Додано: Суб 08 січ, 2022 16:40

Shaman написав: что-то в последнее время больше популярно обсуждение почему у начальника зп выше или пакетики по 10 коп - рука-лицо. что-то в последнее время больше популярно обсуждение почему у начальника зп выше или пакетики по 10 коп - рука-лицо.

Справді, яка цікава історія вийшла, мабуть, сентиментальність свят взяла своє. Але ось у чому питання, підтримувати національну стратегію пофігізму, можна навіть для більшої переконливості викриваючи від разу до разу совок, та тільки тоді, коли жодного дня ще не прожив поза цим совком, у теперішній країні без її 13-х і 14-х зарплат, без індексацій та премій, без підняття зарплат в той же час маючи все зростаюче податкове навантаження. Справді тоді можна міркувати тут годинами нема про що та дбаючи більше про надходження заробітчан, які й поїхали, тому що совок для них закінчився вже багато років тому і надані вони самі собi. Але виходить що вони ще мають забезпечити корито. Мабуть, хто скаржиться на відсутність прибавки до жалування не отримав після 20 років працi - копняка, а не пенсію і в 48-50 почав все спочатку незважаючи на свій професіоналізм. Тут фахівці не потрібні і питання виїзду, навіть ІТ-ків не питання часу. І як би привабливо не звучало інше, але, "на жаль", доведеться думати про енергетичну безпеку країни більше, ніж про приходи з-за кордону.Але мабуть послухати казкарів можна у свято, один раз на рік, і навіть мабуть потрібно, але не більше.