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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8806880788088809

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 120
Гривня
9%
11
Долар
61%
73
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
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Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50667 ... rd-dolariv
Украина увеличила ЗВР до 31 млрд.
Ай как хорошо.
Ах как крепка гривна. Но стоить прочесть вот это, и начинаешь офигевать просто
159 млрд.дол. ЗВР при подушевом 17 тыс.дол.:


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ ПОЛЬШИ

Показатель Значение Период
Объем ВВП 594 USD млрд. 2020
Годовой темп роста ВВП -0.9 % 1 кв./21
Темпы роста ВВП 1.1 % 1 кв./21
ВВП на душу населения 16945 USD 2020
Уровень инфляции за год 4.4 % июн. 2021
Процентная ставка 0.1 % июл. 2021
Уровень безработицы 6.1 % май 2021
Заработная плата 5682 PLN/месяц | 1487.497 USD/мес 1 кв./21
Торговый баланс 185 EUR млн. | 0.219 млрд. USD май 2021
Текущий баланс 60 EUR млн. | 0.071 млрд. USD май 2021
Международные валютные резервы 159406 USD млн. | 159.406 млрд. USD июн. 2021
Государственный долг 1122147 PLN млн. | 293.768 млрд. USD
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 00:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50667 ... rd-dolariv
Тут данные несколько устаревшие,но для понимания ситуейшн вполне подходит ,
подушевой чуть более 3-х штук (ну пусть еще штука теневая-выйдет 4 штуки),до чего довели тридцать лет олигархократии,
почему и евробляхи, и новостройки современные хуже европейских мест для исправления хулиганов и прочее:


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Показатель Значение Период
Объем ВВП 156 USD млрд. 2020
Годовой темп роста ВВП -2.2 % 1 кв./21
Темпы роста ВВП -1.2 % 1 кв./21
ВВП на душу населения 3116 USD 2020
Уровень инфляции за год 9.5 % июн. 2021
Процентная ставка 7.5 % июн. 2021
Уровень безработицы 10.5 % 1 кв./21
Заработная плата 13499 UAH/месяц | 494.197 USD/мес май 2021
Торговый баланс 261 USD млн. | 0.261 млрд. USD май 2021
Текущий баланс 723 USD млн. | 0.723 млрд. USD май 2021
Международные валютные резервы 28400 USD млн. | 28.4 млрд. USD июн. 2021
Государственный долг 998449792 UAH тыс. | 36.553 млрд. USD май 2021
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 08:08

  Успіх написав:
  vitaliian написав:250долл. Как и нотариус . ~7к грн я платил не считая налогов.

Так, мінімум, треба буде віддати разом півкуя))

А вход выход из депозитов бесплатный) помните, вы говорили альтернативы беткоину нет? В беткоин вход /выход платный и налог независимо от того сдаёте вы помещение или вкладываете тысячи в его ремонт. В депозитах хотя бы только прибыль налогом облагается. (Тут появляется на коне флай со своим овгз). Вот такой переворот мыслей вас ещё ожидает.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:10

  zРадио написав:
  Denik написав:Якщо дивитися дуже детально, то Україні:
- пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі...
- пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали,
- пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція
- пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють.
Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.


Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"


Навіть більше, загальна Національна стратегія, яка отримала повну підтримку українського наріда у 2019 році, це - "POHUY"

https://www.youtube.com/watch?v=-K85e1Gc-bA
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:26

Автор77
Польшу всей Эвропой во главе с Германией вытягивали за уши, делая из нее восточную витрину ЕС. Так что сравнение с Украиной хромает (не буду перечислять массу других причин такого прогресса Польши).
Между прочим, с болгариями-румыниями как-то не очень получилось - оторвали экономически от экс-совка, и на этом успокоились.

И по поводу первого поста: можно подробнее прояснить связь между наценками в Эпике и обвалом гривни? Кстати, все наши крупные девалы имели внешние причины.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:39

Ти розумієш, що це було НАПРИКЛАД?

  flyman написав:
  yama написав:
  Успіх написав:flyman
Треба ж все враховувати!
Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К

блін...такий львівянин такий галичанин ... такий дрібязковий ... а за тиждень чи за вечір спустити тих 500 в казино в покер наприклад ?
https://youtu.be/as6YPIocwJ0


Яке казино, там діти голодними очами на сосиски з туалетного папіру дивляться

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх этот случай не обязательно зубожиння, могли завезти дешёвых мочалок с Китая или 150 продавцов дополнительно начали ими торговать. Мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую. Проработать всю жизнь фотографом вряд ли выйдет, а для 80х годов было нормой.

І це все гарно звучить(перестрибувати) :) - але я все кажу, що це дуже ЛЕГКО робити тільки самотнім вовкам і вовчицям!
А ви спробуйте пострибати, коли є сім'я ;)
Стрибнули кудись/в щось на 2-3міс. - ой не пішло....
Стрибнули знову кудись/в щось ще раз на 2-3міс - ой знову щось не те.....
І знову кудись треба пробувати стрибати - але от халепа - подушка безпеки (у більшості людей в цьому місці, або й раніше) - ЗАКІНЧИЛАСЬ!
А дома - вже починають діти жадно на батон і сосиски дивитись....
І жінка вже пів року буде вдома мозок виносити - "влаштуйся на нормальну роботу/піди хоч охоронцем в атб" :)

Сильно тут пострибає/поперестрибує пересічний?

цю☝️ легенду можна застосовувати до 80% пересічних!)

Ти розумієш/розрізняєш, що таке навести приклад свеєричного коня у вакуумі і реальність, чи ні?
(Чи як в Попандопало з Рівного мозок відсутній?) :mrgreen:
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