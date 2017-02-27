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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8810881188128813

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 122
Гривня
9%
11
Долар
61%
74
Євро
5%
6
Інші валюти
1%
1
Крипта
5%
6
Нерухомість
8%
10
ОВДП
2%
2
Ваш варіант
10%
12
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:19

  orest написав:
  Hotab написав:
  orest написав:Це має спровокувати відчутне зменшення інфляції у світі і у нас.

Одночасно і зменшення валютного виторгу від експорту. Чи сказано і я прогавив?

Однозначно і беззаперечно. Виграємо на експорті - програємо на імпорті і навпаки. Тут все чітко. А у звязку з тим, що експортуємо, практично, сировину і харчову продукцію,а імпортуємо не тільки сировину і енергоносії, але й рено-мерседеси, самсунги-епли, шуби-шкарпетки і тд, тому імпорт переважає. І навіть коли виграємо на експорті, суттєвіше програємо на імпорті. Не тільки через співмірний ріст цін, але й через ріст імпорту тойот-хуавеїв-пакорабанів, коли вдається заробити краще на експорті зерна-руди-олії...
Через це мали б розвивати забезпечення внутрішніх потреб ринку хоча б в трусах-сорочках, якомусь ширнепотребі (щоб не перти з Китаю, тим більше, цінова конюнктура і процеси в логістиці сприятливі), внутрішній туризм, щоб зменшити відтік через поїздки в Туреччину-Єгипет. Та цього не відбувається. Бізнес займається тим, що приносить більший прибуток, вимагає менше інвестицій, зусиль-часу. Урядам і президентам далеко до проблем, які б вони мали вирішувати на своїх посадах.
Зараз взагалі маємо безпрецедентний розрив між життям країни, бізнесом і владою. Побори, корупція, беззаконня зашкалюють, податкова з мнсниками-держпродспоживслужбою і решта непотріб рвуть як в останнє, контрабанда цвіте буйним цвітом. 5600 і інші речі спричинять додатковий активний ріст тіні і корупції з наступного року, що явно не покращить ОФІЦІЙНУ ситуацію і курс. А ще якщо нагрянуть трабли з врожаєм і зменшать експорт на фоні росту імпорту (адже вже зрозуміло, що ПГС до квітня будуть пусті і газу доведеться імпортувати багато)...
П.С. Сонцесяйний батько нації однозначно доцарюється. Особливо мене потішила ініціатива від "слуг", щоб дати право барти повноцінну участь у виборчому процесі з 16 років. Тобто, це кодло розуміє, що їм вже нічого не світить в існуючому електоральному полі, тому вирішили залучити до голосування 16-17 річних тіктокерів, яким надіються забити баки відосіками і якимись іншими "онлайн-ніштяками" :twisted:
П.С. НБУ вже купив 5 млн по 27,04...

Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:21

  alter написав:
  Shaman написав:
  alter написав:Эмиссия в основном -- циферками на счетике. А купюры это просто новые привезли.

в случае Украины не угадали :)
2008 кеш - 167 ярдов грн, банки - 19 ярдов
2014 кеш - 305 ярдов, банки - 27 ярдов
2021 кеш 558 ярдов, банки - 37 ярдов

немного притянуто, но идея "кеш наше все" понятна.
даже в баксе соотношение кеш - безнал - 1 : 1


У Вас что-то с цифрами не то.
Сравним кеш на руках, он же Грошовий агрегат М0 и денежную массу, она же Грошовий агрегат М3.

12.2008 М0 154,8 млрд, М3 515,7 млрд
12.2014 М0 282,9 млрд, М3 956,7 млрд
11.2021 М0 549,6 млрд, М3 1957,9 млрд

https://bank.gov.ua/files/SDDS/AA_BS.xlsx
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sdds/sdds-data

давайте сверим терминологию. я отталкиваюсь от понятия денежная база. в отличие от денежной массы - это сколько денег одномоментно есть в обороте. так вот на корсчетах в банках - именно столько денег. есть еще казначейство - там денег примерно столько же или даже меньше, и пресловутые депосертификаты - там денег сейчас овердофига - но они у НБУ, хотя тоже можно считать их условно безнальными.

а в денежной массе есть мультипликатор - кто-то положил на депозит, кто-то взял кредит, кто-то снова положил на депозит.

посыл моего сообщения - кеша у нас больше, чем безнала ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:27

евро счас нужно покупать) за вчерашний вечер догнало до 1,136, хотя купить можна еще по 31,05
валерчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:28

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:250долл. Как и нотариус . ~7к грн я платил не считая налогов.

Так, мінімум, треба буде віддати разом півкуя))

А вход выход из депозитов бесплатный) помните, вы говорили альтернативы беткоину нет? В беткоин вход /выход платный и налог независимо от того сдаёте вы помещение или вкладываете тысячи в его ремонт. В депозитах хотя бы только прибыль налогом облагается. (Тут появляется на коне флай со своим овгз). Вот такой переворот мыслей вас ещё ожидает.

за хвилину до перевороту думок
flyman
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