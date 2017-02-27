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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 13:00
vitaliian написав:
Активов сохраняющих капитал в Украине чуть больше нуля.
Ноу-хау от Аллы (пока единственной) не может стать этой альтернативой? Которая вытащит свободный капитал из РН.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 13:05
Василь-Рівне написав:
Дуй 25.01. на ФОПовський майдан
Ні, ні - з мене досить!
Минулої зими був двічі - нічого це не допомагає, коли лідери руху очкують щось кардинальне робити, а лише сваряться між собою/розколюються і використовують масовку лише в своїх цілях!
Досить мені цього!
А накладні в мене є - коли/який товар я придбав, по якій ціні і на якій фірмі!(принаймні, є там їхня назва/к'юаркод, телефони) - нехай вичисляють їх, - це ж крупніша риба і вона мені постачає товар - от хай і йдуть по ланцюжку.... аж до митниці))
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Додано: Суб 08 січ, 2022 13:08
flyman написав:
при ПАПі які були % по ОВДП ?
это вопрос (не)умения выделить ключевые факторы.
Правильно говорить о процентах не "при ПАПе", а при активных боевых действиях и первое время после их охлаждения.
В условиях стабильности, естественно, % должны отличаться.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 13:10
vitaliian написав: Успіх написав:
Тому вже "рву когті", чіпляюсь за бетон
Але і в бетоні їх(конкурентів) розвелось, як тарганів
Хіба треба на Марс з Ілоном втікати
Коммерция более сложный бизнес чем жилая аренда, потому что там есть серьезные требования к помещению, а под жилую аренду сдается все вподряд, от общаг до особняков, поэтому каждая бабушка с лишней комнатой в хруще создает конкурентное давление на рынок. Как там ваша племянница? Что то не слышно от нее инсайдов.
Про племінницю збираюсь написати на львівській гілці, але ніяк руки не доходять))
Вона поділилась деякими цікавими речами
Правда, перед Новим роком - звільнилась(пішла у мінімаркет працювати - а до ріелторівства хоче повернутись в кінці літа/спробувати себе в іншій агенції нерухомості)
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Додано: Суб 08 січ, 2022 13:13
Hotab написав: vitaliian написав:
Активов сохраняющих капитал в Украине чуть больше нуля.
Ноу-хау от Аллы (пока единственной) не может стать этой альтернативой? Которая вытащит свободный капитал из РН.
Конечно нет, кто их гарантирует? Может в США можно через суд что то потребовать (не уверен, привет Леман Бразерс) в Украины вы как себе представляете суд с другой страной.
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