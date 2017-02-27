почему новая? Она у нас еще в начале 90-ых активно применялась. И не только у нас
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:20
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:25
не уточнил - применение этой методики странами-эмитентами мировых валют, в частности в США. правда, это происходит на фоне роста глобальной экономики, когда куча баксов складывается всем миром в заначки.
чем это заканчивается в бантустанах - это понятно. а в США - наблюдаемс
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:40
Справді, яка цікава історія вийшла, мабуть, сентиментальність свят взяла своє. Але ось у чому питання, підтримувати національну стратегію пофігізму, можна навіть для більшої переконливості викриваючи від разу до разу совок, та тільки тоді, коли жодного дня ще не прожив поза цим совком, у теперішній країні без її 13-х і 14-х зарплат, без індексацій та премій, без підняття зарплат в той же час маючи все зростаюче податкове навантаження. Справді тоді можна міркувати тут годинами нема про що та дбаючи більше про надходження заробітчан, які й поїхали, тому що совок для них закінчився вже багато років тому і надані вони самі собi. Але виходить що вони ще мають забезпечити корито. Мабуть, хто скаржиться на відсутність прибавки до жалування не отримав після 20 років працi - копняка, а не пенсію і в 48-50 почав все спочатку незважаючи на свій професіоналізм. Тут фахівці не потрібні і питання виїзду, навіть ІТ-ків не питання часу. І як би привабливо не звучало інше, але, "на жаль", доведеться думати про енергетичну безпеку країни більше, ніж про приходи з-за кордону.
Але мабуть послухати казкарів можна у свято, один раз на рік, і навіть мабуть потрібно, але не більше.
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:43
У себе, мабуть, стає не вигідно.
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:47
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:18
Додано: Суб 08 січ, 2022 17:41
Миша-клиент, из новых сейчас больше всего 500 и 200 грн 2018 года ходят, обычно ими банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн. Из мелких в основном старые и мятые и монеты ходят.
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