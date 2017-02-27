orest написав:Це має спровокувати відчутне зменшення інфляції у світі і у нас.
Одночасно і зменшення валютного виторгу від експорту. Чи сказано і я прогавив?
Однозначно і беззаперечно. Виграємо на експорті - програємо на імпорті і навпаки. Тут все чітко. А у звязку з тим, що експортуємо, практично, сировину і харчову продукцію,а імпортуємо не тільки сировину і енергоносії, але й рено-мерседеси, самсунги-епли, шуби-шкарпетки і тд, тому імпорт переважає. І навіть коли виграємо на експорті, суттєвіше програємо на імпорті. Не тільки через співмірний ріст цін, але й через ріст імпорту тойот-хуавеїв-пакорабанів, коли вдається заробити краще на експорті зерна-руди-олії... Через це мали б розвивати забезпечення внутрішніх потреб ринку хоча б в трусах-сорочках, якомусь ширнепотребі (щоб не перти з Китаю, тим більше, цінова конюнктура і процеси в логістиці сприятливі), внутрішній туризм, щоб зменшити відтік через поїздки в Туреччину-Єгипет. Та цього не відбувається. Бізнес займається тим, що приносить більший прибуток, вимагає менше інвестицій, зусиль-часу. Урядам і президентам далеко до проблем, які б вони мали вирішувати на своїх посадах. Зараз взагалі маємо безпрецедентний розрив між життям країни, бізнесом і владою. Побори, корупція, беззаконня зашкалюють, податкова з мнсниками-держпродспоживслужбою і решта непотріб рвуть як в останнє, контрабанда цвіте буйним цвітом. 5600 і інші речі спричинять додатковий активний ріст тіні і корупції з наступного року, що явно не покращить ОФІЦІЙНУ ситуацію і курс. А ще якщо нагрянуть трабли з врожаєм і зменшать експорт на фоні росту імпорту (адже вже зрозуміло, що ПГС до квітня будуть пусті і газу доведеться імпортувати багато)... П.С. Сонцесяйний батько нації однозначно доцарюється. Особливо мене потішила ініціатива від "слуг", щоб дати право барти повноцінну участь у виборчому процесі з 16 років. Тобто, це кодло розуміє, що їм вже нічого не світить в існуючому електоральному полі, тому вирішили залучити до голосування 16-17 річних тіктокерів, яким надіються забити баки відосіками і якимись іншими "онлайн-ніштяками" П.С. НБУ вже купив 5 млн по 27,04...
Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
давайте сверим терминологию. я отталкиваюсь от понятия денежная база. в отличие от денежной массы - это сколько денег одномоментно есть в обороте. так вот на корсчетах в банках - именно столько денег. есть еще казначейство - там денег примерно столько же или даже меньше, и пресловутые депосертификаты - там денег сейчас овердофига - но они у НБУ, хотя тоже можно считать их условно безнальными.
а в денежной массе есть мультипликатор - кто-то положил на депозит, кто-то взял кредит, кто-то снова положил на депозит.
посыл моего сообщения - кеша у нас больше, чем безнала
vitaliian написав:250долл. Как и нотариус . ~7к грн я платил не считая налогов.
Так, мінімум, треба буде віддати разом півкуя))
А вход выход из депозитов бесплатный) помните, вы говорили альтернативы беткоину нет? В беткоин вход /выход платный и налог независимо от того сдаёте вы помещение или вкладываете тысячи в его ремонт. В депозитах хотя бы только прибыль налогом облагается. (Тут появляется на коне флай со своим овгз). Вот такой переворот мыслей вас ещё ожидает.