1 % май 2021
Заработная плата 5682 PLN/месяц | 1487.497 USD/мес 1 кв./21
Торговый баланс 185 EUR млн. | 0.219 млрд. USD май 2021
Текущий баланс 60 EUR млн. | 0.071 млрд. USD май 2021
Международные валютные резервы 159406 USD млн. | 159.406 млрд. USD июн. 2021
Государственный долг 1122147 PLN млн. | 293.768 млрд. USD
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50667 ... rd-dolariv
Тут данные несколько устаревшие,но для понимания ситуейшн вполне подходит ,
подушевой чуть более 3-х штук (ну пусть еще штука теневая-выйдет 4 штуки),до чего довели тридцать лет олигархократии,
почему и евробляхи, и новостройки современные хуже европейских мест для исправления хулиганов и прочее:


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Показатель Значение Период
Объем ВВП 156 USD млрд. 2020
Годовой темп роста ВВП -2.2 % 1 кв./21
Темпы роста ВВП -1.2 % 1 кв./21
ВВП на душу населения 3116 USD 2020
Уровень инфляции за год 9.5 % июн. 2021
Процентная ставка 7.5 % июн. 2021
Уровень безработицы 10.5 % 1 кв./21
Заработная плата 13499 UAH/месяц | 494.197 USD/мес май 2021
Торговый баланс 261 USD млн. | 0.261 млрд. USD май 2021
Текущий баланс 723 USD млн. | 0.723 млрд. USD май 2021
Международные валютные резервы 28400 USD млн. | 28.4 млрд. USD июн. 2021
Государственный долг 998449792 UAH тыс. | 36.553 млрд. USD май 2021
Автор77
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 09.11.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
Профіль
1
5
18
  #<1 ... 8806880788088809
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