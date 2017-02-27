Автор77 написав:------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты. Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше. По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.
ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgreen
Справді, якщо хтось чимось торгує, то як правило мусить пересікатись товаром з Епіком Але, що я хочу вам обом сказати... От я - простий дрібний ФОП-торгаш)) і мій товар на 98% є в Епіку! Але по цінах - то може 10% мого товару можна знайти в Епіку за таку ж ціну, що і в мене, або трохи дешевше. А все решта - дорожче, або й значно дорожче!!! І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки! Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60% накрутки, що я ставлю. Тоді ДУМАЄМ, а скільки ж ставить накрутки Епік, якщо в нього більшість цього товару дорожче від мого на 30-50, а місцями і на 80-100%!!! Карл!!! І то ще при тому, що він закупляються ЗНАЧНО дешевше!
Але зараз скажете, що в мене - контрабас? Та ні, деякий товар же наш, український, легальний! А той, що китайський - так він тепер теж з штрих-кодами! - то хіба лише прихідних доків мені на нього не дають! Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них!
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.
Крупнейший продовольственный ритейлер Европы и пятый крупнейший в мире, после четырех сетей из США. Schwarz Group, которой принадлежат сети супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland с ежегодным оборотом в 125 млрд евро ($145 млрд) и почти 12,9 тыс магазинов в 33 странах мира, является важнейшим игроком рынка. Оборот сетей супермаркетов Schwarz Group почти соответствует ВВП Украины ($156 млрд в 2020 году)!
Тиражируется уже хз сколько, и фактажа = 0
Я думаю, что им хватит опыта Биллы и Метро в Украине. Да и остальные тоже могут "пожелать удачи" новичку на нашем рыночке
Shaman написав:не уточнил - применение этой методики странами-эмитентами мировых валют, в частности в США. правда, это происходит на фоне роста глобальной экономики, когда куча баксов складывается всем миром в заначки.
чем это заканчивается в бантустанах - это понятно. а в США - наблюдаемс
И что, теперь США могут это делать до бесконечности?
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.
Тиражируется уже хз сколько, и фактажа = 0 Я думаю, что им хватит опыта Биллы и Метро в Украине. Да и остальные тоже могут "пожелать удачи" новичку на нашем рыночке
Метро еще вполне себе существует. Билла пришла, когда местных сетей еще было мало. А потом просто не выдержала конкуренции. Когда-то пользовался, ничего особенного там не видел, теперь там местный Класс.
Shaman написав:не уточнил - применение этой методики странами-эмитентами мировых валют, в частности в США. правда, это происходит на фоне роста глобальной экономики, когда куча баксов складывается всем миром в заначки.
чем это заканчивается в бантустанах - это понятно. а в США - наблюдаемс
И что, теперь США могут это делать до бесконечности?
ИМХО, не могут. если бы столько напечатал бантустан, то уже был бы гипер в бантустане.