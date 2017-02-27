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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 10:26
Автор77
Польшу всей Эвропой во главе с Германией вытягивали за уши, делая из нее восточную витрину ЕС. Так что сравнение с Украиной хромает (не буду перечислять массу других причин такого прогресса Польши).
Между прочим, с болгариями-румыниями как-то не очень получилось - оторвали экономически от экс-совка, и на этом успокоились.
И по поводу первого поста: можно подробнее прояснить связь между наценками в Эпике и обвалом гривни? Кстати, все наши крупные девалы имели внешние причины.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:09
Yuri_61 написав:
Какие признаки предстоящего девала гривны? Имхо, наличие огромного количества долларов в кассе Ощадбанка новеньких, м серийными номерами подряд, пахнущие краской. Помню покупал такие в в 2013 году на всю имеющуюся гривну. Сейчас в ощаде полно таких новеньких долларов 2017 года выпуска. А какие вы знаете признаки девала гривны?
Ощад и наличие доларов - понятие несовместимое. Откуда эти фейки? Мне последний раз Ощад выдавал доллары с предзаказом в 1,5 недели. А на счет купю - как часто Вам выдавали в 2000-2010-х годах доллары 50-100ки серии до 1993 года (маленькие портреты?)
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:12
yama написав: Автор77 написав:
------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.
Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше.
По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.
ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgreen
Справді, якщо хтось чимось торгує, то як правило мусить пересікатись товаром з Епіком
Але, що я хочу вам обом сказати...
От я - простий дрібний ФОП-торгаш)) і мій товар на 98% є в Епіку!
Але по цінах - то може 10% мого товару можна знайти в Епіку за таку ж ціну, що і в мене, або трохи дешевше.
А все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!
І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!
Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60% накрутки, що я ставлю.Тоді ДУМАЄМ, а скільки ж ставить накрутки Епік, якщо в нього більшість цього товару дорожче від мого на 30-50, а місцями і на 80-100%!!! Карл!!!
І то ще при тому, що він закупляються ЗНАЧНО дешевше!
Але зараз скажете, що в мене - контрабас?
Та ні, деякий товар же наш, український, легальний!
А той, що китайський - так він тепер теж з штрих-кодами! - то хіба лише прихідних доків мені на нього не дають!
Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них!
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:25
Denik написав:
номінально борг цього року обвалився до рівня 50% ВВП.
Можете підкрипити це висловлювання джерелеми? Борг на 01.01.2021 та борг на 01.01.2022 і так само по ВВП? Звідки Ви берете ці 50%?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:38
Успіх написав:
все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!
І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!
Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60%
а теперь ловите причину почему ваша торговля будет падать и падать, каждый год, потому что маржа 60% это оверкруто, и скоро к вам поднянутся в помощь с тех мест где маржа 10-15%. Не бывает такого чтоб где то бабло лопатами гребли и никого это не волновало. Ну как в поговорке про свято место.
Эпик притягивает тем что там есть всё
Переплатишь за цены зато сэкономить время и топливо ездить в 20 мест, в одном колеса, в другом цветы, в третьем мобильный телефон и тд. Сделайте и вы чтобы у вас продавалось всё, утрите нос Эпику.
Когда почтомат появится в каждом ЖК офлайн торговля вообще умрёт.
На праздниках поездил на такси, немного пообщался с таксистами, один давно таксист недоволен страшно, заработки упали, служб такси развелось, касса за день может быть 500 грн грязными. Другой наоборот доволен, приехал из села, там работы вообще нет, а тут за смену можно 500 грн поднять.
Не Киев (в Киеве у меня свой транспорт)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 08 січ, 2022 11:49, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:44
drevlyanin написав: Yuri_61 написав: flyman написав:
або працювати в два рази менше начальника (чи скільки там різниця в з.п.), або іти на пенсію
так пенсия ж не сравнима з зарплатой и дома скучно... Когда разница в 27% была с зарплатой начальника, то это было справедливо, ведь он отвечает за отдел, но когда в 2 раза подняли ему Зп за один раз, а всему отделу только на 17%, то это не справедливо.Пропадает стимул к работе напрочь.
Какую справедливость вы хотите при нашем диком капитализме? Рука-лицо. Спасение утопающих...
А чому ви вважаєте, що відділ, який підняв фінрезультат щонайменше на 20-30% під керівництвом того начальника, має платити не йому, а форумному тролю ?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:57
А вот и начальник Юры подтянулся..
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Додано: Суб 08 січ, 2022 12:08
sergey_sryvkin написав: drevlyanin написав:
Какую справедливость вы хотите при нашем диком капитализме? Рука-лицо. Спасение утопающих...
А чому ви вважаєте, що відділ, який підняв фінрезультат щонайменше на 20-30% під керівництвом того начальника, має платити не йому, а форумному тролю ?
Нічого такого я не вважаю, тому що не знаю всіх деталей. Якщо хочете більш розгорнуто-коли працюєш "на дядю", то не варто розраховувати що до тебе будуть відноситися як до рідного сина.
Все на розсуд керівництва. Якщо таке не влаштовує, єдине реальне рішення проблеми-шукати іншу роботу або працювати на себе. Все інше, то пусті балачки.
Востаннє редагувалось drevlyanin
в Суб 08 січ, 2022 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 12:11
BIGor написав: Yuri_61 написав:
Какие признаки предстоящего девала гривны? Имхо, наличие огромного количества долларов в кассе Ощадбанка новеньких, м серийными номерами подряд, пахнущие краской.
Ощад и наличие доларов - понятие несовместимое. Откуда эти фейки?
Кого ви слухаєте
"наличие огромного количества долларов в кассе Ощадбанка новеньких, м серийными номерами подряд, пахнущие краской."
Звідки йому про це знати, хіба він касир в Ощаді ?
Чи йому знайомий касир дав понюхати
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