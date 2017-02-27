RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8808880988108811>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 120
Гривня
9%
11
Долар
61%
73
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
9%
11
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:11

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!
І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!
Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60%
а теперь ловите причину почему ваша торговля будет падать и падать, каждый год, потому что маржа 60% это оверкруто, и скоро к вам поднянутся в помощь с тех мест где маржа 10-15%. Не бывает такого чтоб где то бабло лопатами гребли и никого это не волновало. Ну как в поговорке про свято место.

Эпик притягивает тем что там есть всё
Переплатишь за цены зато сэкономить время и топливо ездить в 20 мест, в одном колеса, в другом цветы, в третьем мобильный телефон и тд. Сделайте и вы чтобы у вас продавалось всё, утрите нос Эпику.

1. Все ж таки, я більше хотів цим привернути увагу до цін Епіка, а не до свого бізнесу))
2. Хех, якщо було все так просто, то я б накинув тих 10-15% і рубав би бабло #нєпадецки :mrgreen: зробив би всіх разом! :mrgreen:
Але, щось подібне я робив і - чуть не загнувся! - так, як податки/оренда/і сім'ю треба годувати - а торгівля від цього НЕ суттєво зросла!
Це тільки з-боку так здається, що скинув ціну і до тебе вишикувалась черга(може з продуктами воно і так - жратву люди горнуть, якщо десь на 2коп. дешевше) :mrgreen:
Тож, проблема, на мій погляд, не зовсім в тому, що дорого, а швидше - що просто людей менше шастає/заходить/цікавиться і т.п.
І їх, людей, і не може бути більше, так як на кожному кроці вони можуть купити те, чи інше... - немає дифіциту товару - немає й нормального попиту))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:13

  drevlyanin написав:Все інше, то пусті балачки.

Це саме воно і є :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 19.02.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Тож, проблема, на мій погляд, не зовсім в тому, що дорого, а швидше - що просто людей менше шастає/заходить/цікавиться і т.п.
здесь два варианта либо пипл ходит к другим продавцам, либо все вымерли. Вы так основную мысль не поняли, есть 1000 бизнесов где ещё хуже чем в вашем и оттуда будет миграция к вам, до тех пор пока у вас не станет совсем плохо. По этой причине любой масСовый сегмент (куда легко войти) - стремный.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10180
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:25

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Тож, проблема, на мій погляд, не зовсім в тому, що дорого, а швидше - що просто людей менше шастає/заходить/цікавиться і т.п.
здесь два варианта либо пипл ходит к другим продавцам, либо все вымерли. Вы так основную мысль не поняли, есть 1000 бизнесов где ещё хуже чем в вашем и оттуда будет миграция к вам, до тех пор пока у вас не станет совсем плохо. По этой причине любой масСовый сегмент (куда легко войти) - стремный.

Так я це зрозумів))
Тому вже "рву когті", чіпляюсь за бетон :mrgreen:
Але і в бетоні їх(конкурентів) розвелось, як тарганів :mrgreen:

Хіба треба на Марс з Ілоном втікати :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них!

Дурень думкою радіє - українське народне прислів'я. :mrgreen: Долярчику Зе влада любить ідіотів які її обрали, але зате ж без Порошенко, вірно? :mrgreen:. Ти все любиш козиряти, що ти білий ФОП і тобі боятися нічого і це дійсно так, але це було, при клятому Порошенко, а зараз все по іншому, по зробленому всіх вас разом, читай, насолоджуйся своїм вибором і чекай гостей від ЗЕ влади :mrgreen: Це твій кіоск? :wink:

Мінімальний штраф - 51 000 грн: сумські підприємці мають надавати документи про походження товарів
Ця сума є найменшою, говорить начальник управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби в області Володимир Єщенко. “Це - найнезначніший розмір штрафу. За різні порушення він може складати 68 тис. грн, 100 тис., 340 тис. і т.д.”, - зазначив він.
https://www.0542.ua/news/2813198/minima ... na-tovariv
Зображення
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6044 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:По этой причине любой масСовый сегмент (куда легко войти) - стремный

А є варіанти?))
Ті бізнесмени, що мають купу бабла(Черняк і т.п.) - ввійдуть в будь-який бізнес, і як побачить сенс в ньому, то взагалі, викуплять, або ідентичний створять свій.

Нє, тут тільки варіант летіти на Марс...))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:38

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Василь-Рівне написав:Ти все любиш козиряти, що ти білий ФОП і тобі боятися нічого і це дійсно так

Так - дам перевіряючим всі накладні - нехай мастять собі голову)))
Ну не з неба ж мені скидують товар?

Нехай гуртівні кошмарять, раз на це пішло...

От з тої ж статті:
“На наш запит вони мають надавати документацію, за якою можна дізнатися інформацію про постачальника та суб'єкта господарювання, якому було поставлено продукцію”
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 18.03.21
Подякував: 81 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Так - дам перевіряючим всі накладні - нехай мастять собі голову)))
Ну не з неба ж мені скидують товар?

Нехай гуртівні кошмарять, раз на це пішло...

Долярчик свято вірить в те, що він розумніший власників гуртівень, так? :mrgreen: То хоч розумієш, що якщо до накладної, на якій немає ні печатки, ні повної назви організації, адреси, їх податкового номеру, та інших необхідних атрибутів ти не надаси фіскальний документ від тієї ж гуртівні про сплату за неї, то податкова тобі порадить підтертися тією накладної в одному місці? В тебе є фіскальні чеки до тих накладних? Га? Чи може ти в чорну носив туди долари і волав про це тут на всіх гілках форуму? Який тобі чек дали дали на ті долари? Га? І ти взагалі не зрозумів про що ця стаття, тут не лише про накладні, слово метрологічний нагляд тобі відоме? Ні, при клятому Порошенко ти його не знав, а тепер Ви всіх зробили разом і дуже скоро взнаєш з мінімальним штрафом в 51000 грн. Дуй 25.01. на ФОПовський майдан, може влада злякається масовості і хоч в чомусь здасть назад, але я сильно сумніваюся в тому.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6044 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:52

  Успіх написав:Тому вже "рву когті", чіпляюсь за бетон :mrgreen:
Але і в бетоні їх(конкурентів) розвелось, як тарганів :mrgreen:

Хіба треба на Марс з Ілоном втікати :mrgreen:

Коммерция более сложный бизнес чем жилая аренда, потому что там есть серьезные требования к помещению, а под жилую аренду сдается все вподряд, от общаг до особняков, поэтому каждая бабушка с лишней комнатой в хруще создает конкурентное давление на рынок. Как там ваша племянница? Что то не слышно от нее инсайдов.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10180
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:57

  Успіх написав:
  vitaliian написав:По этой причине любой масСовый сегмент (куда легко войти) - стремный

А є варіанти?))
Ті бізнесмени, що мають купу бабла(Черняк і т.п.) - ввійдуть в будь-який бізнес, і як побачить сенс в ньому, то взагалі, викуплять, або ідентичний створять свій.

Нє, тут тільки варіант летіти на Марс...))

Умные люди не ставят памятники деньгам, даже если у них их много. Пара мелких бизнесов и сундук золота внукам. Когда денег нет, голова болит их заработать, а когда они есть - сохранить. Активов сохраняющих капитал в Украине чуть больше нуля.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10180
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8808880988108811>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Google [Bot], Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2936, 2937, 2938
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29378 17777109
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 січ, 2022 13:21
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17116120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 136, 137, 138
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1374 5342308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 січ, 2022 12:17
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.