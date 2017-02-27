orest написав:П.С. Сонцесяйний батько нації однозначно доцарюється. Особливо мене потішила ініціатива від "слуг", щоб дати право барти повноцінну участь у виборчому процесі з 16 років. Тобто, це кодло розуміє, що їм вже нічого не світить в існуючому електоральному полі, тому вирішили залучити до голосування 16-17 річних тіктокерів, яким надіються забити баки відосіками і якимись іншими "онлайн-ніштяками" П.С. НБУ вже купив 5 млн по 27,04...
І не тільки. Усім, хто має паспорти, але живе і може дивитися видосики за кордоном. Але незабаром до порядку денного включать домашніх тварин.
Qwerty написав: Чому їм не світить в електоральному полі?! Бо у вас словесне не тримання?! Особисто, якщо б вибори були сьогодні, то я і мої рідні і близькі однозначно проголосували б за Зе! Ну не за баригу ж голосувати з його картинами!!!
Нічого нового навіть після 9 років гідного життя, продовжуємо вибирати з різних сортів ... не за, а всупереч. Сумно.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 08 січ, 2022 20:50, всього редагувалось 1 раз.
давайте сверим терминологию. я отталкиваюсь от понятия денежная база. в отличие от денежной массы - это сколько денег одномоментно есть в обороте. так вот на корсчетах в банках - именно столько денег. есть еще казначейство - там денег примерно столько же или даже меньше, и пресловутые депосертификаты - там денег сейчас овердофига - но они у НБУ, хотя тоже можно считать их условно безнальными.
а в денежной массе есть мультипликатор - кто-то положил на депозит, кто-то взял кредит, кто-то снова положил на депозит.
посыл моего сообщения - кеша у нас больше, чем безнала
Если рассматривать распределение денежной базы на нал и безнал, то да, наличной формы в денежной базе большая часть . Но речь-то изначально была о том, что эмиссию мы увидим в виде увеличения денежной массы, в которой все же безнала несколько больше, а не в виде новых купюр.
alter написав:Если рассматривать распределение денежной базы на нал и безнал, то да, наличной формы в денежной базе большая часть . Но речь-то изначально была о том, что эмиссию мы увидим в виде увеличения денежной массы, в которой все же безнала несколько больше, а не в виде новых купюр.
Возможно ошибаюсь, но все-же влияние наличных денег значительно сильней. Безнал можно легко эмитировать и также легко изъять из оборота - одним нажатием кнопки. А наличные деньги требуют времени, чтобы их напечатать и выдать через банки. Также и с изъятием - требуется чтобы они попали в банки, а на это нужно время.
zРадио написав:Я слышал, что Національна економічна стратегія 2030 до сих пор не имеет мотивирующего рекламного названия, что, конечно, является упущением. По-моему, решение найдено, и Деник выручил Шмыгаля: "Нам пофіг"
Денік подивився наскільки подорожчав бетон в якому він сидить, і зрозумів що мені пофіг як на тейперінг так і на курс долара...