Показатель Значение Период Объем ВВП 594 USD млрд. 2020 Годовой темп роста ВВП -0.9 % 1 кв./21 Темпы роста ВВП 1.1 % 1 кв./21 ВВП на душу населения 16945 USD 2020 Уровень инфляции за год 4.4 % июн. 2021 Процентная ставка 0.1 % июл. 2021 Уровень безработицы 6.1 % май 2021 Заработная плата 5682 PLN/месяц | 1487.497 USD/мес 1 кв./21 Торговый баланс 185 EUR млн. | 0.219 млрд. USD май 2021 Текущий баланс 60 EUR млн. | 0.071 млрд. USD май 2021 Международные валютные резервы 159406 USD млн. | 159.406 млрд. USD июн. 2021 Государственный долг 1122147 PLN млн. | 293.768 млрд. USD
https://news.finance.ua/ua/news/-/50667 ... rd-dolariv Тут данные несколько устаревшие,но для понимания ситуейшн вполне подходит , подушевой чуть более 3-х штук (ну пусть еще штука теневая-выйдет 4 штуки),до чего довели тридцать лет олигархократии, почему и евробляхи, и новостройки современные хуже европейских мест для исправления хулиганов и прочее:
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ Показатель Значение Период Объем ВВП 156 USD млрд. 2020 Годовой темп роста ВВП -2.2 % 1 кв./21 Темпы роста ВВП -1.2 % 1 кв./21 ВВП на душу населения 3116 USD 2020 Уровень инфляции за год 9.5 % июн. 2021 Процентная ставка 7.5 % июн. 2021 Уровень безработицы 10.5 % 1 кв./21 Заработная плата 13499 UAH/месяц | 494.197 USD/мес май 2021 Торговый баланс 261 USD млн. | 0.261 млрд. USD май 2021 Текущий баланс 723 USD млн. | 0.723 млрд. USD май 2021 Международные валютные резервы 28400 USD млн. | 28.4 млрд. USD июн. 2021 Государственный долг 998449792 UAH тыс. | 36.553 млрд. USD май 2021
vitaliian написав:250долл. Как и нотариус . ~7к грн я платил не считая налогов.
Так, мінімум, треба буде віддати разом півкуя))
А вход выход из депозитов бесплатный) помните, вы говорили альтернативы беткоину нет? В беткоин вход /выход платный и налог независимо от того сдаёте вы помещение или вкладываете тысячи в его ремонт. В депозитах хотя бы только прибыль налогом облагается. (Тут появляется на коне флай со своим овгз). Вот такой переворот мыслей вас ещё ожидает.
Denik написав:Якщо дивитися дуже детально, то Україні: - пофіг на "путін нападет", бо при нинішньому розкладі рф отримає пі... - пофіг на енергетчну кризу, бо ВДЕ будували, але АЕС та вугільні ТЕС не закривали, - пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція - пофіг на здорожчання імпорту, бо ІТ-пишуть, та заробітчани працюють. Та й номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.
Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"
Навіть більше, загальна Національна стратегія, яка отримала повну підтримку українського наріда у 2019 році, це - "POHUY"
Автор77 Польшу всей Эвропой во главе с Германией вытягивали за уши, делая из нее восточную витрину ЕС. Так что сравнение с Украиной хромает (не буду перечислять массу других причин такого прогресса Польши). Между прочим, с болгариями-румыниями как-то не очень получилось - оторвали экономически от экс-совка, и на этом успокоились.
И по поводу первого поста: можно подробнее прояснить связь между наценками в Эпике и обвалом гривни? Кстати, все наши крупные девалы имели внешние причины.
Успіх написав:flyman Треба ж все враховувати! Якщо я виручу за свою квіточку 26,5К - то в кишені осяде лише 26К
блін...такий львівянин такий галичанин ... такий дрібязковий ... а за тиждень чи за вечір спустити тих 500 в казино в покер наприклад ? https://youtu.be/as6YPIocwJ0
Яке казино, там діти голодними очами на сосиски з туалетного папіру дивляться
Успіх написав:
vitaliian написав:Успіх этот случай не обязательно зубожиння, могли завезти дешёвых мочалок с Китая или 150 продавцов дополнительно начали ими торговать. Мир очень быстро меняется надо успевать реагировать, перепрыгивая из одного актива в другой, из одной сферы бизнеса в другую. Проработать всю жизнь фотографом вряд ли выйдет, а для 80х годов было нормой.
І це все гарно звучить(перестрибувати) - але я все кажу, що це дуже ЛЕГКО робити тільки самотнім вовкам і вовчицям! А ви спробуйте пострибати, коли є сім'я Стрибнули кудись/в щось на 2-3міс. - ой не пішло.... Стрибнули знову кудись/в щось ще раз на 2-3міс - ой знову щось не те..... І знову кудись треба пробувати стрибати - але от халепа - подушка безпеки (у більшості людей в цьому місці, або й раніше) - ЗАКІНЧИЛАСЬ! А дома - вже починають діти жадно на батон і сосиски дивитись.... І жінка вже пів року буде вдома мозок виносити - "влаштуйся на нормальну роботу/піди хоч охоронцем в атб"
Сильно тут пострибає/поперестрибує пересічний?
(а цю☝️ легенду можна застосовувати до 80% пересічних!)
Ти розумієш/розрізняєш, що таке навести приклад свеєричного коня у вакуумі і реальність, чи ні? (Чи як в Попандопало з Рівного мозок відсутній?)