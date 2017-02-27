Сибарит написав:

Shaman написав: еще вопрос со * - что считается нормальной эмиссией?



предположим, торговый баланс нулевой, экономика растет. а кто-то еще в матрас прячет

сколько норм допечатать? и как? есть нормативы? еще вопрос со * - что считается нормальной эмиссией?предположим, торговый баланс нулевой, экономика растет. а кто-то еще в матрас прячетсколько норм допечатать? и как? есть нормативы?

Мне нормативы не встречались. Учитывая всеобщую склонность все формализовать и занормировать, не удивлюсь, если где-то у кого-то такие нормативы есть.А вот единого мнения о том, какую эмиссию считать нормой, не существует точно. Нет даже единого мнения о том, какой показатель в экономике считать ключевым для определения монетарной политики.Для примера задам пару вопросов по гипотетической ситуации1. Торговый баланс нулевой. А остальные балансы? Каковы пропорции между разными балансами?2. Экономика растет. Какими темпами? Он достаточен? Не слишком ли быстро растем?3. По какой причине прячут в матрас? Это может быть как низкий уровень доверия, порождающий неуверенность в завтрашнем дне, так и слишком высокие ставки, заставляющие копить на крупные покупки вместо покупок в кредит.Есть и другие параметры. Например, США уделяют очень большое внимание занятости. Международную конкуренцию и действия соседей тоже нельзя сбрасывать со счетов.Различные комбинации множества параметров в сочетании с экономическими взглядами конкретных людей у руля и сложившимися традициями определяют сочетание и пропорции применения различных инструментов.Могу сказать одно, если не стоит задача слегка охладить экономику и увеличить стоимость денег, а эта задача возникает нечасто,Задача регулирования экономики монетарными методами настолько сложна, что четких решений и планов на сколь-нибудь длительный срок обычно не бывает. Работа ведется методом научного тыка. Определяется проблема, приблизительно прикидывается метод решения, принимаются начальные действия, а потом корректируются в зависимости от полученных результатов. Иногда, когда совсем ничего не получается, приходится гасить пожары, а потом долго пытаться все сбалансировать.