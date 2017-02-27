Додано: Суб 08 січ, 2022 11:38

Успіх написав: все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!

І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!

Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60% все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60%

а теперь ловите причину почему ваша торговля будет падать и падать, каждый год, потому что маржа 60% это оверкруто, и скоро к вам поднянутся в помощь с тех мест где маржа 10-15%. Не бывает такого чтоб где то бабло лопатами гребли и никого это не волновало. Ну как в поговорке про свято место.Эпик притягивает тем что там есть всёПереплатишь за цены зато сэкономить время и топливо ездить в 20 мест, в одном колеса, в другом цветы, в третьем мобильный телефон и тд. Сделайте и вы чтобы у вас продавалось всё, утрите нос Эпику.Когда почтомат появится в каждом ЖК офлайн торговля вообще умрёт.На праздниках поездил на такси, немного пообщался с таксистами, один давно таксист недоволен страшно, заработки упали, служб такси развелось, касса за день может быть 500 грн грязными. Другой наоборот доволен, приехал из села, там работы вообще нет, а тут за смену можно 500 грн поднять.Не Киев (в Киеве у меня свой транспорт)