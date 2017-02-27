это вопрос (не)умения выделить ключевые факторы. Правильно говорить о процентах не "при ПАПе", а при активных боевых действиях и первое время после их охлаждения. В условиях стабильности, естественно, % должны отличаться.
Yuri_61 написав:Какие признаки предстоящего девала гривны? Имхо, наличие огромного количества долларов в кассе Ощадбанка новеньких, м серийными номерами подряд, пахнущие краской. Помню покупал такие в в 2013 году на всю имеющуюся гривну. Сейчас в ощаде полно таких новеньких долларов 2017 года выпуска. А какие вы знаете признаки девала гривны?
Ощад и наличие доларов - понятие несовместимое. Откуда эти фейки? Мне последний раз Ощад выдавал доллары с предзаказом в 1,5 недели. А на счет купю - как часто Вам выдавали в 2000-2010-х годах доллары 50-100ки серии до 1993 года (маленькие портреты?)
Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.
ricardo написав:Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.
Аналогічно, але в укрексімі з понад пачки жодного франкліна нового зразка. Причому сам банк, коли бере, то дуже придирчивий.
Ощад и эксим этим выделяются. Принимают "под электронным микроскопом", а отдают как-будто из * достали. Причём свой же хлам обратно не хотят брать
Я когда то принёс пачку евро в банк (г.киев) с хорошим курсом на прием. В кассе мне сразу же в приеме отказали. Мотивировка звучала так, что я с вашими евро буду делать? Тогда я понял что наши банки для валютообмена не подходят и пошёл в оптовые повы. Или можно менять онлайн но без выхода в кэш. Онлайн таких вопросов не задают.
Shaman написав:еще вопрос со * - что считается нормальной эмиссией?
предположим, торговый баланс нулевой, экономика растет. а кто-то еще в матрас прячет сколько норм допечатать? и как? есть нормативы?
Мне нормативы не встречались. Учитывая всеобщую склонность все формализовать и занормировать, не удивлюсь, если где-то у кого-то такие нормативы есть. А вот единого мнения о том, какую эмиссию считать нормой, не существует точно. Нет даже единого мнения о том, какой показатель в экономике считать ключевым для определения монетарной политики.
Для примера задам пару вопросов по гипотетической ситуации 1. Торговый баланс нулевой. А остальные балансы? Каковы пропорции между разными балансами? 2. Экономика растет. Какими темпами? Он достаточен? Не слишком ли быстро растем? 3. По какой причине прячут в матрас? Это может быть как низкий уровень доверия, порождающий неуверенность в завтрашнем дне, так и слишком высокие ставки, заставляющие копить на крупные покупки вместо покупок в кредит.
Есть и другие параметры. Например, США уделяют очень большое внимание занятости. Международную конкуренцию и действия соседей тоже нельзя сбрасывать со счетов. Различные комбинации множества параметров в сочетании с экономическими взглядами конкретных людей у руля и сложившимися традициями определяют сочетание и пропорции применения различных инструментов.
Могу сказать одно, если не стоит задача слегка охладить экономику и увеличить стоимость денег, а эта задача возникает нечасто, эмиссия не должна быть меньше учетной ставки.
Задача регулирования экономики монетарными методами настолько сложна, что четких решений и планов на сколь-нибудь длительный срок обычно не бывает. Работа ведется методом научного тыка. Определяется проблема, приблизительно прикидывается метод решения, принимаются начальные действия, а потом корректируются в зависимости от полученных результатов. Иногда, когда совсем ничего не получается, приходится гасить пожары, а потом долго пытаться все сбалансировать.
один из вариантов - да, эмиссия на уровне учетной ставки. а так понятно, у каждого свое мнение.
тут чтобы вступать в дискуссию, надо все-таки осилить Кейнса, Шумпетера, Фридмана (это из классиков) и кого там из новых. и еще помнить, что нынешняя ситуация с цифровыми технологиями может вносить свои коррективы. новая методика финансирования - заливать рынок деньгами - мы наблюдаем в реальном времени над этим экспериментом.
и еще ИМХО - для разных стран разные методики: - эмитенты мировых денег (США и ЕС) - одни правила - развивающиеся страны со стабильно положительным торговым балансом - Китай, РФ, нефтеэкспортеры - другие правила - третья группа стран - с нулевым или отрицательным торговым балансом (Украина в этой группе)
и да, для воскресного оффтопа - кто какие книги по финансам/экономике/геополитике посоветует из современных авторов? мои последние чтения - Бжезинский, Арриги и Почему нации падают - надо вторую часть прочитать. Талеб показался скучным и пока стоит в стороне.
и об оффтопе, что-то в последнее время больше популярно обсуждение почему у начальника зп выше или пакетики по 10 коп - рука-лицо.