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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8810881188128813>

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Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 122
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:давно новых небыло, мотлох в основном...

Сьогодні знімав в банкоматах Укргазу і Привату - всі нові 500-ки.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:19

  edvardd написав:
  Цитрин написав:новыми 500 и 200 грн 2018 года обычно банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн встречаются. Мелкие в основном старые и мятые.

Т.е. эмиссия в основном 500 и 200 грн купюрами.

давно новых небыло, мотлох в основном...
и в валютообмене в основном 200ки и ниже... :shock:

На конец 2020 года купюры:
1000 грн - 1,7%
500 грн - 18,7%
200 грн - 23,1%
Но в основном страые 200-ки уже мотлох...
https://newcoins.bank.gov.ua/#vivedennya
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:21

Цікаво, що нікому НЕ цікаво, яка накрутка в Епіку?)))

  Успіх написав:
  yama написав:
  Автор77 написав:------в Эпике,когда еще комплектация их имела права мне за нал давали минус 15-20-25% на многих товарах,сейчас только 10% по карте,правда на все полностью.Представляем уровень наценки в Украине, ведь в мелких магазинчиках еще дороже.Это аппетиты.
Это желание нахомячить бабла не на обороте с цивилизованной маржой,а на обороте с огромной маржой
не знаю что вы покупаете, почему в эпицентре и на какие сумы . Я лично и фирма в которой я работаю продает в розницу от 20 грн (по белому продаем) под 20% наценки иногда и 10-15%. А по безналу наценка от 7% до 15% , ну там где 7% там конечно от 50 тис за 1 покупку разово, но остальное под 15% и с рассрочкой в 30 дней и более. Забыл добавить, в этих 7-15% еще и откат вложен,ну и налоги вычитаем так что чистыми там еще меньше.
По ассортименту тоже пересекаемся с одним из отделов Епицентра и находимся с ними через дорогу в 300 метрах. Ну почти все кто что-то продает пересекается с Эпицентром :) . Моя наценка продаж за квартал не превышает 20%, у коллег и того меньше , 15% бывает.

ЗЫ конечно бывает и 25% но это уже исключение эксклюзивный товар ( дистрибьютором\официальным представителем которого мы являемся) или уж совсем залетный разовый клиент :mrgreen

Справді, якщо хтось чимось торгує, то як правило мусить пересікатись товаром з Епіком ;)
Але, що я хочу вам обом сказати...
От я - простий дрібний ФОП-торгаш)) і мій товар на 98% є в Епіку!
Але по цінах - то може 10% мого товару можна знайти в Епіку за таку ж ціну, що і в мене, або трохи дешевше.
А все решта - дорожче, або й значно дорожче!!!
І то при тому, що я мало на який товар накидую 20-30%, а в основному - це 50-60-80-100% накрутки!
Тобто, в середньому, нехай візьмемо 60% накрутки, що я ставлю.
Тоді ДУМАЄМ, а скільки ж ставить накрутки Епік, якщо в нього більшість цього товару дорожче від мого на 30-50, а місцями і на 80-100%!!! Карл!!!
І то ще при тому, що він закупляються ЗНАЧНО дешевше! :shock:

Але зараз скажете, що в мене - контрабас?
Та ні, деякий товар же наш, український, легальний!
А той, що китайський - так він тепер теж з штрих-кодами! - то хіба лише прихідних доків мені на нього не дають!
Але, я маю накладні - де саме/на якій гуртівні я взяв товар - то кому цікаво походження товару, то нехай йдуть до них! :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:29

  vitaliian написав:
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.

Крупнейший продовольственный ритейлер Европы и пятый крупнейший в мире, после четырех сетей из США. Schwarz Group, которой принадлежат сети супермаркетов Lidl и гипермаркетов Kaufland с ежегодным оборотом в 125 млрд евро ($145 млрд) и почти 12,9 тыс магазинов в 33 странах мира, является важнейшим игроком рынка. Оборот сетей супермаркетов Schwarz Group почти соответствует ВВП Украины ($156 млрд в 2020 году)!

Тиражируется уже хз сколько, и фактажа = 0

Я думаю, что им хватит опыта Биллы и Метро в Украине. Да и остальные тоже могут "пожелать удачи" новичку на нашем рыночке :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:30

  Shaman написав:не уточнил - применение этой методики странами-эмитентами мировых валют, в частности в США. правда, это происходит на фоне роста глобальной экономики, когда куча баксов складывается всем миром в заначки.

чем это заканчивается в бантустанах - это понятно. а в США - наблюдаемс

И что, теперь США могут это делать до бесконечности?
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:39

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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:09

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:
На прошлой неделе в украинских СМИ со ссылкой на утечку внутреннего письма, опубликованную Lebensmittel Zeitung, появилась информация о выходе немецкой розничной сети Lidl (Лидл) на рынок Украины.
Тиражируется уже хз сколько, и фактажа = 0
Я думаю, что им хватит опыта Биллы и Метро в Украине. Да и остальные тоже могут "пожелать удачи" новичку на нашем рыночке :)

Метро еще вполне себе существует.
Билла пришла, когда местных сетей еще было мало. А потом просто не выдержала конкуренции. Когда-то пользовался, ничего особенного там не видел, теперь там местный Класс.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:09

  Shaman написав:
  alter написав:
  Цитрин написав:новыми 500 и 200 грн 2018 года обычно банкоматы заправляют. Чуть реже 100 грн встречаются. Мелкие в основном старые и мятые.
Т.е. эмиссия в основном 500 и 200 грн купюрами.

Эмиссия в основном -- циферками на счетике. А купюры это просто новые привезли.

в случае Украины не угадали :)
2008 кеш - 167 ярдов грн, банки - 19 ярдов
2014 кеш - 305 ярдов, банки - 27 ярдов
2021 кеш 558 ярдов, банки - 37 ярдов

немного притянуто, но идея "кеш наше все" понятна.
даже в баксе соотношение кеш - безнал - 1 : 1


У Вас что-то с цифрами не то.
Сравним кеш на руках, он же Грошовий агрегат М0 и денежную массу, она же Грошовий агрегат М3.

12.2008 М0 154,8 млрд, М3 515,7 млрд
12.2014 М0 282,9 млрд, М3 956,7 млрд
11.2021 М0 549,6 млрд, М3 1957,9 млрд

https://bank.gov.ua/files/SDDS/AA_BS.xlsx
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds/sdds-data
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:10

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:не уточнил - применение этой методики странами-эмитентами мировых валют, в частности в США. правда, это происходит на фоне роста глобальной экономики, когда куча баксов складывается всем миром в заначки.

чем это заканчивается в бантустанах - это понятно. а в США - наблюдаемс

И что, теперь США могут это делать до бесконечности?

ИМХО, не могут. если бы столько напечатал бантустан, то уже был бы гипер в бантустане.

Вопрос - где предел прочности доллара? ;)
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