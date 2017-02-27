Успіх написав:все решта - дорожче, або й значно дорожче!!! І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки! Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60%
а теперь ловите причину почему ваша торговля будет падать и падать, каждый год, потому что маржа 60% это оверкруто, и скоро к вам поднянутся в помощь с тех мест где маржа 10-15%. Не бывает такого чтоб где то бабло лопатами гребли и никого это не волновало. Ну как в поговорке про свято место.
Эпик притягивает тем что там есть всё Переплатишь за цены зато сэкономить время и топливо ездить в 20 мест, в одном колеса, в другом цветы, в третьем мобильный телефон и тд. Сделайте и вы чтобы у вас продавалось всё, утрите нос Эпику.
1. Все ж таки, я більше хотів цим привернути увагу до цін Епіка, а не до свого бізнесу)) 2. Хех, якщо було все так просто, то я б накинув тих 10-15% і рубав би бабло #нєпадецки зробив би всіх разом! Але, щось подібне я робив і - чуть не загнувся! - так, як податки/оренда/і сім'ю треба годувати - а торгівля від цього НЕ суттєво зросла! Це тільки з-боку так здається, що скинув ціну і до тебе вишикувалась черга(може з продуктами воно і так - жратву люди горнуть, якщо десь на 2коп. дешевше) Тож, проблема, на мій погляд, не зовсім в тому, що дорого, а швидше - що просто людей менше шастає/заходить/цікавиться і т.п. І їх, людей, і не може бути більше, так як на кожному кроці вони можуть купити те, чи інше... - немає дифіциту товару - немає й нормального попиту))
Успіх написав:Тож, проблема, на мій погляд, не зовсім в тому, що дорого, а швидше - що просто людей менше шастає/заходить/цікавиться і т.п.
здесь два варианта либо пипл ходит к другим продавцам, либо все вымерли. Вы так основную мысль не поняли, есть 1000 бизнесов где ещё хуже чем в вашем и оттуда будет миграция к вам, до тех пор пока у вас не станет совсем плохо. По этой причине любой масСовый сегмент (куда легко войти) - стремный.
Успіх написав:Тож, проблема, на мій погляд, не зовсім в тому, що дорого, а швидше - що просто людей менше шастає/заходить/цікавиться і т.п.
здесь два варианта либо пипл ходит к другим продавцам, либо все вымерли. Вы так основную мысль не поняли, есть 1000 бизнесов где ещё хуже чем в вашем и оттуда будет миграция к вам, до тех пор пока у вас не станет совсем плохо. По этой причине любой масСовый сегмент (куда легко войти) - стремный.
Так я це зрозумів)) Тому вже "рву когті", чіпляюсь за бетон Але і в бетоні їх(конкурентів) розвелось, як тарганів
Успіх написав:Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них!
Дурень думкою радіє - українське народне прислів'я. Долярчику Зе влада любить ідіотів які її обрали, але зате ж без Порошенко, вірно? . Ти все любиш козиряти, що ти білий ФОП і тобі боятися нічого і це дійсно так, але це було, при клятому Порошенко, а зараз все по іншому, по зробленому всіх вас разом, читай, насолоджуйся своїм вибором і чекай гостей від ЗЕ влади Це твій кіоск?
Мінімальний штраф - 51 000 грн: сумські підприємці мають надавати документи про походження товарів Ця сума є найменшою, говорить начальник управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Єщенко. “Це - найнезначніший розмір штрафу. За різні порушення він може складати 68 тис. грн, 100 тис., 340 тис. і т.д.”, - зазначив він. https://www.0542.ua/news/2813198/minima ... na-tovariv
Успіх написав:Так - дам перевіряючим всі накладні - нехай мастять собі голову))) Ну не з неба ж мені скидують товар?
Нехай гуртівні кошмарять, раз на це пішло...
Долярчик свято вірить в те, що він розумніший власників гуртівень, так? То хоч розумієш, що якщо до накладної, на якій немає ні печатки, ні повної назви організації, адреси, їх податкового номеру, та інших необхідних атрибутів ти не надаси фіскальний документ від тієї ж гуртівні про сплату за неї, то податкова тобі порадить підтертися тією накладної в одному місці? В тебе є фіскальні чеки до тих накладних? Га? Чи може ти в чорну носив туди долари і волав про це тут на всіх гілках форуму? Який тобі чек дали дали на ті долари? Га? І ти взагалі не зрозумів про що ця стаття, тут не лише про накладні, слово метрологічний нагляд тобі відоме? Ні, при клятому Порошенко ти його не знав, а тепер Ви всіх зробили разом і дуже скоро взнаєш з мінімальним штрафом в 51000 грн. Дуй 25.01. на ФОПовський майдан, може влада злякається масовості і хоч в чомусь здасть назад, але я сильно сумніваюся в тому.
Успіх написав:Тому вже "рву когті", чіпляюсь за бетон Але і в бетоні їх(конкурентів) розвелось, як тарганів
Хіба треба на Марс з Ілоном втікати
Коммерция более сложный бизнес чем жилая аренда, потому что там есть серьезные требования к помещению, а под жилую аренду сдается все вподряд, от общаг до особняков, поэтому каждая бабушка с лишней комнатой в хруще создает конкурентное давление на рынок. Как там ваша племянница? Что то не слышно от нее инсайдов.
vitaliian написав:По этой причине любой масСовый сегмент (куда легко войти) - стремный
А є варіанти?)) Ті бізнесмени, що мають купу бабла(Черняк і т.п.) - ввійдуть в будь-який бізнес, і як побачить сенс в ньому, то взагалі, викуплять, або ідентичний створять свій.
Нє, тут тільки варіант летіти на Марс...))
Умные люди не ставят памятники деньгам, даже если у них их много. Пара мелких бизнесов и сундук золота внукам. Когда денег нет, голова болит их заработать, а когда они есть - сохранить. Активов сохраняющих капитал в Украине чуть больше нуля.