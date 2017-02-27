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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Цитрин
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:25
не уточнил - применение этой методики странами-эмитентами мировых валют, в частности в США. правда, это происходит на фоне роста глобальной экономики, когда куча баксов складывается всем миром в заначки.
чем это заканчивается в бантустанах - это понятно. а в США - наблюдаемс
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Shaman
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:40
Shaman написав:
что-то в последнее время больше популярно обсуждение почему у начальника зп выше или пакетики по 10 коп - рука-лицо.
Справді, яка цікава історія вийшла, мабуть, сентиментальність свят взяла своє. Але ось у чому питання, підтримувати національну стратегію пофігізму, можна навіть для більшої переконливості викриваючи від разу до разу совок, та тільки тоді, коли жодного дня ще не прожив поза цим совком, у теперішній країні без її 13-х і 14-х зарплат, без індексацій та премій, без підняття зарплат в той же час маючи все зростаюче податкове навантаження. Справді тоді можна міркувати тут годинами нема про що та дбаючи більше про надходження заробітчан, які й поїхали, тому що совок для них закінчився вже багато років тому і надані вони самі собi. Але виходить що вони ще мають забезпечити корито. Мабуть, хто скаржиться на відсутність прибавки до жалування не отримав після 20 років працi - копняка, а не пенсію і в 48-50 почав все спочатку незважаючи на свій професіоналізм. Тут фахівці не потрібні і питання виїзду, навіть ІТ-ків не питання часу. І як би привабливо не звучало інше, але, "на жаль", доведеться думати про енергетичну безпеку країни більше, ніж про приходи з-за кордону.
Але мабуть послухати казкарів можна у свято, один раз на рік, і навіть мабуть потрібно, але не більше.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:43
vitaliian написав:
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.
Крупнейший продовольственный ритейлер Европы и пятый крупнейший в мире, после четырех сетей из США. Schwarz Group, которой принадлежат сети супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland с ежегодным оборотом в 125 млрд евро ($145 млрд) и почти 12,9 тыс магазинов в 33 странах мира, является важнейшим игроком рынка. Оборот сетей супермаркетов Schwarz Group почти соответствует ВВП Украины ($156 млрд в 2020 году)!
У себе, мабуть, стає не вигідно.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:47
Denik написав:
- пофіг на підвищення ставки та борг, бо їсти хочуть всі, особливо в Азії, та й висококонцентровану залізну руду без значних викидів СО2 крім України може робити лише Швеція
Для чого необхідно мати в достатній кількості і за цінами, нижчими від ринкових - брухт.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:18
ricardo написав:
Забирав депозит, жодної купюри нового взірця, в основному 2006й рік, решта 2003й, 1996й.
Наверное, мои Вам попались... На пробу вскоре забрал - выдали уже нового образца, НО б/у... Так что, как кому повезет!
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Миша-клиент
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:41
новыми 500 и 200 грн 2018 года обычно банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн встречаются. Мелкие в основном старые и мятые.
Т.е. эмиссия в основном 500 и 200 грн купюрами.
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Цитрин
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:53
Цитрин написав:
новыми 500 и 200 грн 2018 года обычно банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн встречаются. Мелкие в основном старые и мятые.
Т.е. эмиссия в основном 500 и 200 грн купюрами.
Эмиссия в основном -- циферками на счетике. А купюры это просто новые привезли.
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alter
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:06
alter написав: Цитрин написав:
новыми 500 и 200 грн 2018 года обычно банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн встречаются. Мелкие в основном старые и мятые.
Т.е. эмиссия в основном 500 и 200 грн купюрами.
Эмиссия в основном -- циферками на счетике. А купюры это просто новые привезли.
в случае Украины не угадали
2008 кеш - 167 ярдов грн, банки - 19 ярдов
2014 кеш - 305 ярдов, банки - 27 ярдов
2021 кеш 558 ярдов, банки - 37 ярдов
немного притянуто, но идея "кеш наше все" понятна.
даже в баксе соотношение кеш - безнал - 1 : 1
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 08 січ, 2022 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:06
Цитрин написав:
новыми 500 и 200 грн 2018 года обычно банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн встречаются. Мелкие в основном старые и мятые.
Т.е. эмиссия в основном 500 и 200 грн купюрами.
давно новых небыло, мотлох в основном...
и в валютообмене в основном 200ки и ниже...
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edvardd
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