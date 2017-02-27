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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8808880988108811

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 121
Гривня
9%
11
Долар
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73
Євро
5%
6
Інші валюти
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1
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:20

  Shaman написав:новая методика финансирования - заливать рынок деньгами - мы наблюдаем в реальном времени над этим экспериментом


почему новая? Она у нас еще в начале 90-ых активно применялась. И не только у нас :)

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Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:25

  Цитрин написав:
  Shaman написав:новая методика финансирования - заливать рынок деньгами - мы наблюдаем в реальном времени над этим экспериментом


почему новая? Она у нас еще в начале 90-ых активно применялась. И не только у нас :)

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не уточнил - применение этой методики странами-эмитентами мировых валют, в частности в США. правда, это происходит на фоне роста глобальной экономики, когда куча баксов складывается всем миром в заначки.

чем это заканчивается в бантустанах - это понятно. а в США - наблюдаемс :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:40

  Shaman написав:что-то в последнее время больше популярно обсуждение почему у начальника зп выше или пакетики по 10 коп - рука-лицо. :D


Справді, яка цікава історія вийшла, мабуть, сентиментальність свят взяла своє. Але ось у чому питання, підтримувати національну стратегію пофігізму, можна навіть для більшої переконливості викриваючи від разу до разу совок, та тільки тоді, коли жодного дня ще не прожив поза цим совком, у теперішній країні без її 13-х і 14-х зарплат, без індексацій та премій, без підняття зарплат в той же час маючи все зростаюче податкове навантаження. Справді тоді можна міркувати тут годинами нема про що та дбаючи більше про надходження заробітчан, які й поїхали, тому що совок для них закінчився вже багато років тому і надані вони самі собi. Але виходить що вони ще мають забезпечити корито. Мабуть, хто скаржиться на відсутність прибавки до жалування не отримав після 20 років працi - копняка, а не пенсію і в 48-50 почав все спочатку незважаючи на свій професіоналізм. Тут фахівці не потрібні і питання виїзду, навіть ІТ-ків не питання часу. І як би привабливо не звучало інше, але, "на жаль", доведеться думати про енергетичну безпеку країни більше, ніж про приходи з-за кордону.
Але мабуть послухати казкарів можна у свято, один раз на рік, і навіть мабуть потрібно, але не більше. :)
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:43

  vitaliian написав:
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.

Крупнейший продовольственный ритейлер Европы и пятый крупнейший в мире, после четырех сетей из США. Schwarz Group, которой принадлежат сети супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland с ежегодным оборотом в 125 млрд евро ($145 млрд) и почти 12,9 тыс магазинов в 33 странах мира, является важнейшим игроком рынка. Оборот сетей супермаркетов Schwarz Group почти соответствует ВВП Украины ($156 млрд в 2020 году)!

У себе, мабуть, стає не вигідно. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 16:47

  Denik написав:- пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція

Для чого необхідно мати в достатній кількості і за цінами, нижчими від ринкових - брухт.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:18

  ricardo написав: Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.


Наверное, мои Вам попались... На пробу вскоре забрал - выдали уже нового образца, НО б/у... Так что, как кому повезет!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:41

Миша-клиент, из новых сейчас больше всего 500 и 200 грн 2018 года ходят, обычно ими банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн. Из мелких в основном старые и мятые и монеты ходят.
Цитрин
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