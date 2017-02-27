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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8808880988108811>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 121
Гривня
9%
11
Долар
60%
73
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:13

  drevlyanin написав:Все інше, то пусті балачки.

Це саме воно і є :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:08

  flyman написав:при ПАПі які були % по ОВДП ?

это вопрос (не)умения выделить ключевые факторы.
Правильно говорить о процентах не "при ПАПе", а при активных боевых действиях и первое время после их охлаждения.
В условиях стабильности, естественно, % должны отличаться.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:03

  BIGor написав:
  Yuri_61 написав:Какие признаки предстоящего девала гривны? Имхо, наличие огромного количества долларов в кассе Ощадбанка новеньких, м серийными номерами подряд, пахнущие краской. Помню покупал такие в в 2013 году на всю имеющуюся гривну. Сейчас в ощаде полно таких новеньких долларов 2017 года выпуска. А какие вы знаете признаки девала гривны?

Ощад и наличие доларов - понятие несовместимое. Откуда эти фейки? Мне последний раз Ощад выдавал доллары с предзаказом в 1,5 недели. А на счет купю - как часто Вам выдавали в 2000-2010-х годах доллары 50-100ки серии до 1993 года (маленькие портреты?)

Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день ВСЕМ !
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холява
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ricardo написав:Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.

Аналогічно, але в укрексімі з понад пачки жодного франкліна нового зразка. Причому сам банк, коли бере, то дуже придирчивий.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:45

  Ой+ написав:
  ricardo написав:Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.

Аналогічно, але в укрексімі з понад пачки жодного франкліна нового зразка. Причому сам банк, коли бере, то дуже придирчивий.

Ощад и эксим этим выделяются. Принимают "под электронным микроскопом", а отдают как-будто из * достали. Причём свой же хлам обратно не хотят брать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 14:59

Не впевнений Санта у своїй ракеті цьогоріч. Слабувата.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:05

  Вкладчик1234 написав:
  Ой+ написав:
  ricardo написав:Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.

Аналогічно, але в укрексімі з понад пачки жодного франкліна нового зразка. Причому сам банк, коли бере, то дуже придирчивий.

Ощад и эксим этим выделяются. Принимают "под электронным микроскопом", а отдают как-будто из * достали. Причём свой же хлам обратно не хотят брать

Я когда то принёс пачку евро в банк (г.киев) с хорошим курсом на прием. В кассе мне сразу же в приеме отказали. Мотивировка звучала так, что я с вашими евро буду делать? Тогда я понял что наши банки для валютообмена не подходят и пошёл в оптовые повы. Или можно менять онлайн но без выхода в кэш. Онлайн таких вопросов не задают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:16

  Сибарит написав:
  Shaman написав:еще вопрос со * - что считается нормальной эмиссией?

предположим, торговый баланс нулевой, экономика растет. а кто-то еще в матрас прячет
сколько норм допечатать? и как? есть нормативы?

Мне нормативы не встречались. Учитывая всеобщую склонность все формализовать и занормировать, не удивлюсь, если где-то у кого-то такие нормативы есть.
А вот единого мнения о том, какую эмиссию считать нормой, не существует точно. Нет даже единого мнения о том, какой показатель в экономике считать ключевым для определения монетарной политики.

Для примера задам пару вопросов по гипотетической ситуации :)
1. Торговый баланс нулевой. А остальные балансы? Каковы пропорции между разными балансами?
2. Экономика растет. Какими темпами? Он достаточен? Не слишком ли быстро растем?
3. По какой причине прячут в матрас? Это может быть как низкий уровень доверия, порождающий неуверенность в завтрашнем дне, так и слишком высокие ставки, заставляющие копить на крупные покупки вместо покупок в кредит.

Есть и другие параметры. Например, США уделяют очень большое внимание занятости. Международную конкуренцию и действия соседей тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Различные комбинации множества параметров в сочетании с экономическими взглядами конкретных людей у руля и сложившимися традициями определяют сочетание и пропорции применения различных инструментов.

Могу сказать одно, если не стоит задача слегка охладить экономику и увеличить стоимость денег, а эта задача возникает нечасто, эмиссия не должна быть меньше учетной ставки.

Задача регулирования экономики монетарными методами настолько сложна, что четких решений и планов на сколь-нибудь длительный срок обычно не бывает. Работа ведется методом научного тыка. Определяется проблема, приблизительно прикидывается метод решения, принимаются начальные действия, а потом корректируются в зависимости от полученных результатов. Иногда, когда совсем ничего не получается, приходится гасить пожары, а потом долго пытаться все сбалансировать.

один из вариантов - да, эмиссия на уровне учетной ставки. а так понятно, у каждого свое мнение.

тут чтобы вступать в дискуссию, надо все-таки осилить Кейнса, Шумпетера, Фридмана (это из классиков) и кого там из новых. и еще помнить, что нынешняя ситуация с цифровыми технологиями может вносить свои коррективы. новая методика финансирования - заливать рынок деньгами - мы наблюдаем в реальном времени над этим экспериментом.

и еще ИМХО - для разных стран разные методики:
- эмитенты мировых денег (США и ЕС) - одни правила
- развивающиеся страны со стабильно положительным торговым балансом - Китай, РФ, нефтеэкспортеры - другие правила
- третья группа стран - с нулевым или отрицательным торговым балансом (Украина в этой группе)

и да, для воскресного оффтопа - кто какие книги по финансам/экономике/геополитике посоветует из современных авторов?
мои последние чтения - Бжезинский, Арриги и Почему нации падают - надо вторую часть прочитать. Талеб показался скучным и пока стоит в стороне. :)

и об оффтопе, что-то в последнее время больше популярно обсуждение почему у начальника зп выше или пакетики по 10 коп - рука-лицо. :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:11

Крупный инвестор (слухи)

На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.

Крупнейший продовольственный ритейлер Европы и пятый крупнейший в мире, после четырех сетей из США. Schwarz Group, которой принадлежат сети супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland с ежегодным оборотом в 125 млрд евро ($145 млрд) и почти 12,9 тыс магазинов в 33 странах мира, является важнейшим игроком рынка. Оборот сетей супермаркетов Schwarz Group почти соответствует ВВП Украины ($156 млрд в 2020 году)!
vitaliian
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