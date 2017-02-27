Додано: Суб 08 січ, 2022 12:51

Успіх написав: Так - дам перевіряючим всі накладні - нехай мастять собі голову)))

Ну не з неба ж мені скидують товар?



Нехай гуртівні кошмарять, раз на це пішло... Так - дам перевіряючим всі накладні - нехай мастять собі голову)))Ну не з неба ж мені скидують товар?Нехай гуртівні кошмарять, раз на це пішло...

Долярчик свято вірить в те, що він розумніший власників гуртівень, так?То хоч розумієш, що якщо до накладної, на якій немає ні печатки, ні повної назви організації, адреси, їх податкового номеру, та інших необхідних атрибутів ти не надаси фіскальний документ від тієї ж гуртівні про сплату за неї, то податкова тобі порадить підтертися тією накладної в одному місці? В тебе є фіскальні чеки до тих накладних? Га? Чи може ти в чорну носив туди долари і волав про це тут на всіх гілках форуму? Який тобі чек дали дали на ті долари? Га? І ти взагалі не зрозумів про що ця стаття, тут не лише про накладні, слово метрологічний нагляд тобі відоме? Ні, при клятому Порошенко ти його не знав, а тепер Ви всіх зробили разом і дуже скоро взнаєш з мінімальним штрафом в 51000 грн. Дуй 25.01. на ФОПовський майдан, може влада злякається масовості і хоч в чомусь здасть назад, але я сильно сумніваюся в тому.